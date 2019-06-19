Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 20 a 26 de junho

Especial

Os Bons Companheiros

(Goodfellas, EUA, 1990, 145 min). Máfia. Direção: Martin Scorsese. Com Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci.

Sinopse: Henry Hill conta a sua história de garoto do Brooklyn, Nova York, que sempre sonhou ser gângster, começando sua "carreira" aos 11 anos e se tornando protegido de James "Jimmy" Conway, um mafioso em ascensão. Tratado como filho por mais de vinte anos, ele se envolve em golpes cada vez maiores e acaba se casando com Karen Hill, sua amante. Impossibilitado de ser totalmente "adotado" pela "família", o jovem ambicioso conquista prestígio, se envolve com o tráfico de drogas, prática grandes roubos e ganha muito dinheiro, mas os agentes federais estão na sua cola e o seu destino pode mudar a qualquer momento.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente terça): 20h.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h.

Estreias

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 11h (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 13h30 (dub.), 15h30 (dub.), 17h30 (dub.), 19h30 (dub.), 21h30. Sala 3 (dub.): 11h (exceto segunda, terça e quarta), 13h, 15h, 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30, 20h30 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 15h10 (somente sábado e domingo), 17h10, 19h10, 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h20, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h15, 18h30, 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h45, 15h, 17h15, 19h45, 22h15. Sala 2 (3D/dub.): 12h15, 14h30, 16h45, 19h15, 21h45. Sala 3 (dub.): 11h45 (exceto segunda, terça e quarta), 14h, 16h15, 18h45 (3D), 21h15 (3D).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Sala 3: 14h15 (dub.), 16h25 (dub.), 21h20. Sala 7 (dub.): 14h30, 16h40, 18h50, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h20, 14h40, 17h, 19h20, 21h40. Sala 2 (3D/dub.): 13h, 15h20, 17h40, 20h. Sala 4 (dub.): 17h20 (somente terça), 18h10 (exceto terça), 20h30 (exceto terça). Sala 8 (3D/dub.) (exceto quarta): 14h05, 16h20, 18h40, 21h. Sala 8 (3D/dub.) (somente quarta): 15h40, 18h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 13h30 (dub.), 15h55 (dub.), 18h20 (dub.), 20h45. Sala 4 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 13h30, 15h55, 18h20. Sala 5 (3D/dub.): 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. Sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h20, 17h40, 20h. Sala 7 (dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 19h, 21h10.

O Homem que Matou Dom Quixote

(The Man Who Killed Don Quixote, Espanha, Bélgica, França, Portugal, Reino Unido, 2019, 133 min). Drama. Direção: Terry Gilliam. Com Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård.

Sinopse: Quando faz seu filme de conclusão de estudos, o jovem cineasta Toby viaja à Espanha para filmar uma versão independente de Dom Quixote. Para o ator principal, escala um sapateiro da região, que nunca trabalhou no cinema antes. Doze anos se passam, e Toby, agora um renomado diretor de comerciais de televisão, tem a oportunidade de fazer uma superprodução também baseada no livro de Cervantes. Ele retorna à Espanha, começa as gravações, mas logo enfrenta uma crise criativa. Buscando inspiração, tenta reencontrar os atores do projeto anterior. Toby descobre que o sapateiro enlouqueceu, e realmente acredita ser Dom Quixote. Pior ainda, o cavaleiro maluco confunde Toby com seu fiel escudeiro, Sancho Pança.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h05.

Dor e Glória

(Dolor y gloria, Espanha, 2019, 112 min). Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia.

Sinopse: Salvador Mallo é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

Cine Jardins, sala 1: 14h40 (somente segunda, terça e quarta), 16h50, 21h15.

Relatos de Front

(Brasil, 2019, 95 min). Documentário. Direção: Renato Martins.

Sinopse: Enquanto o Rio de Janeiro vive um de seus momentos mais difíceis em relação a segurança pública, aqueles que convivem diariamente com a violência e o medo da morte fazem de tudo para que consigam sobreviver mais um dia. De policiais militares até simples moradores: todos são vítimas de um problema que é analisado por sociólogos, historiadores e advogados, na tentativa de entender como esta guerra começou.

Cine Metrópolis: 14h (somente quarta), 15h (somente terça), 16h (somente sábado), 18h20 (somente segunda e sexta).

Eu Acredito

(I Believe, EUA, 2019, 89 min). Drama. Direção: Juergen Peretzki, Stacey Peretzki.

Sinopse: Com Brian é um menino de 9 anos de idade em busca da fé. Um dia, ao voltar da escola, o menino passa em frente a uma igreja e se depara com uma mensagem sobre o poder do amor de Deus. Intrigado, ele começa a pesquisar sobre o Cristianismo, contra a vontade dos pais ateus, e desenvolve uma relação com o pastor da igreja. A situação começa a se complicar quando a fé de Brian passa a produzir milagres e os acontecimentos geram repercussão nos noticiários da cidade, enquanto a população local tenta entender a relação entre os acontecimentos e o garoto.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 19h10, 21h.

Em Cartaz

MIB - Homens de Preto Internacional

(Men in Black: International, EUA, 2019, 115 min). Ficção científica. Direção: F. Gary Gray. Com Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson.

Sinopse: Por décadas a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior das ameaças: um traidor, justo quando a agência torna-se internacional. É neste contexto que Em tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h10 (dub.), 19h25, 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h50, 21h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h20, 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h40, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 13h, 15h40, 18h15, 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h10 (dub.) (exceto quarta), 15h40 (dub.), 18h10 (dub.), 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D/dub.): 22h20. Sala 3 (3D/dub.): 12h, 14h45. Sala 4 (dub.): 13h50 (somente terça), 15h15 (exceto terça). Sala 5 (dub.): 18h30 (exceto sábado e domingo), 19h40 (somente sábado e domingo), 21h15 (exceto sábado e domingo), 22h25 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 6 (3D): 22h30. Sala 7: 19h25. Sala 8 (dub.): 11h55 (somente terça), 12h30 (exceto terça), 15h10 (exceto terça).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Memórias da Dor

(La Douleur, França, 2019, 126 min). Drama. Direção: Emmanuel Finkiel. Com Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay.

Sinopse: Na França ocupada por nazistas, a escritora Marguerite Duras busca por pistas do paradeiro do marido preso por ações na resistência, se aproximando de um inimigo que é também fã. Reprovada por seus amigos, a decisão é a porta de entrada pra uma espiral de desespero que se estende por vários meses.

Cine Metrópolis: 16h (somente quarta), 17h (somente terça), 18h (somente quinta, sábado e domingo), 20h (somente segunda e sexta).

Obsessão

(Greta, EUA, Irlanda, 2019, 98 min). Suspense. Direção: Neil Jordan. Com Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe.

Sinopse: Frances é uma jovem mulher cuja mãe acaba de falecer. Recém-chegada em Manhattan e cheia de problemas com o pai, ela divide apartamento com a amiga Erica e trabalha como garçonete de um luxuoso restaurante. Um dia, voltando para casa, Frances encontra uma bolsa abandonada em um dos assentos do metrô, e, ao devolvê-la, acaba iniciando uma amizade improvável com a dona do acessório, uma senhora viúva chamada Greta. Os problemas começam a surgir quando Frances percebe que a necessidade de atenção de Greta é muito mais perigosa do que ela imaginava.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto terça): 12h50.

Cine Jardins, sala 2: 19h10 (exceto terça).

Rindo à Toa - Humor sem Limites

(Brasil, 2018, 102 min). Documentário. Direção: Cláudio Manoel, Álvaro Campos, Alê Braga. Com Regina Casé, Miguel Falabella, Hélio de la Peña.

Sinopse: Desde que a política brasileira foi considerada oficialmente reaberta em 1988, uma nova vertente do humor nacional começou a surgir. Utilizando-se de artifícios que por muitos anos foram proibidos, os humoristas da década de 80 foram inspirados por ídolos que precisaram enfrentar a censura e cumpriram o difícil desafio de realizar humor em um país cuja criatividade era cerceada.

Rindo à Toa - Humor sem Limites Crédito: Bretz Filmes

Cine Metrópolis: 16h (somente domingo e segunda).

Praça Pública

(Place Publique, França, 2019, 99 min). Comédia. Direção: Agnès Jaoui. Com Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker.

Sinopse: Castro costumava ser um apresentador de TV de sucesso, mas sua fama ficou no passado. Quando sua produtora, Nathalie, se muda para o interior, ele vai parar em uma festa de abertura da casa junto com sua filha, sua ex mulher, a atual namorada e uma porção de excêntricos convidados.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda), 16h (somente quinta).

X-Men: Fênix Negra

(X-Men : Dark Phoenix, EUA, 2019, 114 min). Ficção científica. Direção: Simon Kinberg. Com Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender.

Sinopse: Jean Grey começa a desenvolver poderes incríveis que a corrompem e a transformam na Fênix Negra. Agora os X-Men terão que decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas que vivem no mundo.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h40 (dub.), 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h20, 18h30, 20h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 16h30, 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 17h30, 20h15. Sala 5 (dub.): 11h30 (somente sábado e domingo), 13h15 (exceto sábado e domingo), 14h10 (somente sábado e domingo), 15h50 (exceto sábado e domingo), 16h50 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 16h55, 22h25.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h10, 21h30.

Casal Improvável

(Long Shot, EUA, 2019, 125 min). Comédia. Direção: Jonathan Levine. Com Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr.

Sinopse: Solitário, sem emprego, autodestrutivo e fracassado, o jornalista Fred Flarsky se esforça para tentar mudar os rumos de sua vida. Quando se reencontra com a sua antiga babá, Charlotte Field, que hoje se tornou uma das mulheres mais poderosas do mundo, um romance improvável surge entre eles, causando uma inesperada reação em cadeia.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h20 (dub.), 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h10 (dub.), 16h10 (dub.), 19h (dub.), 21h50.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 22h. Sala 8: 14h30 (somente terça), 17h15 (somente terça), 18h (exceto terça), 21h.

Patrulha Canina: Super Filhotes

(Paw Patrol: Mighty Pups, EUA, 2019, 60 min). Animação. Direção: Charles E. Bastien. Com Devan Cohen, Drew Davis, Samuel Faraci.

Sinopse: Depois que um misterioso meteoro cai na Baía da Aventura, Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble correm para tentar preservar o local, mas acabam passando por uma experiência muito mais louca. Ao presenciarem uma estranha energia verde emanando da cratera, eles ganham poderes.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h50, 15h35.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h10.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 11h50 (somente quinta, sábado e domingo), 14h, 16h05.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 12h, 14h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h20, 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h40, 17h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h50 (somente sábado e domingo), 17h30.

Godzilla II: O Rei dos Monstros

(Godzilla: King of the Monsters, EUA, 2019, 132 min). Ficção científica. Direção: Michael Dougherty. Com Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown.

Sinopse: Os integrantes da agência Monarch precisam lidar com a súbita aparição de vários monstros gigantescos, dentre eles o mítico Godzilla, que a todo instante brigam entre si.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h.

Rocketman

(Reino Unido, 2019, 121 min). Cinebiografia/ musical. Direção: Dexter Fletcher. Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden.

Sinopse: A trajetória de como o tímido Reginald Dwight se transformou em Elton John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada através da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin e o empresário e o ex-amante John Reid.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente segunda, terça e quarta): 20h45.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h10, 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h40 (somente sábado e domingo), 19h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h30, 18h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h35 (3D).

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h40. Sala 4 (dub.): 13h (exceto quarta), 15h50, 18h30, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 18h15, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h40, 19h10.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h40.

Kardec

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: Wagner de Assis. Com Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genézio de Barros.

Sinopse: Biografia do educador francês Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido mais tarde como Allan Kardec. O filme narra a jornada de Kardec desde quando trabalhava como educador até quando iniciou o processo de codificação do espiritismo, incluindo a publicação de “O Livro dos Espíritos”.

Cine Jardins, sala 2: 14h45.

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h.