Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 03 a 09 de janeiro

Estreias

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h15, 15h45, 18h20, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40. Sala 5 (dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h30, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h30, 17h50, 20h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): Sala 3 (3D/dub.): 14h45, 17h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 14h30, 16h40, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 12h20, 14h35, 19h35. Sala 3 (dub.): 16h30, 21h25.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h15, 19h30. Sala 4 (dub.): 16h45, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 11h50, 14h30, 17h10, 19h50. Sala 6 (3D/dub.): 12h50, 15h30, 18h10, 20h50. Sala 8 (dub.): 12h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h40, 16h50, 19h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 5 (dub.): 12h40, 18h. Sala 8 (3D/dub.): 11h50, 14h30, 17h10.

Dragon Ball - Super Broly Crédito: Fox

Dragon Ball Super - Broly

(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.

Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 17h40, 19h50, 22h15. Sala 3 (dub.): 15h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h25.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h30, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h, 16h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h15, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 15h, 19h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h.

Manicômio Crédito: PARIS FILMES

O Manicômio

(Heilstätten, Alemanha, 2019, 89 min). Terror. Direção: Michael David Pate. Com Nilam Farooq, Tim Oliver Schultz, Sonja Gerhardt.

Sinopse: Um grupo de youtubers entra ilegalmente na área de cirurgia (supostamente assombrada) em um manicômio abandonado para um desafio de 24 horas, com a esperança de viralizar o vídeo e conseguirem mais seguidores. Porém, não demora muito para eles descobrirem que não estão sozinhos e não são bem-vindos ali. O desafio, na verdade, é o da sobrevivência.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 17h25, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 19h50, 22h05.

Minha Filha Crédito: IMOVISION

Minha Filha

(Figlia Mia, Alemanha, Itália, Suiça, 2018, 97 min). Drama. Direção: Laura Bispuri. Com Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Udo Kier.

Sinopse: A guarda de uma menina está sob disputa de duas mães, a de criação e a biológica que almeja tê-la de volta. No centro do conflito, Vittoria se vê obrigada a lidar com questões existenciais muito acima do seu nível de maturidade, prestes a fazer uma escolha que a afetará a sua vida para sempre.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Meu Anjo Crédito: IMOVISION

Meu Anjo

(Gueule d'ange, França, 2018, 108 min). Drama. Direção: Vanessa Filho. Com Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir.

Sinopse: Marlène tem uma filha de oito anos a quem não dispensa muita atenção, mais interessada em bebedeiras, festas e homens. Certa noite ela vai a uma celebração numa boate acompanhada da menina, mas a manda sozinha para casa, permanecendo com um novo pretendente. Os dias passam e Marlène não vai ao reencontro da menina, deixando-a entregue à sua própria sorte e sem qualquer notícia da mãe.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Em Cartaz

Left to right: John Cena as Agent Burns and Bumblebee in BUMBLEBEE, from Paramount Pictures. Crédito: Photo Credit: Paramount Pictures

Bumblebee

(EUA, 2018, 114 min). Aventura. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel. Confira a Crítica do Filme 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h45, 16h40, 19h20, 21h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h30 (exceto segunda e terça), 16h (exceto segunda), 18h30 (exceto segunda), 21h (exceto segunda). Sala 2: 13h (exceto segunda e terça), 15h30 (exceto segunda), 18h (exceto segunda), 20h30 (somente terça).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h20, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h15, 18h35, 20h45.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 16h50, 19h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h (dub.), 19h20 (dub.), 21h40.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 16h30.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h15, 19h30, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 14h, 16h40, 19h20, 21h55.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 15h20. Sala 7 (dub.): 14h, 16h40, 19h20, 22h.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h, 16h20, 18h40, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20 (somente segunda), 14h40 (exceto segunda e terça), 17h (exceto segunda), 19h10 (exceto segunda), 21h30 (exceto segunda). Sala 5: 14h (somente segunda). Sala 7: 13h40 (exceto segunda e terça), 15h50 (exceto segunda), 18h05 (exceto segunda), 20h25 (exceto segunda).

Cinesercla Linhares, sala 1: 14h05, 18h50, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h, 21h.

Cine Unimed, sala 1: 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h40, 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h20, 21h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 18h, 19h55, 21h55.

Cine Via Sul, sala 1: 21h15.

Multiplex Serra, sala 5: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

Cinemark Vitória, sala 1: 22h. Sala 2: 16h30, 19h05, 21h30. Sala 4: 13h20, 16h, 18h30, 21h.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 21h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h20, 14h50, 17h30, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 15h30, 18h15, 21h.

O Retorno de Mary Poppins Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

O Retorno de Mary Poppins

(Mary Poppins Returns, EUA, 2018, 131 min). Comédia Musical. Direção: Rob Marshall. Com Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw.

Sinopse: Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel, Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel, Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. Confira a Crítica do Filme

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h30 (exceto segunda).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h30.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30, 15h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h (somente segunda). Sala 2: 13h30 (somente segunda). Sala 6: 14h10 (exceto segunda e terça), 16h10 (exceto segunda), 18h15 (exceto segunda), 20h20 (exceto segunda).

Cinesercla Linhares, sala 2: 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h.

Cine Jardins, sala 1: 15h.

Cine Unimed, sala 4: 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h, 15h.

Cine Via Sul, sala 1: 15h.

Multiplex Serra, sala 2: 13h15.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h30. Sala 2: 11h55, 14h10.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 15h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h30.

Aquaman e Mera em "Aquaman" Crédito: Warner/Divulgação

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. Confira a Crítica do Filme

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h05.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h40 (exceto segunda e terça). Sala 4 (dub.) (exceto segunda): 15h10, 18h10, 21h10. Sala 5 (exceto segunda): 20h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h10. Sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30. Sala 5: 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 21h10.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h10, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 14h40. Sala 3 (3D/dub.): 19h10, 21h45.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h50 (dub.), 21h50. Sala 3 (dub.): 13h45, 18h45.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 18h45.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 13h30 (3D), 16h15 (3D), 19h, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h50 (3D/dub.), 19h. Sala 3 (3D/dub.): 22h20. Sala 5 (3D): 11h45 (dub.), 14h55 (dub.), 18h05 (dub.) (exceto segunda), 21h15 (exceto segunda).

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 16h50.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 12h (dub.), 15h10, 18h30, 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 15h50, 19h, 22h15.

Colette Crédito: Diamond Films

Colette

(EUA, Reino Unido, 2018, 111 min). Drama. Direção: Wash Westmoreland. Com Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson.

Sinopse: Colette é uma romancista francesa que sofre com o seu casamento abusivo e com o seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima de suas obras de maneira ilegal. Para superá-lo, ela emerge como uma grande escritora no seu país e, consequentemente, como uma candidata para o Prêmio Nobel em Literatura.

Cine Jardins, sala 2: 16h40.

Filme "Infiltrado na Klan" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Confira a Crítica do Filme

Cine Jardins, sala 2: 18h50.

Sequestro Relâmpago Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h50 (somente segunda).

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h20 (exceto segunda).

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50.

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro

(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h10 (somente segunda).

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos. Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos. Confira a Crítica do Filme

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h40 (somente segunda).

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Confira a Crítica do Filme

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h05

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro Crédito: Galeria Distribuidora

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro

(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.

Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.