Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 07 a 13 de março

Pré-Estreia

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 19h (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15 (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (somente sábado e domingo): 12h, 14h.

Estreias

A atriz Brie Larson interpreta a Capitã Marvel nos cinemas Crédito: Reprodução/Instagram @nerds_and_geek_

Capitã Marvel

(Captain Marvel, EUA, 2019, 128 min). Ação. Direção: Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.

Sinopse: Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes estão uma força fora do comum e a habilidade de voar.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10, 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 14h40, 17h30, 20h20. Sala 3 (3D): 13h45, 16h30, 19h20, 22h10. Sala 4: 17h10 (dub.), 20h. Sala 5 (3D): 12h20 (somente sábado e domingo), 15h10, 18h, 20h50. Sala 6 (3D): 13h (dub.), 15h50 (dub.), 18h40, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30. Sala 2: 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 18h30, 21h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h, 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 14h50 (somente sábado e domingo), 17h40, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 15h50, 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h20, 21h. Sala 3 (3D): 15h (dub.), 17h40 (dub.), 20h20.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 14h10 (somente sábado e domingo), 16h30, 19h. Sala 1: 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h15, 17h, 19h45, 22h30. Sala 2 (3D/dub.): 12h45, 15h30, 18h15, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h, 16h30 (dub.), 19h, 21h30 (dub.). Sala 4: 13h30 (dub.), 16h, 18h30 (dub.), 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45. Sala 3 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45. Sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 15h10 (dub.), 18h (dub.), 20h40. Sala 2: 13h, 15h40, 18h20, 21h. Sala 3: 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 4 (dub.): 14h40, 17h30, 20h20. Sala 6: 14h20, 17h. Sala 7 (dub.): 14h, 16h50, 19h50.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 15h10 (3D) (exceto terça), 15h10 (somente terça), 18h, 20h50. Sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h50 (dub.), 18h40, 21h30. Sala 3 (3D): 16h50 (dub.), 19h40. Sala 4 (dub.): 14h40, 17h30, 20h20. Sala 7 (dub.): 19h, 21h50. Sala 8 (3D/dub.): 13h40, 16h30, 19h20, 22h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 18h30, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h30.

Guerra Fria Crédito: California Filmes

Guerra Fria

(Zimna Wojna, Polônia, Reino Unido, França, 2019, 88 min). Drama/ romance. Direção: Pawel Pawlikowski. Com Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc.

Sinopse: Durante a Guerra Fria entre a Polônia stalinista e a Paris boêmia dos anos 50, um músico amante da liberdade e uma jovem cantora com histórias e temperamentos completamente diferentes vivem um amor impossível.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

A Maldição da Freira Crédito: PLAYARTE PICTURES

A Maldição da Freira

(The Devil's Doorway, Reino Unido, 2019, 76 min). Terror. Direção: Aislinn Clarke. Com Lalor Roddy, Ciaran Flynn, Helena Bereen.

Sinopse: No outono de 1960, os padres Thomas Riley e John Thornton são enviados pelo Vaticano para investigar um evento milagroso em um lar irlandês para mulheres órfãs, grávidas solteiras ou com distúrbios mentais. Lá eles encontram uma adolescente grávida com sinais de possessão demoníaca e acabam descobrindo algo terrível.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 19h50.

Diários de Classe Crédito: Igor Souza

Diários de Classe

(Brasil, 2019, 76 min). Documentário. Direção: Maria Carolina da Silva, Igor Souza. Com Vânia Lúcia, Maria José, Tifany.

Sinopse: Em três salas de aula para adultos se destacam três mulheres que têm em comum o desejo de melhorar de vida por meio do estudo. Vânia frequenta as aulas no presídio feminino enquanto acompanha o lento desenrolar de seu confuso processo criminal, a empregada doméstica Maria José todas as noites vai às aulas da Educação de Jovens e Adultos levando junto a filha pequena, e a adolescente transsexual Tifany busca se adaptar à vida em abrigo e ser tratada pelo nome que escolheu, não mais pelo que consta em seus documentos.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

Tito e os Pássaros Crédito: Elo Company

Tito e os Pássaros

(Brasil, 2019, 73 min). Animação. Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias. Com Denise Fraga, Mateus Solano, Matheus Nachtergaele.

Sinopse: O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto.

Cine Jardins, sala 1: 15h.

A Caminho de Casa Crédito: Sony

A Caminho de Casa

(A Dog’s Way Home, EUA, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Charles Martin Smith. Com Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos.

Sinopse: Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local. Um dia ela é encontrada pelo Controle de Animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorra extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para a casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 14h10 (somente quarta), 14h20 (exceto quarta), 16h40, 19h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15 (somente segunda, terça e quarta), 15h45, 18h, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h40, 15h35, 17h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 19h (dub.), 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h10, 15h30, 18h10, 20h30.

Normadia Nua Crédito: A2 Filmes

Normandia Nua

(Normandie Nue, França, 2019, 110 min). Drama/ comédia. Direção: Philippe Le Guay. Com François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison.

Sinopse: Georges Balbuzard é o prefeito da pequena cidade de Mêle sur Sarthe, na Normandia, onde os agricultores vêm sofrendo cada vez mais por conta de uma crise econômica. Quando o fotógrafo Blake Newman, conhecido por deixar multidões nuas em suas obras, está passando pela região, Balbuzard enxerga nisso uma oportunidade perfeita para salvar seu povo. Só falta convencer os cidadãos a tirarem a roupa.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

Cinderela Pop Crédito: Galeria Distribuidora

Cinderela Pop

(Brasil, 2019, 95 min). Comédia. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme, Filipe Bragança.

Sinopse: Cintia Dorella é uma adolescente que descobre uma traição no casamento dos pais. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Mas ela não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h (exceto sábado e domingo). Sala 8: 14h, 16h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 16h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h50, 17h50, 19h50.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h10, 17h.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 15h10, 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h40, 15h, 17h20.

A Morte te dá Parabéns 2 Crédito: UNIVERSAL PICTURES

A Morte te dá Parabéns 2

(Happy Death Day 2U, EUA, 2019, 100 min). Terror. Direção: Christopher Landon. Com Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharm.

Sinopse: Depois de morrer diversas vezes para quebrar o feitiço temporal que a mantinha presa no dia de seu aniversário, Tree Gelbman olha para o futuro, tentando escrever uma nova história ao lado de Carter. No entanto, quando um experimento científico dá errado, a jovem é forçada a retornar ao fluxo de repetição e, desta vez, morrer não será o bastante para escapar.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h35, 22h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h30, 21h30 (dub.).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h50.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h50, 20h50.

Marisa Orth e Miguel Falabella são as principais atrações do filme "Sai de Baixo" Crédito: Reprodução/Instagram

Sai de Baixo - O Filme

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Orth.

Sinopse: É a volta dos personagens icônicos da série de sucesso da Rede Globo, como Caco, Magda e Ribamar, assim como novos personagens que vão acrescentar à bagunça.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h10, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h05, 15h05.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto segunda): 21h.

Cine Unimed, sala 4: 21h.

Cinépolis Moxuara 5, sala: 14h.

Cinesercla Linhares, sala 2: 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h20, 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 21h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto sábado e domingo): 14h.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h (exceto segunda).

Todos Já Sabem Crédito: PARIS FILMES

Todos Já Sabem

(Todos lo saben, Espanha, França, Itália, 2019, 133 min). Drama. Direção: Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.

Sinopse: Quando sua irmã se casa, Laura retorna à Espanha natal para acompanhar a cerimônia. Por motivos de trabalho, o marido argentino não pode ir com ela. Chegando no local, Laura reencontra o ex-namorado, Paco, que não via há muitos anos. Durante a festa de casamento, uma tragédia acontece. Toda a família precisa se unir diante de um possível crime de grandes proporções, enquanto se questionam se o culpado não está entre eles. Na busca por uma solução, segredos e mentiras são revelados sobre o passado de cada um.

Cine Jardins, sala 1: 21h.

Cafarnaum Crédito: Sony

Cafarnaum

(Capharnaüm, Líbano, França, 2019, 120 min). Drama. Direção: Nadine Labaki. Com Zain Al Rafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera.

Sinopse: Aos doze anos, Zain carrega uma série de responsabilidades: é ele quem cuida de seus irmãos no cortiço em que vive junto com os pais, que estão sempre ausentes graças ao trabalho em uma marcearia. Quando sua irmã de onze é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino fica extremamente revoltado e decide deixar a família. Ele passa a viver nas ruas junto aos refugiados e outras crianças que, diferentemente dele, não chegaram lá por conta própria.

Cine Jardins, sala 2: 16h55.

Alita: Anjo de Combate Crédito: Fox Film do Brasil/ Divulgação

Alita - Anjo de Combate

(Alita : Battle Angel, EUA, Argentina, Canadá, 2019, 122 min). Ação. Direção: Robert Rodriguez. Com Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly.

Sinopse: Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso.

Cinemark Vitória, sala 7: 21h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 16h05.

No Portal da Eternidade Crédito: Diamond Films/ Divulgação

No Portal da Eternidade

(At Eternity's Gate, França, 2019, 110 min). Drama. Direção: Julian Schnabel. Com Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac.

Sinopse: 1888. Após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, Vincent Van Gogh decide ouvir o conselho de seu mentor, Paul Gauguin, e se mudar para Arles, no sul da França. Lá, lutando contra os avanços da loucura, da depressão e as pressões sociais, o pintor holandês adentra uma das fases mais conturbadas e prolíficas de sua curta, porém meteórica trajetória.

Cine Jardins, sala 1: 16h40.

"A Favorita" tem 10 indicações ao Oscar Crédito: Fox Films/Divulgação

A Favorita

(The Favourite, EUA, Reino Unido, Irlanda, 2019, 120 min). Drama. Direção: Yórgos Lánthimos. Com Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone.

Sinopse: Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 19h45.

Green Book: O Guia Crédito: Divulgação

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cinemark Vitória, sala 8: 21h10.

Cine Jardins, sala 1: 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h20.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h20.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 15h45.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo).

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h.

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50 (exceto segunda, terça e quarta).

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h10.

Cinemark Vitória, sala 1: 17h, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto em segunda): 19h.

Cine Unimed, sala 4: 18h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h (exceto segunda).

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h40.