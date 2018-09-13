Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 13 a 19 de setembro

Especial

Filme Minions Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Minions

(The Minions, EUA, 2015, 91 min). Animação/Comédia. Direção: Pierre Coffin, Kyle Balda.

Cinemark Vítória, sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h50.

Estreias

FIlme "O Predador" Crédito: Fox Films/Divulgação

O Predador

(The Predator, EUA, 2018, 107 min). Ação/ficção científica. Direção: Shane Black. Com Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key.

Sinopse: Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h30, 18h35, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h20, 16h30 (3D), 18h35, 20h40 (3D).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Sala 3: 16h20, 21h. Sala 4 (dub.) (somente segunda e terça): 18h40, 20h55.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h (dub.) (somente sábado e domingo), 15h10 (dub.), 17h20, 19h30 (dub.), 21h40. Sala 3: 19h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 18h40 (dub.), 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h20, 17h, 19h40, 22h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 13h15 (dub.), 15h55 (dub.), 18h30, 21h.

Hotel Artemis Crédito: Diamond Films

Hotel Artemis

(EUA, Reino Unido, 2018, 95 min). Ação/suspense. Direção: Drew Pearce. Com Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista. Num futuro próximo, no subsolo de um hospital em Los Angeles, os criminosos mais sinistros da cidade recebem cuidados especiais. A enfermeira, que controla o lugar, acaba descobrindo que um de seus pacientes está lá para cometer um assassinato.

Cinemark Vitória, sala 7: 19h45, 22h.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears Crédito: Cinemark Brasil S.A.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears

(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2018, 90 min). Animação. Direção: Leon Ding. Com Bingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 13h20, 15h30, 17h45.

O Homem que Parou o Tempo Crédito: Elo Company

O Homem que Parou o Tempo

(Brasil, 2018, 61 min). Ficção científica. Direção: Hilnando SM. Com Gabriel Pardal, Pedro Lemin, Iuri Saraiva.

Sinopse: Após dedicar anos de sua vida ao estudo de física quântica, relatividade e fenômenos atemporais, João decide, finalmente, botar seu ousado plano em prática: conseguir parar o tempo. Mas para realizar os experimentos que precisa, ele terá que embarcar em uma solitária viagem sem volta, que o isolará de sua família e amigos, trazendo graves consequências a seu estado mental.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira

(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45. Sala 4 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h50. Sala 5 (dub.) (somente segunda terça): 19h, Sala 7 (dub.): 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h15, 18h20, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 16h, 18h (dub.), 20h, 21h50 (dub.). Sala 3: 13h40, 17h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h30, 17h40, 20h, 22h. Sala 2 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h10, 16h30, 18h45, 21h, 23h15 (somente sexta e sábado).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15, 21h.

Cinemark Vitória, sala 2: 19h10 (dub.), 21h30. Sala 5 (dub.): 13h (exceto segunda, terça e quarta), 15h20 (exceto segunda, terça e quarta), 18h, 20h20. Sala 6: 14h50, 17h30, 19h50, 22h10.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Alfa Crédito: SONY PICTURES

Alfa

(Alpha, EUA, 2018, 96 min). Aventura/drama. Direção: Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe.

Sinopse: Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o jovem de uma tribo precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h45, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h25, 18h25, 20h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h55. Sala 6 (dub.): 16h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 15h40, 21h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 18h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h30, 16h (3D), 18h20, 20h40.

Cena do filme Ata-me Crédito: Divulgação

Ata-me

(¡Átame!, Espanha, 1989, 100 min). Comédia dramática. Direção: Pedro Almodóvar. Com Emiliano Redondo, Manuel Bandera, Agustín Almodóvar.

Sinopse: Ricky sai de um reformatório psiquiátrico e vai para um set de filmagens, onde Marina Osorio, uma ex-viciada em heroína e ex-atriz pornô que ele já conhecia de um bordel, está filmando um filme de terror "B". O diretor do filme é por Maximo Espejo, quem tenta se recuperar de um um forte derrame. Após o término das filmagens, Ricky invade o apartamento de Marina e diz que quer ser seu marido e o pais dos seus filhos. Ele resolve deixá-la amarrada na cama até Marina aprender a amá-lo, mas diversas situações imprevistas dão um novo rumo aos acontecimentos.

Cine Jardins, sala 2: 15h (somente sexta, terça e quarta), 21h15.

Crô em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô em Família

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h, 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h50, 18h40, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h, 17h, 19h (exceto segunda e terça), 21h10 (exceto segunda e terça).

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h40, 21h30.

Cine Unimed, sala 4: 18h30, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 14h, 16h, 18h, 20h20.

Cinemark Vitória, sala 5 (somente segunda, terça e quarta): 13h, 15h20. Sala 8 (somente sábado e domingo): 12h20, 14h30, 16h40, 19h, 21h40. Sala 8 (exceto sábado e domingo): 14h30, 16h45, 20h45.

Benzinho Crédito: VITRINE FILMES

Benzinho

(Brasil, 2018, 95 min). Drama. Direção: Gustavo Pizzi. Com Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves.

Sinopse: O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã, lidar com as instabilidades do marido e se desdobrar para dar atenção ao seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.

Cine Jardins, sala 1 (exceto sábado e domingo): 15h. Sala 2: 19h20.

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os Jovens Titãs Em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, EUA, 2018, 84 min). Animação/comédia. Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.

Sinopse: Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta): 14h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h, 15h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h45.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h30.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 14h15, 16h20, 18h40, 21h10.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 17h.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h10.

Cinema Paradiso Crédito: Columbia Pictures do Brasil

Cinema Paradiso

(Nuovo cinema Paradiso, Itália, França, 1988, 124 min). Comédia dramática. Direção: Giuseppe Tornatore. Com Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio.

Sinopse: Nos anos que antecederam a chegada da televisão em uma pequena cidade da Sicília, o garoto Toto ficou hipnotizado pelo cinema local e iniciou uma amizade com Alfredo, projecionista que se irritava com certa facilidade, mas tinha um enorme coração. Todos estes acontecimentos chegam em forma de lembrança quando Toto, agora um um cineasta de sucesso, recebe a notícia de que Alfredo faleceu.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h25, 18h40 (exceto segunda e terça), 20h55 (exceto segunda e terça).

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h, 16h30.

De Carona para o Amor Crédito: California Filmes

De Carona para o Amor

(Tout le Monde Debout, França, 2018, 109 min). Comédia/romance. Direção: Franck Dubosc. Com Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.

Sinopse: Jocelyn é um empresário muito bem-sucedido, extremamente egocêntrico e egoísta, sempre disposto a inventar mentiras para tirar vantagem em qualquer situação promissora. Um dia, ele resolve seduzir uma bela mulher fingindo sofrer de uma deficiência. No entanto, fica mais difícil sustentar a farsa quando ele é apresentado a nova cunhada, que é realmente deficiente.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Escobar a traição Crédito: California Filmes

Escobar - A Traição

(Loving Pablo, Espanha, 2018, 123 min). Drama. Direção: Fernando León de Aranoa. Com Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard.

Sinopse: 1981, Colômbia. Líder do Cartel de Medellín, Pablo Escobar é um dos maiores traficantes de cocaína para os Estados Unidos, o que faz com que governo de Ronald Reagan insista na criação de um tratado entre os dois países que permita que ele seja julgado em solo americano. Decidido a combater tal ideia, Escobar se candidata e é eleito deputado federal. Paralelamente, ele se envolve com Virginia Vallejo, uma popular apresentadora de TV que não se importa em como o amante consegue sua fortuna, apenas em como o dinheiro é empregado.

Cine Jardins, sala 1: 21h10.

A Outra Mulher Crédito: IMOVISION

A Outra Mulher

(Amoureux de ma femme, França, 2018, 84 min). Romance/drama. Direção: Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain.

Sinopse: Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Cine Jardins, sala 1: 17h15.

Deus não está morto 3 Crédito: California Filmes

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(Gods Not Dead: A Light in Darkness, EUA, 2018, 105 min). Drama. Direção: Michael Mason. Com David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor.

Sinopse: A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h20.

"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação

O Protetor 2

(The Equalizer 2, EUA, 2018, 121 min). Ação. Direção: Antoine Fuqua. Com Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman. Massachusetts, Estados Unidos.

Sinopse: Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe de seus atos como vigilante, foi assassinada.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h20. Sala 3 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h50.

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério





(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Mônica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h, 18h50.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h40.

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo





(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer naF Grécia.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h.

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h25.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h20.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 14h.