Confira as lives que irão levar muita música para a semana de 13 a 17 de maio

QUARTA-FEIRA (13 DE MAIO)
- Companhia do Calypso
- Às 17h, no seu canal no YouTube.
- Festival SOS Graxa ES
- O festival capixaba contará com a participação de artistas como Diego Lyra e Felipe Pelissari. A iniciativa estará recebendo doações para os profissionais que trabalham nos bastidores da produção cultural no PicPay @sosgraxases. Confira a programação e os perfis de Instagram onde serão transmitidas as lives:
- 18h: Leandro Solosanto (@lesolosanto)
- 18h30: Dona Fran (@dona_fran)
- 19h: Zampa (@zampasilva)
- 19h30: Flávio Marão (@flaviomarao)
- 20h: Marcelo Ribeiro (@marceloribeiroebandab)
- 20h30: Jefinho Faraó (@jefinhofaraoficial)
- 21h: Diego Lyra (@_diegolyra)
- 21h30: Alexandre Di Paulo Banda ¼ de Coco (@alexdi_paulo)
- 22h: Felipe Pelissari (@felipelissari)
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença do cantor Júlio Lima como atração. Às 18h, no perfil do Instagram do projeto, no YouTube e Facebook.
- Turma do Pagode
- Às 18h30, no seu canal do YouTube.
- Cidade Negra
- Às 19h, no perfil do Instagram da Rádio Mix RJ.
- Josyara
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
- Valéria Barros
- Às 20h, no canal do YouTube da cantora.
- Marcelo Falcão
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor e no canal Música Multishow.
- Dubdogz
- Às 20h, no canal do YouTube do projeto.
- Guga Meyra
- Às 20h, no canal do YouTube Sua Música.
- Kim Catedral
- Às 20h, no seu perfil do Instagram.
- Festival Latinidades Pretas
- Às 20h, no perfil do Instagram @afrolatinas. Paula Lima, Preta Gil, MC Soffia, Tasha e Tracie e Ebony
- Paula Lima
- Às 21h30, no seu perfil no Instagram.
- Letrux
- Às 21h30, no canal do YouTube do festival Cultura Em Casa.
- Vitor Kley e Vitão
- Às 23h30, no perfil do Instagram do cantor Vitor Kley.
- ESPECIAL
- Antes do Cálice
- Live abordando o cenário da arte na pandemia. Ás 20h, no perfil do Instagram do Festival Fico em Casa ES. Com mediação de Stael Magesck e participação de Mara Coradello e Winny Rocha.
QUINTA-FEIRA (14 DE MAIO)
- Festival Cultura em Casa
- A partir das 16h, no Instagram da AsM Editora a iniciativa capixaba trará profissionais de diferentes áreas para bate-papos:
- 16h - Saulo Ribeiro (Literatura)
- 16h30 - Yuri Dias (Música)
- 18h30- Aleximandro Amorim (Literatura)
- 19h -João Vitor Guimarães (Entretenimento)
- Grupo Vou Zuar
- Às 17h, no seu canal no YouTube.
- Olodum
- Às 17h, no perfil do Instagram da Warner Music.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença do cantor Júlio Lima como atração. Às 18h, no perfil do Instagram do projeto, no YouTube e Facebook.
- Delacruz
- Às19h, no perfil do Instagram da Rádio Mix RJ.
- André Abujamra
- Às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo.
- Duda Beat e João Vicente
- Às 19h, no canal do YouTube do Popload TV.
- Gabriel Elias
- Às 19h, no canal do YouTube do cantor.
- Paulinho Moska
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- FUN7
- Às 21h, no canal do YouTube do grupo.
- Festival de jazz TheNewGig
- Com Milton Nascimento, Sheryl Crow e mais artistas. Às 21h, no canal do YouTube da revista Relix.
- Detonautas
- Às 22h, no canal no YouTube da banda.
SEXTA-FEIRA (15 DE MAIO)
- Katy Perry
- Às 14h, no site Amazon Live.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença do grupo Sourebel como atração. Às 18h, no perfil do Instagram do projeto, no YouTube e Facebook.
- Roadie Crew Festival
- Com Edu Falaschi, Taurus, Kamala e mais atrações. Às 18h, no canal do YouTube da revista.
- Luedji Luna e Zudizilla
- Às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo.
- Alexandre Carlo (Natiruts)
- Às 19h, no perfil do Instagram da rádio Mix RJ.
- Gabriel O Pensador
- Às 19h, no canal do YouTube do cantor.
- Carreiro e Capataz
- Às 19h, no canal dou YouTube da dupla.
- Day e Lara
- Às 19h, no canal do YouTube da dupla.
- Léo Magalhães
- Às 20h, no seu canal do YouTube.
- Novo Som
- Às 20h, no canal do YouTube da banda.
- Molejo
- Às 20h, no seu canal do YouTube.
- Léo Magalhães
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor.
- Pedro Sampaio
- Às 20h, no seu canal do YouTube, no Multishow.
- #SeparadosMasJuntos
- Com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Anavitória, Thiaguinho, Yasmin Santos, Samuel Rosa (Skank), Projota, Dilsinho e outros. Às 21h, no canal do YouTube da Rádio Disney. Também será transmitido nos canais de TV paga Disney, Disney Junior, Disney XD, ESPN, ES Brasil, ESPN 2, ESPN Extra, FX, Fox channel, Fox Life e National Geographic.
- Ana Carolina
- Às 21h, no seu canal do YouTube.
- Melim
- Às 22h45, no seu canal do YouTube, na Band e na Band FM
- Orochi
- Às 20h, no seu canal do Youtube.
SÁBADO (16 DE MAIO)
- Fetival Pipoca e Guaraná
- Às 14h, no canal do YouTube Coisa Nossa. A iniciativa contará com Adriane Galisteu recebendo Péricles (14h), É o Tchan! (15h), Babu (16h)e a banda Jota Quest (17h).
- Los Hermanos 2019 Ao Vivo (Exibição)
- Às 15h, no canal do Multishow Música.
- Diney
- Às 15h, no seu canal no YouTube.
- Lexa
- Às 16h, no seu canal do YouTube.
- Palavra Cantada
- Às 16h, no canal do Youtube da dupla e no Instagram da Pampers Brasil.
- Live Solidária com Clube Big Beatles e Orquestra Sinfônica do ES
- Às 17h, contando com a participação de Ivan Lins, Amaro Lima, André Prando, Flávio Venturini, Andreas Kisser e Edgar Scandurra. Será transmitida pela internet nos canais oficiais do Governo do Estado, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e do Clube Big Beatles. Também terá transmissão na TV Aberta e a cabo pela TVE-ES.
- Pixote
- Às 17h, no canal do YouTube do grupo.
- Sâmya Maia
- Às 18h, no canal do YouTube da cantora.
- Zé Neto e Cristiano
- Às 18h, no canal do YouTube da dupla.
- Alexandre Peixe
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença da cantora Potyguara Bardo como atração. Às 18h, no perfil do Instagram do projeto, no YouTube e Facebook.
- Joyce Moreno
- Às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo.
- Paulo Ricardo
- Às 20h, no canal do Youtube do cantor.
- Rennan da Penha
- Às 21h, no perfil de Instagram do bar The Cloud.
- Bruno e Morrone
- Às 21h40, no canal do YouTube do cantor.
- Furacão 2000
- Às 22h, em seu canal do YouTube.
DOMINGO (17 DE MAIO)
- Diogo Nogueira
- Às 12h, no seu canal no YouTube.
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Às 12h, no seu canal no YouTube.
- Renato Teixeira & Sergio Reis
- Às 14h, no canal do Sergio Reis no YouTube.
- Zé Ricardo & Thiago
- Às 15h, em seu canal do YouTube.
- Wesley safadão e Raça Negra
- Às 16h, no canal do YouTube do Wesley Safadão.
- Enzo Rabelo
- Às 16h, no seu canal no YouTube.
- Matogrosso e Mathias
- Às 17h, no canal do YouTube da dupla.
- Festival DoSol Sessions
- Festival potiguar com a presença cantora Rafaela Brito como atração. Às 18h, no perfil do Instagram do projeto, no YouTube e Facebook.