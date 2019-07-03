Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 4 a 10 de julho

Pré-Estreia

Deslembro

(Brasil, França, Qatar, 2019, 96 min). Drama. Direção: Flávia Castro. Com Jeanne Boudier, Eliane Giardini, Sara Antunes.

Sinopse: O Rio de Janeiro não é nada familiar para Joana, adolescente que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Ela passou quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou. Tendo sido decretada a Lei da Anistia, a menina agora está, a contragosto, de volta a sua cidade natal. As memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto.

Cine Metrópolis: 16h10 (somente sábado).

Estreias

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 11h (dub.), 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30, 23h59 (somente sexta), 23h59 (dub.) (somente sábado). Sala 3: 18h30, 21h (dub.), 23h30 (dub.) (somente sexta), 23h30 (somente sábado).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D)/dub.): 16h, 18h40, 21h20. Sala 3 (3D): 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h40, 21h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 21h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h30, 19h, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 13h50, 16h10 (3D), 18h35, 21h (3D). Sala 4 (dub.): 15h20, 17h50, 20h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 17h30, 20h30. Sala 2 (3D): 12h30 (dub.), 15h30 (somente quinta e sexta), 15h30 (dub.) (exceto quinta e sexta), 18h30, 21h30. Sala 4 (dub.): 13h50, 17h, 20h. Sala 6: 18h (dub.), 21h. Sala 8 (3D): 13h15 (dub.), 16h15 (dub.), 19h15 (dub.), 22h15.

Cinemark Vitória, sala 2: 22h10 (somente segunda, terça e quarta). Sala 3 (3D) (exceto quinta): 11h50 (dub.), 14h50 (dub.), 17h50 (dub.), 20h50. Sala 4: 17h10 (dub.), 20h10. Sala 6 (3D): 12h30 (dub.), 15h30 (dub.) (somente segunda, terça e quarta), 15h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h30, 21h30. Sala 7 (somente quinta, sexta e sábado): 22h10. Sala 8 (somente quinta): 11h50 (dub.), 14h50 (dub.), 17h50 (dub.), 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h20 (dub.) (exceto quarta), 16h (dub.), 18h40 (dub.), 21h20. Sala 3: 13h (exceto quarta), 15h40, 18h20, 21h. Sala 7 (dub.): 14h40, 20h. Sala 7: 17h20.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 13h50, 16h10 (3D), 18h35, 21h (3D).

Um Homem Fiel

(L'Homme Fidèle, França, 2019, 75 min). Comédia. Direção: Louis Garrel. Com Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp.

Sinopse: Nove anos depois de deixá-lo pelo seu melhor amigo, a agora viúva Marianne volta para o jornalista Abel. Porém, o que parece um belo recomeço logo se mostra bem mais complicado e Abel se vê enrolado em um monte de drama, como as maquinações do estranho filho de Marianne e a questão de afinal o que aconteceu com o ex marido dela.

Cine Jardins, sala 1: 17h50.

Eu Não Sou uma Bruxa

(I Am Not a Witch, Reino Unido, França, Zâmbia, 2019, 94 min). Drama. Direção: Rungano Nyoni. Com Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Gloria Huwiler.

Sinopse: Depois de um incidente banal em sua vila, a menina de 8 anos Shula é acusada de bruxaria. Depois de um rápido julgamento, a garota se torna culpada e é levada em custódia pelo Estado, sendo exilada para um campo de bruxas no meio do deserto. No local, ela passa por uma cerimônia de iniciação em que aprende as regras da sua nova vida como bruxa. Como as outras residentes, ela é amarrada em uma grande árvore, sendo ameaçada de ser amaldiçoada e de se transformar em uma cabra caso corte a fita.

Cine Metrópolis: 14h (exceto sábado e domingo), 16h10 (somente sábado e domingo), 18h20 (exceto sábado e domingo).

Divino Amor

(Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile, Suécia, França, 2019 ,101 min). Drama. Direção: Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado, Teca Pereira.

Sinopse: Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo o divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento, pelos esforços feitos. Entretanto, a situação muda quando ela própria enfrenta uma crise em seu casamento.

Cine Metrópolis: 16h (exceto sábado e domingo), 18h (somente sábado e odmingo), 20h (exceto sábado e domingo).

Em Cartaz

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 12h, 14h, 16h, 18h.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h15, 15h30, 17h45, 20h.

Cine Unimed, sala 4: 16h10, 18h20.

Cine Jardins, sala 1: 14h10, 16h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 15h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h, 19h.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 16h40, 20h40. Sala 5: 14h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h15, 14h45, 17h15, 19h40. Sala 6: 13h05, 15h40.

Cinemark Vitória, sala 2 (somente segunda, terça e quarta): 13h, 15h20, 17h40, 19h55. Sala 7 (somente quinta, sexta e sábado): 13h, 15h20, 17h40, 19h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h (exceto quarta), 15h, 17h.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h30, 19h.

Annabelle 3: De Volta para Casa

(Annabelle Comes Home, EUA, 2019 , 106 min). Terror. Direção: Gary Dauberman. Com Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson.

Sinopse: Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren, é deixada aos cuidados de sua babá. Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h20. Sala 4: 19h55 (dub.), 22h, 23h59 (somente sexta e sábado).

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 22h15. Sala 5 (dub.): 18h45, 21h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 1: 19h10 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h15, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h (exceto segunda).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h40, 20h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 18h35 (exceto sábado), 20h05 (somente sábado), 21h05 (exceto sábado), 22h30 (somente sábado). Sala 5 (dub.): 22h.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto quinta): 14h (dub.), 18h40 (dub.), 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 19h (dub.), 21h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h30.

O Caravaggio Roubado

(Una Storia Senza Nome, Itália, França, 2019, 110 min). Suspense. Direção: Roberto Andò. Com Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassman, Laura Morante.

Sinopse: Valeria é a jovem secretária de um produtor de cinema, mora com a mãe e é escritora fantasma para um roteirista de sucesso. Quando ela recebe de presente de um estranho uma trama de filme com o nome de "A História Sem Nome", contando a história do misterioso roubo da pintura Natività de Caravaggio, ela se vê imersa em uma implacável conspiração.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 11h, 13h, 14h50, 16h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 14h20, 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 15h, 17h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 15h10, 17h10.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h25 (exceto sexta).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h40, 17h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (exceto segunda).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h40, 18h40. Sala 5 (dub.): 16h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 11h50 (exceto sábado), 13h (somente sábado), 14h (exceto sábado), 15h10 (somente sábado).

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (exceto quinta): 11h55, 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 13h50, 17h20.

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 11h20, 13h20, 15h20, 17h20, 19h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h, 19h30, 21h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 19h.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 13h40 (exceto sexta), 17h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10, 19h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h (exceto segunda).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h45 (somente sábado e domingo), 19h15.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30, 20h30 (3D).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 15h40, 19h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h35, 15h. Sala 3 (dub.): 16h10 (exceto sábado), 17h40 (somente sábado). Sala 7 9dub.): 12h, 14h25, 16h50, 19h25, 21h50.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h20, 14h45. Sala 5 (3D/dub.): 13h20, 15h45, 18h10, 20h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30. Sala 2 (dub.): 20h50.

Dor e Glória

(Dolor y gloria, Espanha, 2019, 112 min). Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia.

Sinopse: Salvador Mallo é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

Cine Jardins, sala 1: 19h10.

MIB - Homens de Preto Internacional

(Men in Black: International, EUA, 2019, 115 min). Ficção científica. Direção: F. Gary Gray. Com Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson.

Sinopse: Por décadas a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior das ameaças: um traidor, justo quando a agência torna-se internacional. É neste contexto que Em tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 21h10.

Memórias da Dor

(La Douleur, França, 2019, 126 min). Drama. Direção: Emmanuel Finkiel. Com Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay.

Sinopse: Na França ocupada por nazistas, a escritora Marguerite Duras busca por pistas do paradeiro do marido preso por ações na resistência, se aproximando de um inimigo que é também fã. Reprovada por seus amigos, a decisão é a porta de entrada pra uma espiral de desespero que se estende por vários meses.

Cine Jardins, sala 2: 18h50.

Rocketman

(Reino Unido, 2019, 121 min). Cinebiografia/ musical. Direção: Dexter Fletcher. Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.

Sinopse: A trajetória de como o tímido Reginald Dwight se transformou em Elton John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada através da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin e o empresário e o ex-amante John Reid.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h30.