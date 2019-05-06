Copo de café da Starbucks aparece em cena de 'Game of Thrones'

Antes de começar a ler esta nota, saiba que ela contém spoilers da oitava temporada da série. Neste domingo, 5, o canal HBO exibiu o quarto episódio de Game of Thrones. Durante o banquete para comemorar a vitória na Batalha de Winterfell, uma bebida chamou a atenção dos telespectadores. Entre taças e jarras de vinho, aparece um copo de café da rede Starbucks.
No primeiro plano da cena Tormund (Kristofer Hivju) conversa com Jon Snow (Kit Harington), Daenerys aparece ao fundo. Neste momento, há um copo de café na mesa em frente à personagem interpretada por Emilia Clark.
Muitos fãs da série fazem piada dizendo que é um copo da 'Starkbucks', o termo inclusive está entre os trendings topics do Twitter. A brincadeira indica uma mistura de Starbucks com o nome da tradicional família Stark.