Confira os filmes e horários dos cinemas no ES de 10 a 16 de maio

Pré-Estreia

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.) (somente quarta): 20h15.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h45. Sala 4 (dub.) (somente quarta): 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.) (somente quarta): 22h15.

Cine Unimed, sala 4 (dub.) (somente quarta): 22h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (somente quarta): 21h20. Sala 3 (dub.) (somente quarta): 21h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (somente quarta): 20h (dub.), 22h10. Sala 3 (somente quarta): 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h, 22h30. Sala 4 (dub.) (somente quarta): 21h, 23h30. Sala 5 (dub.) (somente quarta): 20h30, 23h.

Cinemark Vitória, sala 5 (somente quarta): 20h20, 22h50. Sala 6 (somente quarta): 20h, 22h30.

Kinoplex Praia da Costa, Sala 1 (somente quarta): 21h. Sala 2 (dub.) (somente quarta): 20h20, 22h40. Sala 3 (somente quarta): 20h30, 22h50. Sala 4 (dub.) (somente quarta): 20h10, 22h30. Sala 7 (dub.) (somente quarta): 20h, 22h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (somente quarta): 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h, 22h15. Sala 2 (dub.) (somente quarta): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (somente quarta): 20h, 22h30. Sala 8 (dub.) (somente quarta): 20h20, 22h50.

Abelhinha Maya Crédito: PLAYARTE PICTURES

A Abelhinha Maya

(Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele, Alemanha, 2018, 85 min). Família. Direção: Noel Cleary, Sergio Delfino. Com Uwe Ochsenknecht.

Sinopse: Maya é uma abelhinha muito querida, ela e seu melhor amigo, Willy, estão a procura de diversão. Um dia, acidentalmente, ela surpreende de maneira negativa a Imperatriz de Buzztropolis, como consequência, é forçada a participar dos Jogos de Mel e assim salvar sua colmeia. Na competição, a abelhinha irá conhecer novos amigos, além de adversários extremamente habilidosos, e enfrentar situações inéditas e desafiadoras.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h20.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30, 14h40, 16h50.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h25, 14h35.

Estreias

A Noite do Jogo Crédito: WARNER BROS.

A Noite do Jogo

(Game Night, EUA, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Com Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler.

Sinopse: Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. O irmão de Max, Brooks, chega decidido a organizar uma festa de assassinato e mistério e acaba sequestrado, levando todos a acreditarem que o sumiço faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam então resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h40, 16h, 18h35 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 8: 13h05, 15h35, 18h, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (somente quinta e sexta): 15h, 17h10, 19h20, 21h30. Sala 4: 13h20 (dub.) (somente sábado, segunda e terça), 15h30 (exceto quarta, quinta e sexta). Sala 6: 16h30 (dub.), 21h10 (dub.) (somente quinta e sexta), 21h10 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 7: 12h35 (dub.), 15h, 17h30 (dub.), 20h05.

Desejo de Matar Crédito: IMAGEM FILMES

Desejo de Matar

(Death Wish, EUA, 2018, 109 min). Ação. Direção: Eli Roth. Com Bruce Willis, Vincent DOnofrio, Elisabeth Shue.

Sinopse: Um homem gentil tem sua vida transformada quando sua família é abalada por um ato de violência que machuca a todos. Em busca de justiça, ele se transforma em uma máquina mortífera, para conseguir fazer justiça com as próprias mãos.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30, 16h40, 18h50, 21h (exceto quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h20 (dub.) (exceto domingo), 19h (dub.), 21h20 (exceto quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h (dub.), 19h20 (dub.), 17h10 (dub.), 21h30 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 15h40, 20h30 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto quarta, sábado e domingo): 13h45, 16h20, 21h20.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.) (exceto quarta): 16h, 19h30, 21h30. Sala 2 (dub.) (somente quarta): 15h, 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h40 (dub.), 18h10 (dub.), 20h50.

Ciganos da Ciambra Crédito: PANDORA FILMES

Ciganos da Ciambra

(A Ciambra, Itália, EUA, França, Suécia, Alemanha, Brasil, 2018, 118 min). Drama. Direção: Jonas Carpignano. Com Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato.

Sinopse: Em uma pequena comunidade romani na Calábria, Pio Amato, de 14 anos, está desesperado para crescer e se tornar um homem. Assim como seu irmão Cosimo, ele bebe, fuma e é um dos poucos a se infiltrar facilmente entre as facções da região, os italianos locais, os refugiados africanos e seus companheiros ciganos. Certo dia, seu irmão desaparece, fazendo com que Pio assuma seu lugar. Com uma função tão importante nas mãos, ele deve encarar uma escolha muito complicada.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Acertando o Passo Crédito: Roadside Attractions

Acertando O Passo

(Finding Your Feet, Reino Unido, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Richard Loncraine. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie.

Sinopse: Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott descobre que seu marido tem tido um caso amoroso com sua melhor amiga. Ela decide começar a fazer aulas de dança comunitária junto da irmã e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida.

Cine Jardins, sala 1: 14h50, 19h05.

Aos Teus Olhos Crédito: Pagu Pictures

Aos Teus Olhos

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Carolina Jabor. Com Daniel de Oliveira, Malu Galli, Marco Ricca.

Sinopse: Rubens é um professor de natação carismático e extrovertido, que dá aulas para pré-adolescentes em um clube. Querido por todos devido ao seu jeito brincalhão e parceiro, ele se vê em apuros quando um de seus alunos, Alex (Luís Felipe Melo), diz à mãe que o professor lhe deu um beijo na boca no vestiário. Alegando inocência, Rubens é acusado pelos pais da criança e passa a ter que lidar com um verdadeiro linchamento virtual, que tem início através de mensagens de WhatsApp e explode de vez quando chega ao Facebook.

Cine Jardins, sala 1: 15h (exceto sábado e domingo), 21h15.

Esplendor Crédito: IMOVISION

Esplendor

(Hikari, Japão, França, 101 min). Romance. Direção: Naomi Kawase. Com Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji.

Sinospe: Misako é uma cineasta apaixonada pelas versões cinematográficas destinadas a deficientes visuais. Durante a exibição de um dos seus filmes, ela conhece Masaya Nakamori, um fotógrafo que está perdendo a sua visão, mas que guarda um acervo de fotografias que atrairá Misako e fará com que ela se conecte com seu passado.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

Em Cartaz

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h45, 17h45, 20h45 (3D). Sala 2 (dub.): 14h15, 17h15, 20h15 (exceto quarta). Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h45, 17h45, 20h45 (exceto quarta). Sala 2 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 5 (dub.): 14h15, 17h15, 20h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 19h15. Sala 3 (3D): 17h30 (dub.), 20h45.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h30, 20h45. Sala 3 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 19h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D): 16h (dub.), 19h (dub.), 21h50 (exceto quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 13h (dub.), 19h (dub.), 16h, 21h55. Sala 2 (3D) (exceto quarta): 15:30 (dub.), 21:30 (dub.), 18h30. Sala 2 (3D) (somente quarta): 14h (dub.), 17h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 16h20, 19h40 (exceto quarta). Sala 2 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h15, 18h45, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 17h30, 21h.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente sábado e domingo): 13h20 (dub), 16h40 (dub.), 20h. Sala 1 (somente quarta): 15h45 (dub.), 22h10. Sala 3: 15h10 (somente quarta), 18h25, 21h40. Sala 4 (somente quarta): 14h30 (dub.), 17h50 (dub.), 21h10. Sala 4 (exceto quarta): 15h50 (dub.), 18h50. Sala 5 (3D/dub.) (exceto quarta): 13h50, 17h15, 20h30. Sala 6 (3D) (exceto quarta): 17h45, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h30 (exceto domingo), 17h30, 20h30 (exceto quarta). Sala 2: 14h (somente quarta), 15h (exceto quarta quinta e sexta), 17h (somente quarta), 18h (exceto quarta, quinta e sexta), 21h (exceto quarta, quinta e sexta). Sala 3 (3D): 14h (exceto domingo), 17h, 20h (exceto quarta). Sala 4: 13h30 (somente quarta), 15h30 (somente quinta e sexta), 16h30 (somente quarta), 17h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 20h40 (exceto quarta). Sala 5 (dub.) (somente quarta): 21h30. Sala 6 (somente quarta): 21h20. Sala 7 (dub.): 14h (somente quarta), 15h10 (exceto quarta, quintae sexta), 17h (somente quarta), 18h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 21h10 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto quarta): 18h30, 21h10. Sala 2 (3Ddub.): 18h, 20h50.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h15 (somente sábado e domigo), 18h, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h20, 18h20, 21h20. Sala 2 (dub.): 18h20.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.) (exceto quarta): 14h30, 17h15, 20h. Sala 1 (dub.) (somente quarta): 14h15, 17h. Sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 4 (dub.): 13h30, 16h15, 19h, 21h45. Sala 5 (dub.): 15h, 17h45, 20h30.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 18h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.) (exceto quarta): 15h10, 18h20. Sala 2 (3D): 13h50 (dub.), 17h15 (dub.), 20h30. Sala 4 (somente sábado e domingo): 13h (dub.), 16h15, 19h45. Sala 6 (somente quarta): 15h30, 18h45, 22h. Sala 6 (exceto quarta): 18h50, 22h. Sala 8 (dub.) (exceto quarta, sábado e domingo): 17h45, 21h. Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 16h45, 20h.

Blow - Depois daquele Beijo Crédito: Cine Jardins / Exibição

Blow Up: Depois Daquele Beijo

(Blow Up, Reino Unido, Itália, 1967, 110 min). Drama. Direção: Michelangelo Antonioni. Com Jane Birkin, Tsai Chin, Jimmy Page.

Sinopse: Thomas é um fotógrafo de moda que não suporta mais o mundo em que vive, no qual jovens mulheres o perseguem para serem fotografadas na esperança de se tornarem grandes modelos. Um dia, ao passar por um parque de Londres, ele vê um casal à distância e resolve fotografá-los. Ao vê-lo Jane corre ao seu encontro, pedindo que lhe entregue os negativos das fotos. Ele se recusa e vai embora, mas ela descobre o endereço de seu estúdio e vai visitá-lo. Lá Jane tenta seduzi-lo e Thomas a engana, entregando outro rolo fotográfico. Ao revelar as fotos, Thomas percebe que pode ter documentado, sem querer, um assassinato.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Estrelas de Cinema Nunca Morrem Crédito: Diamond Films

Estrelas de Cinema Nunca Morrem

(Film Stars Dont Die in Liverpool, Reino Unido, 2018, 106 min). Drama. Direção: Paul McGuigan. Com Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters.

Sinopse: Quando o jovem ator britânico Peter Turner encontra Gloria Grahame pela primeira vez, ele nem suspeita que se trata de uma atriz famosa, que já venceu um Oscar durante a juventude. Décadas mais tarde, no entanto, ela foi esquecida e leva uma vida decadente. Aos poucos, os dois se aproximam e desenvolvem uma história de amor, apesar do preconceito da sociedade. O destino separa os dois mas, anos mais tarde, Gloria reaparece para Peter confessando sofrer de uma doença, e pede ajuda. Peter deve decidir se aceita cuidar dela, enquanto relembra os motivos que aproximaram o casal no passado.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

Verdade ou desafio Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Verdade ou Desafio

(Truth or Dare, EUA, 2018, 100 min). Terror. Direção: Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane.

Sinopse: Enganado, um jovem estudante da faculdade começa a jogar Verdade ou Consequência e depois começa a assombrado por uma presença sobrenatural.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h25, 20h35.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h, 19h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.) (somente quinta e sexta): 13h20, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 16h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 : 12h50 (dub.) (somente quarta), 15h35 (dub.) (exceto quarta), 17h10 (somente quarta), 21h50 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h20 (exceto sábado e domingo), 18h10.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto quarta): 22h10. Sala 7: 19h05 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h20, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 1 : 17h35 (somente quarta), 22h (exceto quarta). Sala 4 (dub.) (exceto sábado e domingo): 19h, 21h30. Sala 6 (dub.) (exceto quarta): 16h15.

Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES

Paulo Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais infuentes do cristianismo.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h20, 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h20 (somente sábado e domingo), 18h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h20 (somente sábado e domingo), 18h40, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h00, 19h10, 21h20 (exceto quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h10 (exceto domingo), 18h50. Sala 7 (dub.) (somente quinta e sexta): 15h40, 18h, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (exceto quarta): 13h (dub.), 17h30 (dub.), 19h40. Sala 3 (somente quarta): 14h50 (dub.), 19h10.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h20 (dub.) (somente segunda), 14h10 (dub.) (exceto segunda), 16h (somente segunda), 16h45 (exceto segunda), 19h20 (dub.) (exceto segunda), 22h (exceto segunda).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h15 (dub.), 16h50 (dub.), 19h30 (dub.), 22h10.

querida mamãe Crédito: Elo Company

Querida Mamãe

(Brasil, 2018, 95 min). Drama Direção: Jeremias Moreira Filho. Com Selma Egrei, Letícia Sabatella, Marat Descartes.

Sinopse: Heloísa é uma médica que sofre de infelicidade crônica, tendo problemas com o marido e a própria mãe, a quem constantemente acusa de tê-la preterida pela irmã, Beth. Após se separar do marido, Heloísa conhece no hospital em que trabalha a pintora Leda, que sofreu um acidente de carro. Grata pelo atendimento prestado, Leda deseja pintar um quadro da médica. Inicialmente reticente, ela aceita a proposta e, ao visitar o ateliê, acaba se envolvendo com a pintora. Entretanto, por mais que o novo relacionamento deixe Heloísa bem mais feliz, ela precisa lidar com o preconceito tanto de sua mãe quanto da própria filha.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto sábado e domingo): 19h.

Exorcismos e Demônios Crédito: IMAGEM FILMES

Exorcismos e Demônios

(The Crucifixion, EUA, 2018, 90 min). Terror. Direção: Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth.

Sinopse: Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h20, 20h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h45.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente quartta): 13h40.

Rampage Crédito: WARNER BROS.

Rampage: Destruição Total

(Rampage, EUA, 2018, 107 min). Aventura. Direção: Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman.

Sinopse: Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 13h10.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.) (exceto quarta): 14h05, 16h10. Sala 5 (dub.) (somente quarta): 18h15.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.) : 13h30 (exceto quarta, sábado e domingo), 14h05 (somente quarta), 15h35 (exceto quarta, sábado e domingo), 16h10 (somente quarta), 18h15 (somente quarta).

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h15 (exceto quarta), 15h30, 17h45 (somente quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (exceto quarta): 13h50.

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h45 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.) (somente quarta): 16h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h (exceto quarta), 15h25 (somente quarta).

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 14h, 16h30.