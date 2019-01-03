Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 03 a 09 de janeiro

Estreias
Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet
(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.
Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.
Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h15, 15h45, 18h20, 20h50.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40. Sala 5 (dub.): 17h.
Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 16h50, 19h, 21h10.
Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h30, 20h50.
Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h30, 17h50, 20h10.
Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): Sala 3 (3D/dub.): 14h45, 17h.
Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 14h30, 16h40, 19h.
Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 12h20, 14h35, 19h35. Sala 3 (dub.): 16h30, 21h25.
Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h15, 19h30. Sala 4 (dub.): 16h45, 21h15.
Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 11h50, 14h30, 17h10, 19h50. Sala 6 (3D/dub.): 12h50, 15h30, 18h10, 20h50. Sala 8 (dub.): 12h20.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h40, 16h50, 19h10.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 5 (dub.): 12h40, 18h. Sala 8 (3D/dub.): 11h50, 14h30, 17h10.
Dragon Ball Super - Broly
(Japão, 2019, 100 min). Animação/ aventura. Direção: Tatsuya Nagamine. Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro.
Sinopse: Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.
Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 17h40, 19h50, 22h15. Sala 3 (dub.): 15h.
Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h25.
Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h30, 20h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h, 16h.
Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h15, 21h45.
Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 15h, 19h40.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 20h40.
Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h.
O Manicômio
(Heilstätten, Alemanha, 2019, 89 min). Terror. Direção: Michael David Pate. Com Nilam Farooq, Tim Oliver Schultz, Sonja Gerhardt.
Sinopse: Um grupo de youtubers entra ilegalmente na área de cirurgia (supostamente assombrada) em um manicômio abandonado para um desafio de 24 horas, com a esperança de viralizar o vídeo e conseguirem mais seguidores. Porém, não demora muito para eles descobrirem que não estão sozinhos e não são bem-vindos ali. O desafio, na verdade, é o da sobrevivência.
Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 17h25, 22h10.
Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 19h50, 22h05.
Minha Filha
(Figlia Mia, Alemanha, Itália, Suiça, 2018, 97 min). Drama. Direção: Laura Bispuri. Com Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Udo Kier.
Sinopse: A guarda de uma menina está sob disputa de duas mães, a de criação e a biológica que almeja tê-la de volta. No centro do conflito, Vittoria se vê obrigada a lidar com questões existenciais muito acima do seu nível de maturidade, prestes a fazer uma escolha que a afetará a sua vida para sempre.
Cine Jardins, sala 1: 19h15.
Meu Anjo
(Gueule d'ange, França, 2018, 108 min). Drama. Direção: Vanessa Filho. Com Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir.
Sinopse: Marlène tem uma filha de oito anos a quem não dispensa muita atenção, mais interessada em bebedeiras, festas e homens. Certa noite ela vai a uma celebração numa boate acompanhada da menina, mas a manda sozinha para casa, permanecendo com um novo pretendente. Os dias passam e Marlène não vai ao reencontro da menina, deixando-a entregue à sua própria sorte e sem qualquer notícia da mãe.
Cine Jardins, sala 2: 21h15.
Em Cartaz
Bumblebee
(EUA, 2018, 114 min). Aventura. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel. Confira a Crítica do Filme
Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h45, 16h40, 19h20, 21h50.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h30 (exceto segunda e terça), 16h (exceto segunda), 18h30 (exceto segunda), 21h (exceto segunda). Sala 2: 13h (exceto segunda e terça), 15h30 (exceto segunda), 18h (exceto segunda), 20h30 (somente terça).
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h20, 20h30.
Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h15, 18h35, 20h45.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 16h50, 19h.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h45.
Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45, 21h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h (dub.), 19h20 (dub.), 21h40.
Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 16h30.
Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h15, 19h30, 21h45.
Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 14h, 16h40, 19h20, 21h55.
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 17h.
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h30.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 15h20. Sala 7 (dub.): 14h, 16h40, 19h20, 22h.
Minha Vida em Marte
(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.
Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.
Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h, 16h20, 18h40, 21h10.
Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20 (somente segunda), 14h40 (exceto segunda e terça), 17h (exceto segunda), 19h10 (exceto segunda), 21h30 (exceto segunda). Sala 5: 14h (somente segunda). Sala 7: 13h40 (exceto segunda e terça), 15h50 (exceto segunda), 18h05 (exceto segunda), 20h25 (exceto segunda).
Cinesercla Linhares, sala 1: 14h05, 18h50, 20h50.
Cinesercla Montserrat, sala 3: 17h, 19h, 21h.
Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h, 21h.
Cine Unimed, sala 1: 17h, 19h, 21h.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h40, 20h50.
Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h20, 21h40.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 18h, 19h55, 21h55.
Cine Via Sul, sala 1: 21h15.
Multiplex Serra, sala 5: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Cinemark Vitória, sala 1: 22h. Sala 2: 16h30, 19h05, 21h30. Sala 4: 13h20, 16h, 18h30, 21h.
Cine Ritz Piúma, sala 1: 21h40.
Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h30, 21h30.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h20, 14h50, 17h30, 20h.
Cinemark Vila Velha, sala 6: 15h30, 18h15, 21h.
O Retorno de Mary Poppins
(Mary Poppins Returns, EUA, 2018, 131 min). Comédia Musical. Direção: Rob Marshall. Com Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw.
Sinopse: Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel, Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. Confira a Crítica do Filme
Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h30 (exceto segunda).
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h30.
Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano
(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.
Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.
Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30, 15h25.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h (somente segunda). Sala 2: 13h30 (somente segunda). Sala 6: 14h10 (exceto segunda e terça), 16h10 (exceto segunda), 18h15 (exceto segunda), 20h20 (exceto segunda).
Cinesercla Linhares, sala 2: 18h30.
Cinesercla Montserrat, sala 5: 19h10.
Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h.
Cine Jardins, sala 1: 15h.
Cine Unimed, sala 4: 18h30.
Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h40.
Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h.
Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h, 15h.
Cine Via Sul, sala 1: 15h.
Multiplex Serra, sala 2: 13h15.
Cinemark Vitória, sala 1: 13h30. Sala 2: 11h55, 14h10.
Cine Ritz Piúma, sala 1: 15h10.
Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h30.
Aquaman
(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.
Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho. Confira a Crítica do Filme
Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h05.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h40 (exceto segunda e terça). Sala 4 (dub.) (exceto segunda): 15h10, 18h10, 21h10. Sala 5 (exceto segunda): 20h10.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h10. Sala 3 (3D/dub.): 20h40.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30. Sala 5: 21h.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 21h10.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h20.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h10, 21h.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 14h40. Sala 3 (3D/dub.): 19h10, 21h45.
Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h20.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h50 (dub.), 21h50. Sala 3 (dub.): 13h45, 18h45.
Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 18h45.
Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 13h30 (3D), 16h15 (3D), 19h, 21h45.
Cinemark Vitória, sala 1: 15h50 (3D/dub.), 19h. Sala 3 (3D/dub.): 22h20. Sala 5 (3D): 11h45 (dub.), 14h55 (dub.), 18h05 (dub.) (exceto segunda), 21h15 (exceto segunda).
Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 19h.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 16h50.
Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 12h (dub.), 15h10, 18h30, 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 15h50, 19h, 22h15.
Colette
(EUA, Reino Unido, 2018, 111 min). Drama. Direção: Wash Westmoreland. Com Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson.
Sinopse: Colette é uma romancista francesa que sofre com o seu casamento abusivo e com o seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima de suas obras de maneira ilegal. Para superá-lo, ela emerge como uma grande escritora no seu país e, consequentemente, como uma candidata para o Prêmio Nobel em Literatura.
Cine Jardins, sala 2: 16h40.
Infiltrado na Klan
(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.
Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Confira a Crítica do Filme
Cine Jardins, sala 2: 18h50.
Sequestro Relâmpago
(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.
Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.
Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h50 (somente segunda).
O Grinch
(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.
Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h20 (exceto segunda).
Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50.
Chacrinha - O Velho Guerreiro
(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.
Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.
Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h10 (somente segunda).
O Doutrinador
(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.
Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos. Confira a Crítica do Filme
Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h40 (somente segunda).
Bohemian Rhapsody
(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.
Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Confira a Crítica do Filme
Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h05
Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro
(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.
Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h (exceto segunda e terça).