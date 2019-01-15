Cranberries confirma seu disco final com voz de Dolores O'Riordan

Capa do novo e último disco do Cranberries, divulgada nas redes sociais da banda Crédito: Divulgação

A banda Cranberries divulgou os detalhes de seu álbum final, In the End, bem como o primeiro single do novo disco, All Over Now. Os trechos com de Dolores O'Riordan foram gravadas em 2017 (ela morreu em 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos).

Ouça a música abaixo:

Na página do Facebook, os três membros da banda assinaram uma nota que informa que Dolores havia gravado as demos da música e planejava voltar ao estúdio no início de 2018 para finalizar as gravações.

"Depois da morte inesperada e devastadora de Dolores em janeiro de 2018, nós tiramos um tempo para pensar e adiamos os planos. Conforme o tempo passou, começamos a pensar em como honrar nossa amiga e colega de banda. Foi um processo muito doloroso. Lembramos como Dolores estava tão energizada pelo prospecto de fazer esse disco e voltar à estrada com as canções, e percebemos que o mais significativo a ser feito era finalizar o álbum que começamos com ela. Sentimos que seria isso que ela gostaria."