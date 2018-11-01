Crítica: 'O Doutrinador' leva HQ brasileira para os cinemas

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

É claro que ele vai ser mal-interpretado. Eu não tenho dúvidas disso, respondeu o ator Kiko Pissolato a este que vos escreve quando sentamos para conversar em São Paulo, na última semana (confira a entrevista na página 3), sobre o lançamento de O Doutrinador, filme protagonizado por Kiko e que chega hoje aos cinemas.

A certeza do ator não é infundada  o personagem que dá título ao filme é um anti-herói que elimina políticos corruptos. Baseado nas histórias em quadrinho de Luciano Cunha (que também assina o roteiro ao lado de Gabriel Wainer) e dirigido por Gustavo Bonafé (Legalize Já), o filme vai, como imagina Kiko, ser material de discussões.

Apesar da tentativa da produção de desconectar o filme da realidade ao situá-lo na fictícia cidade de Santa Cruz e ao mudar o nome e as características dos políticos presentes nos quadrinhos, é impossível dissociá-la do quadro político do Brasil  o personagem provavelmente nem existiria sem a crise política brasileira, uma vez que o próprio Luciano Cunha diz que ele foi criado como um expurgo contra a corrupção.

INFLUÊNCIA

Não é preciso ter tanta referência para sacar que o Doutrinador é uma espécie de Justiceiro brasileiro. No filme, ele é Miguel, um policial de elite que, num momento de fúria e desespero, acaba se tornando o anti-herói. Miguel viu sua filha morrer vítima de uma bala perdida e da falta de atendimento na rede pública. Ele, então, passa a caçar um a um os políticos ligados a um esquema de desvio de verbas da saúde.

O Doutrinador é um filme tecnicamente bem feito, com boas sequências de ação que não fariam feio em Hollywood. Vale ressaltar ainda os efeitos práticos, responsabilidade do capixaba Rodrigo Aragão (Mata Negra), que, com uma boa dose de exagero e caricatura, acerta o tom e aproxima o filme da mídia de origem do material base, as histórias em quadrinho.

Kiko Pissolato tem porte físico intimidador, o que ajuda muito nas cenas de ação, e encarna bem o personagem. Tainá Medina vive a hacker Nina, uma personagem interessante e que merecia ser mais bem explorada  algo que deve acontecer na série que estreia em março de 2019 no canal Space.

REQUINTE

O problema de O Doutrinador está em seu texto, fruto do material original. A violência é um recurso utilizado desde sempre nos quadrinhos, mas o texto dessas obras normalmente apresenta o personagem como problemático  pegue as HQs antigas de Wolverine, Justiceiro e até o Rorschach de Watchmen, por exemplo. No filme, o aspecto justiceiro é reforçado pela personificação do personagem, uma vez que na história original ele é um desconhecido que se esconde sob a máscara.

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

A violência no cinema deve levantar questionamentos ao invés de trazer soluções. O distanciamento da realidade é necessário e utilizado por cineastas como Quentin Tarantino, que cria uma estética absurda em seus trabalhos, e em filmes como John Wick, que se passa em um universo fantasioso.

É ótimo ver o cinema nacional apostando em obras de gênero e entregando um produto competente. O Doutrinador, como personagem, é um produto pop pronto. O que falta a ele é um maior requinte de seu texto.