Confira os filmes em cartaz no ES de 30 de maio a 5 de junho

Especial
Clássicos 2019 - Alien, o Oitavo Passageiro
(Alien, Reino Unido, EUA, 1979, 116 min). Ficção científica. Direção: Ridley Scott. Com Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright.
Sinopse: Uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteróide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação.
Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente sábado): 22h.
Cinemark Vitória, sala 4 (somente sábado): 22h.
Cine Cartoon Apresenta: Especial Oswaldo
(2019, 60 min). Animação. Diretor: Pedro Eboli.
Sinopse: Acompanhe as desaventuras amalucadas de Oswaldo, um ingênuo e sonhador pinguim de 12 anos, e a sua imensa habilidade de transformar as mais simples situações da vida em jornadas épicas.
Cinemark Vitória, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h, 18h35.
Final Champions League
(UEFA Champions League, 2019, 210 min). Futebol.
Sinopse: Final da UEFA Champions League 2019! Venha torcer e vibrar nas salas de cinema da Cinemark, cinema virou estádio.
Cine Ritz Perim Center, sala 2: 15h15 (somente sábado).
Cinemark Vitória, sala 2 (somente sábado): 15h15.
Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (somente sábado): 15h15.
Ballet Bolshoi: A Era de Ouro
(2019, 140 min). Musical. Diretor: Yuri Grigorovich.
Sinopse: Nos anos 1920, o cabaré A Era de Ouro é o recinto noturno favorito. O jovem pescador Boris se apaixona por Rita. Ele a segue até o cabaré e percebe que ela é a linda dançarina “Mademoiselle Margot”, mas é também o interesse amoroso do gangster local Yashka… Com sua trilha sonora de jazz de Shostakovich e sua atmosfera de music hall com belos tangos, A Era de Ouro é um mergulho refrescante e colorido nos anos 20.
Cinemark Vitória, sala 8: 12h50 (somente domingo), 19h30 (somente quinta).
Estreias
Godzilla II: O Rei dos Monstros
(Godzilla: King of the Monsters, EUA, 2019, 132 min). Ficção científica. Direção: Michael Dougherty. Com Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown.
Sinopse: Os integrantes da agência Monarch precisam lidar com a súbita aparição de vários monstros gigantescos, dentre eles o mítico Godzilla, que a todo instante brigam entre si.
Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45 (3D).
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D): 16h (dub.), 18h30 (dub.), 21h.
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 13h45, 16h40, 19h30, 22h15.
Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h30 (dub.), 18h40. Sala 2 (3D): 16h30, 21h40 (dub.). Sala 4: 22h05.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45 (3D). Sala 3 (dub.): 14h, 16h20, 18h40, 21h.
Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 18h50, 21h20.
Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h10, 21h40.
Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 12h (dub.) (somente sábado e domingo), 14h50 (dub.), 17h50 (dub.), 20h50. Sala 3 (dub.): 15h30, 18h30, 21h30.
Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.) (exceto sábado): 16h20. Sala 1 (exceto sábado): 19h20, 22h20. Sala 3 (3D): 12h (dub.) (somente sábado), 12h55 (dub.) (exceto sábado e domingo), 13h20 (somente domingo), 15h50 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h50 (exceto sábado), 19h35 (somente sábado), 21h50 (dub.) (exceto sábado), 22h30 (dub.) (somente sábado). Sala 6 (3D): 11h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h30 (dub.), 17h30 (dub.), 20h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (somente sábado): 13h10 (dub.), 15h50 (dub.), 18h30 (dub.), 21h10. Sala 7: 13h10 (dub.) (somente domingo), 15h30 (dub.) (somente quinta), 15h50 (dub.) (exceto quinta e sábado), 18h10 (dub.) (somente quinta), 18h30 (dub.) (exceto quinta e sábado), 20h50 (somente quinta), 21h10 (exceto quinta e sábado).
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30 19h, 21h30.
Rocketman
(Reino Unido, 2019, 121 min). Comédia Musical. Direção: Dexter Fletcher. Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.
Sinopse: A trajetória de como o tímido Reginald Dwight se transformou em Elton John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada através da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin e o empresário e o ex-amante John Reid.
Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h10 (dub.), 16h35, 19h (dub.), 21h25.
Cine Jardins, sala 1: 14h40 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h05, 21h15 (exceto quarta).
Cinesercla Vila Velha, sala 6: 13h45 (dub.), 16h40, 19h25 (dub.), 22h10.
Cinemark Vitória, sala 1 (somente sábado): 13h15, 16h, 18h40, 21h20. Sala 2 (exceto sábado): 13h15, 16h, 18h40, 21h20.
Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h (somente sábado), 15h20 (somente sábado), 16h20 (somente quinta), 21h20 (somente quinta). Sala 5: 13h (somente domingo), 15h30 (exceto quinta e sábado), 17h40 (somente quinta), 18h10 (exceto quinta), 20h40 (exceto quinta).
MA
(EUA, 2019, 100 min). Terror. Direção: Tate Taylor. Com Octavia Spencer, Juliette Lewis, McKaley Miller.
Sinopse: Maggie e seus amigos, todos menores de idade, estão tentando descolar bebidas alcóolicas em um super mercado quando conhecem Sue Ann (Octavia Spencer), uma mulher adulta que usa sua identidade para ajudá-los. Além de fornecer as bebidas, ela decide oferecer sua casa para que eles organizem uma festa com o pessoal do colégio. Os eventos acabam se tornando uma rotina do grupo, até que os jovens começam a identificar um comportamento estranho da dona da casa, que se torna cada vez mais controladora e obsessiva.
Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h15, 17h40, 20h.
Cinemark Vitória, sala 4: 19h (somente domingo), 19h20 (exceto sábado e domingo), 21h05 (dub.) (somente domingo), 21h30 (dub.) (exceto sábado e domingo).
Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (somente sábado): 19h, 21h05 (dub.).
A Costureira dos Sonhos
(Sir, Índia, França, 2019, 99 min). Romance. Direção: Rohena Gera. Com Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni.
Sinopse: Ratna trabalha como empregada doméstica para Ashwin, um homem rico que parece ter tudo, porém vive desesperançoso e perdido pela vida. Enquanto isso, Ratna, que parece ter nada, vive a vida determinada a alcançar seus sonhos.
Cine Jardins, sala 2: 15h10 (exceto sábado e domingo), 19h15.
Em Cartaz
Aladdin
(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.
Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h20, 18h.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h20, 20h.
Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h.
Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h10 (dub.), 21h20. Sala 2 (3D): 14h, 19h10. Sala 4 (dub.): 19h35.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 15h15, 17h45. Sala 4 (dub.): 14h30, 20h30.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 16h45 (somente sábado e domingo), 19h.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.
Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h30, 19h.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 13h30 (dub.), 16h20 (dub.), 19h10 (dub.), 22h (exceto sábado e domingo), 22h15 (somente sábado e domingo). Sala 8 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h30 (exceto sábado e domingo), 15h45 (somente sábado e domingo), 17h20 (exceto sábado e domingo), 18h45 (somente sábado e domingo), 20h30 (exceto sábado e domingo), 21h40 (somente domingo), 21h45 (somente sábado).
Cinemark Vitória, sala 4: 14h05 (somente sábado), 20h35 (somente domingo), 21h05 (exceto sábado e domingo). Sala 5 (3D): 13h10 (dub.), 16h05 (dub.), 19h05 (dub.), 22h (exceto sábado), 22h05 (somente sábado). Sala 7 (dub.): 14h10, 17h, 20h.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h30 (somente quinta), 16h (somente quinta sábado e domingo), 16h (3D) (somente sábado e domingo), 18h10 (3D) (somente quinta), 18h40 (3D) (exceto quinta), 21h10 (3D) (somente quinta), 21h20 (3D) (exceto quinta). Sala 3: 13h (somente domingo), 15h (exceto quinta sábado e domingo), 15h40 (somente domingo), 17h40 (exceto quinta sábado e domingo), 18h20 (somente sábado e domingo), 18h40 (somente quinta), 20h20 (exceto quinta sábado e domingo), 21h (somente sábado e domingo). Sala 5: 13h (somente sábado), 15h (somente quinta), 15h35 (somente sábado), 20h10 (somente quinta).
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 19h.
Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h.
Brightburn - O Filho das Trevas
(Brightburn, EUA, 2019, 91 min). Terror. Direção: David Yarovesky. Com Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Dunn.
Sinopse: Quando uma criança alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar o menino como seu filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ao invés de se tornar um herói para a humanidade, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive, se tornando uma força obscura na Terra.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 13h05, 22h25.
Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 11h55 (somente sábado), 14h25 (exceto sábado e domingo), 14h45 (somente domingo), 16h45 (exceto sábado e domingo).
Hellboy
(EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Neil Marshall. Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane.
Sinopse: Ao chegar à Terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm, um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Já adulto, Hellboy se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimue, também conhecida com a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, ele logo é convocado para enfrentá-la.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h15, 20h45.
Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15, 18h45. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h30.
A Espiã Vermelha
(Red Joan, Reino Unido, 2019, 102 min). Espionagem. Direção: Trevor Nunn. Com Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore.
Sinopse: Em 1938, a britânica Joan Stanley estudava física em Cambridge quando se apaixonou por um jovem comunista. Na mesma época, ela foi convocada pelo Comitê de Segurança Russo (KGB) para atuar como espiã do Governo de Stalin no Reino Unido. Depois de mais de cinquenta anos de serviço muito bem sucedidos, ela foi descoberta e presa pela Serviço de Inteligência Britânico (MI5).
Cine Jardins, sala 1: 19h20 (exceto segunda).
Histórias Estranhas
(Brasil, 2019, 75 min). Terror. Direção: Marcos DeBrito, Ricardo Ghiorzi, Rodrigo Brandão, Kapel Furman, Taísa Ennes Marques, Paulo Biscaia Filho, Claudio Ellovitch, Felipe Ferreira. Com Fernando Mantelli, Pitti Sgarbi, Carina Dias.
Sinopse: Uma coletânea de oito contos que apresentam as mais variadas abordagens do horror, do bizarro e do inexplicável, como bruxas, demônios e serial-killers. As histórias são: "Ninguém", "A Mão", "Mulher Ltda.", "No Trovão, na Chuva ou na Tempestade", "Os Enamorados", "Invisível", "Sete Minutos para a Meia-noite" e "Apóstolos".
Cinemark Vitória, sala 4 (exceto sábado e domingo): 19h.
John Wick 3 - Parabellum
(John Wick: Chapter 3 - Parabellum, EUA, 2019, 131 min). Ação. Direção: Chad Stahelski. Com Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane.
Sinopse: Após assassinar o chefe da máfia Santino D'Antonio no Hotel Continental, John Wick passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de U$14 milhões. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência.
Cine Unimed, sala 2 (dub.): 20h30.
Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 15h50, 21h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h15.
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h50.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.
Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h20.
Cinemark Vila Velha, sala 7: 19h15 (dub.) (exceto sábado e domingo), 19h35 (dub.) (somente sábado e domingo), 22h15 (exceto sábado e domingo), 22h30 (somente sábado e domingo).
Cinemark Vitória, sala 2 (somente sábado): 19h30, 22h25.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 16h20 (somente domingo), 16h40 (exceto sábado e domingo). Sala 6: 20h30 (somente domingo), 21h (exceto sábado e domingo), 21h15 (somente sábado).
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h30.
Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h30.
Kardec
(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: Wagner de Assis. Com Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genézio de Barros.
Sinopse: Biografia do educador francês Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido mais tarde como Allan Kardec. O filme narra a jornada de Kardec desde quando trabalhava como educador até quando iniciou o processo de codificação do espiritismo, incluindo a publicação de “O Livro dos Espíritos”.
Cine Unimed, sala 4: 18h, 20h20.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h05.
Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h20.
Cine Jardins, sala 2: 17h10, 21h15.
Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h45, 19h.
Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h10, 16h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h (somente domingo), 14h20 (exceto sábado e domingo).
UglyDolls
(EUA, 2019, 87 min). Musical. Direção: Kelly Asbury. Com Aline Wirley, João Côrtes, Rincón Sapiência.
Sinopse: UglyDolls Moxy, Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead rumam ao Instituto da Perfeição com o desejo de serem amados mesmo sendo diferentes. Subvertendo a ideia do feio como um adjetivo negativo, a animação mostra que não é preciso ser perfeito para ser incrível.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.
Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h.
Pokémon: Detetive Pikachu
(Pokémon Detective Pikachu, EUA, Japão, 2019, 105 min). Direção: Rob Letterman. Com Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton.
Sinopse: O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia... por enquanto.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h45.
Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h (somente sábado e domingo).
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h20.
Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h50. Sala 3 (dub.) (somente domingo): 16h15.
Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h30 (somente domingo), 15h10 (exceto sábado e domingo), 15h25 (somente sábado).
Vingadores: Ultimato
(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.
Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h45, 20h15.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h20. Sala 3 (3D/dub.): 20h30.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 13h30, 17h15, 21h. Sala 1 (3D/dub.): 20h15.
Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 17h.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h.
Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 14h (exceto sábado e domingo), 14h05 (somente sábado e domingo), 17h45 (exceto sábado e domingo), 17h50 (somente domingo), 18h15 (somente sábado), 21h40 (exceto sábado e domingo).
Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 14h (exceto domingo), 15h55 (somente domingo), 17h45 (exceto segunda, quinta e domingo), 19h40 (somente domingo), 21h30 (exceto segunda, quinta e domingo).
Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h50 (somente domingo), 17h30 (exceto sábado e domingo), 17h40 (somente sábado).
Superação - O Milagre da Fé
(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.
Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h.
Dumbo
(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.
Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.
Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h50.
O Parque dos Sonhos
(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.
Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.
Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h10.