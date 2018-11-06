Crítica: 'O Apóstolo' mistura terror, drama e religião

Dan Stevens vive um sujeito que busca a irmã em uma vila comandada por um estranho culto religioso Crédito: Netflix/Divulgação

É cada vez mais raro encontrar diretores autorais. A escassez é motivada pelo medo da indústria em arriscar, um receio surgido juntamente com a aurora dos blockbusters e a extinção dos filmes de médio orçamento  nos quais nomes como Francis Ford Coppola e Martin Scorsese se criaram. Hoje, o custo de produção de um grande lançamento é alto demais para que os estúdios assumam o risco de um fracasso.

Felizmente, os autores não estão totalmente extintos. Diretores como Denis Villeneuve, de Blade Runner 2049 (2017) e Sicário (2015), Ryan Coogler, de Creed (2015) e Pantera Negra (2018), não se destacam à toa. Eles são alguns dos novos nomes que optam por contar histórias do seu jeito particular, com assinatura. Outro bom nome dessa safra, ainda não tão conhecido, é o galês Gareth Evans, diretor do recém-lançado O Apóstolo, disponível na Netflix.

Evans caiu nas graças do grande público quando lançou Operação Invasão, um dos melhores longa de ação da década. No filme, o diretor mostrou sua habilidade de controlar narrativa, contar história e comandar excelentes cenas de ação, provando ser um cineasta que merecia maior atenção. Com o novo filme, estrelado por Dan Stevens (Legion), um dos atores mais promissores de Hollywood, Evans vai além e prova ser também um ótimo manipulador de tensão.

O Apóstolo conta a história de Thomas Richardson (Dan Stevens), um sujeito que busca sua irmã em uma comunidade governada por um estranho culto religioso  uma sinopse intencionalmente vaga para um filme melhor apreciado às cegas.

O FILME

A direção chama atenção pela forma como trabalha a história sempre à base de contrastes: o dia e a noite; uma locação claustrofóbica contrapondo uma cena que ostenta uma paisagem em um ângulo aberto; e até o ambiente putrefato da vila se opondo à exuberância e à vitalidade da floresta que a cerca. Evans sempre busca um ângulo diferente para montar seus quadros, com muita câmera na mão e movimentação que segue a ação presente em tela. O diretor também imprime muita energia e tensão à narrativa, impedindo que o filme se torne cansativo em nenhum momento de suas mais de duas horas de duração.

A trilha sonora ajuda na criação da tal tensão; muito diversificada, ela nunca perde a coesão. Sempre com uma pegada pagã, a trilha vai de pianos em notas altas a momentos à capela.

O Apóstolo é um filme diferente. Traz alguns flashbacks expositivos e um problema de foco no segundo ato, mas nada que comprometa. Além de boas atuações, possui uma mensagem sobre o poder alienador da religião institucionalizada e seus líderes. Vale ressaltar que é um longa extremamente violento, o que pode incomodar. Ainda assim, para quem já está cansado da mesmice e de filmes sem conteúdo, é uma opção a ser apreciada.