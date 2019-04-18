Curta capixaba rodado em Nova York será lançado nesta quinta (18)

Filme: Curta-metragem "Quis", de Dominique Lima Crédito: Divulgação

Uma mulher à beira da morte, em coma, e tendo que repensar sua existência. A densa premissa pontua o curta-metragem capixaba "Quis", de Dominique Lima. O filme, em fase de finalização, terá pré-estreia nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Cine Jardins, em Vitória. A entrada é franca.

"Quis" nasceu há quatro anos, quando a cineasta terminava o lançamento de seu primeiro projeto, o também curta-metragem "Pique-Esconde" (2012), vencedor do Concurso de Roteiro Capixaba 2011, promovido pelo Festival de Cinema de Vitória. "Queria continuar com os projetos autorais, que me dessem a oportunidade de experimentar novas linguagens visuais", revela a diretora, que firmou uma parceira com a produtora e cineasta alemã Evan von Schweinitz para gravar o novo filme. "Ela mora em Nova York e topou me apoiar nessa empreitada. Parte das gravações foram feitas na cidade, especialmente nos arredores da Times Square. Foram apenas três dias de filmagens, mas quatro anos entre a pré e a pós-produção", revela.

No Estado, "Quis" teve locações na Praia de Santa Cruz, em Aracruz, e no antigo leprosário do Espírito Santo (atual Hospital Pedro Fontes, em Cariacica). "O orçamento é modesto, apenas R$ 3 mil. Não contamos com leis de incentivos culturais. A equipe queria muito filmar, juntou forças, fez uma vaquinha e colocou o projeto na rua". As gravações no Espírito Santo contaram com o apoio de produção da Global Village.

Protagonizado por Letícia Machado, "Quis" agora ambiciona com voos mais altos. "Está começando a temporada de festivais. Estamos na expectativa de rodar o filme no Festival de Vitória, Mostra de São Paulo, Gramado e Festival do Rio. Além disso, a produtora no exterior está planejando um lançamento em Nova York", comemora Dominique.

SERVIÇO

Lançamento do curta-metragem "Quis", de Dominique Lima.

Quando: nesta quinta (18), às 19h, no Cine Jardins. Shopping Jardins, Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.

PROGRAMAÇÃO