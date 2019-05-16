Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 16 a 22 de maio

Pré-Estreia

Hellboy Crédito: IMAGEM FILMES

Hellboy

(EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Neil Marshall. Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane.

Sinopse: Ao chegar à Terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm, um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Já adulto, Hellboy se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimue, também conhecida com a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, ele logo é convocado para enfrentá-la.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 19h30 (somente sexta, sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 21h10.

CineSystem, sala 1: 21h (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 1: 19h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (somente sábado e domingo): 22h10.

Estreias

John Wick 3: Parabellum Crédito: PARIS FILMES

John Wick 3 - Parabellum

(John Wick: Chapter 3 - Parabellum, EUA, 2019, 131 min). Ação. Direção: Chad Stahelski. Com Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane.

Sinopse: Após assassinar o chefe da máfia Santino D'Antonio no Hotel Continental, John Wick passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de U$14 milhões. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 19h15, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 13h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h40 (dub.), 19h10, 21h40 (dub.).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h (dub.), 15h40 (dub.), 18h20 (dub.), 21h05.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cine Unimed, sala 3: 18h30 (dub.), 21h.

Multiplex Araújo, sala 6 (dub.): 19h15, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h10 (dub.), 16h15, 19h15, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h20 (dub.), 19h20 (dub.), 22h15.

A Espiã Vermelha Crédito: California Filmes

A Espiã Vermelha

(Red Joan, Reino Unido, 2019, 102 min). Espionagem. Direção: Trevor Nunn. Com Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore.

Sinopse: Em 1938, a britânica Joan Stanley estudava física em Cambridge quando se apaixonou por um jovem comunista. Na mesma época, ela foi convocada pelo Comitê de Segurança Russo (KGB) para atuar como espiã do Governo de Stalin no Reino Unido. Depois de mais de cinquenta anos de serviço muito bem sucedidos, ela foi descoberta e presa pela Serviço de Inteligência Britânico (MI5).

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h50, 21h. Sala 3: 13h, 15h05.

Filme "A Quarta Parede" Crédito: Elo Company

A Quarta Parede

(Brasil, 2019, 100 min). Drama. Direção: Hudson Senna. Com Tutty Mendes, Lucila Miranda Araújo, João Barletta.

Sinopse: Membro de uma importante companhia de Teatro, Teo enfrenta os ossos do ofício da profissão de ator. Ele foi escalado para encenar a peça "Entre Quatro Paredes", de Jean Paul Sartre, mas foi removido do elenco quando o diretor resolveu usar um critério duvidoso para montá-lo: a popularidade dos atores nas redes sociais. Sentindo que seus talentos foram desmerecidos, Teo decide usar as plataformas virtuais para manipular seus colegas de trabalho, mas a brincadeira acaba tendo consequências gravíssimas.

Cinemark Vitória, sala 1: 19h (exceto sábado, domingo e segunda). Sala 3: 19h (somente segunda.

Amanda Crédito: IMOVISION

Amanda

(França, 2019, 107 min). Drama. Direção: Mikhaël Hers. Com Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin.

Sinopse: Um homem de 20 anos vive adiando o tempo para tomar decisões mais sérias. Este sonhador solitário sucumbe ao encanto de uma vizinha recém-chegado. Porém, o ritmo descontraído de sua vida aumenta a sua velocidade quando sua irmã mais velha é brutalmente morta em um ataque. Agora, ele deve se encarregar de sua sobrinha de sete anos, Amanda.

Cine Jardins, sala 1: 15h10 (exceto sábado e domingo), 19h10.

A Grande Dama do Cinema Crédito: El cuento de las comadrejas

A Grande Dama do Cinema

(El cuento de las comadrejas, Argentina, Espanha, 2019, 123 min). Comédia. Direção: Juan José Campanella. Com Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez.

Sinopse: Formando um grupo improvável, uma antiga estrela do cinema mundial, um ator nos últimos dias de vida, um roteirista frustrado e um diretor peculiar, fazem de tudo para preservar o universo lúdico que criaram dentro de uma clássica mansão. Quando dois jovens chegam ao local e ameaçam botar tudo a perder, eles precisam tomar atitudes drásticas.

Cine Jardins, sala 2: 15h (exceto sábado, domingo e segunda), 19h.

Kardec Crédito: SONY PICTURES

Kardec

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: Wagner de Assis. Com Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genézio de Barros.

Sinopse: Biografia do educador francês Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido mais tarde como Allan Kardec. O filme narra a jornada de Kardec desde quando trabalhava como educador até quando iniciou o processo de codificação do espiritismo, incluindo a publicação de “O Livro dos Espíritos”.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h30, 19h40, 21h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h20.

Kinoplex Praia, sala 4: 14h20, 16h40, 19h, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 14h10, 16h20, 18h30, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2: 14h10, 16h20, 18h30, 20h40.

Cine Unimed, sala 1: 15h20 (somente sábado e domingo), 17h40, 20h.

Multiplex Araújo, sala 2: 16h, 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h40, 16h20, 18h55, 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h50, 15h25, 18h, 20h40.

UglyDolls

(EUA, 2019, 87 min). Musical. Direção: Kelly Asbury. Com Aline Wirley, João Côrtes, Rincón Sapiência.

Sinopse: Os UglyDolls Moxy, Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead rumam ao Instituto da Perfeição com o desejo de serem amados mesmo sendo diferentes. Subvertendo a ideia do feio como um adjetivo negativo, a animação mostra que não é preciso ser perfeito para ser incrível.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h40, 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h50, 15h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h20, 15h20, 17h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 18h (exceto segunda).

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h50, 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h50, 18h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Multiplex Araújo, sala 3 (dub.): 14h15. Sala 4 (dub.): 13h30.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h20, 15h40, 17h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30, 14h45, 17h15, 19h45. Sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 13h45, 16h05, 18h30, 20h45.

A Varda por Agnès Crédito: IMOVISION

A Varda por Agnès

(Brasil, 2019, 115 min). Documentário. Direção: Agnès Varda. Com Agnès Varda.

Sinopse: De mãe da Nouvelle Vague a ícone feminista, a diretora francesa Agnès Varda expõe seus processos de criação e revela sua experiência com o fazer cinematográfico. A cineasta dá um enfoque especial no método de storytelling que ela denomina de "cine-writing", uma espécie de fórmula utilizada por ela na grande maioria de seus documentários e ficções.

Cine Metrópolis: 14h (somente terça), 16h (somente segunda, terça, sexta e sábado), 17h (somente quinta), 18h (somente quarta e sábado), 20h (somente segunda e sexta).

Em Cartaz

Trama aterrorizante tem cemitério como pano de fundo Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Cemitério Maldito

(Pet Sematary, EUA, 2019, 101 min). Terror. Direção: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer. Com Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow.

Sinopse: A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação - mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h (dub.), 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h30 (exceto sexta, sábado e domingo), 21h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h40, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h50.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h30.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 17h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 15h45. Sala 8: 20h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h, 19h.

Pokémon: Detetive Pikachu Crédito: WARNER BROS.

Pokémon: Detetive Pikachu

(Pokémon Detective Pikachu, EUA, Japão, 2019, 105 min). Direção: Rob Letterman. Com Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton.

Sinopse: O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia... por enquanto.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h30. Sala 5 (3D/dub.): 15h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 15h30, 17h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h10, 16h35, 18h55.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 17h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h50, 16h50, 18h50.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h15, 16h15, 18h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 17h15.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 17h.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 15h15.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h, 15h30, 18h, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h15, 15h55, 18h40, 21h15 (3D).

Cena do filme O Último Lance Crédito: Divulgação

O Último Lance

(Tuntematon Mestari, Finlândia, 2019, 95 min). Drama. Direção: Klaus Härö. Com Heikki Nousiainen, Pirjo Lonka, Amos Brotherus.

Sinopse: Olavi (Heikki Nousiainen) é um negociante de arte obcecado com trabalho que vem sendo deixado para trás com a modernização da indústria, que favorece cada vez mais grandes conglomerados. Quando o que pode ser um obscuro ícone de um pintor russo acaba em suas mãos, ele recebe a ajuda surpreendente de seu neto para recuperar suas finanças, o reaproximando de sua filha. Porém, ele sacrificaria tudo por esse último grande negócio?

Cine Jardins, sala 2: 17h15, 21h15.

Mademoiselle Paradis Crédito: A2 Filmes

Mademoiselle Paradis

(Licht, Alemanha, Áustria, 2019, 97 min). Drama. Direção: Barbara Albert. Com Maria-Victoria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko.

Sinopse: Viena, 1777. Maria Theresia Paradis é uma jovem cega extremamente habilidosa no piano. Na esperança de conseguir curar sua cegueira, seus pais a levam até o dr. Mesmer, um médico que explora métodos alternativos. Após bastante dedicação, ele descobre que Maria na verdade tem gota e consegue fazer com que ela volte a enxergar. É quando a jovem precisa redescobrir o mundo, já que desde a infância apenas ouvia os sons do que estava ao redor de si.

Cine Jardins, sala 1: 17h10.

Poster de Vingadores: Ultimato Crédito: Disney/divulgação

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 20h20.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h15, 18h, 21h45. Sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h45, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 15h25, 18h50 (dub.), 22h15. Sala 3 (dub.): 13h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h15 (somente sábado e domingo), 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h10. Sala 3: 17h10, 20h40. Sala 7 (dub.): 13h10, 16h40, 20h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 17h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 13h40, 17h, 20h20. Sala 2 (3D/dub.): 14h, 17h20, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 17h20, 20h45.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 17h10, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 20h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 20h. Sala 2 (dub.): 21h.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 13h30, 17h, 20h30. Sala 3 (dub.): 16h, 19h30, 22h50 (somente sexta e sábado). Sala 4 (3D/dub.): 15h30, 19h, 22h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 18h10 (exceto segunda), 22h. Sala 5 (dub.): 13h50, 17h40, 21h30. Sala 6 (3D/dub.): 13h05, 17h, 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h, 17h, 20h50. Sala 2 (3D/dub.): 14h10, 18h15, 22h. Sala 6: 13h30, 17h30, 21h30.

O Gênio e o Louco Crédito: Voltage Pictures

O Gênio e o Louco

(The Professor And The Madman, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer.

Sinopse: A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o Professor James Murray, que tomou a decisão de iniciar o compilado, em 1857, e o outro é Doutor W.C. Minor, que contribuiu com mais de 10.000 verbetes para o dicionário estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.

Cine Jardins, sala 1: 21h10.

De Pernas pro Ar 3 Crédito: Divulgação

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min). Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 19h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h, 16h30, 21h15 (exceto sábado, domingo e segunda), 21h45 (somente sábado e domingo). Sala 3: 13h15.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 16h30, 21h40.

Superação - O Milagre da Fé Crédito: Fox Film do Brasil

Superação - O Milagre da Fé

(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 19h30.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 19h.

Cena de "Dumbo", que conta a história do elefante voador da Disney Crédito: Reprodução/Instagram @cinemax_cinemas

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.