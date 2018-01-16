Confira a programação completa da Sommerfest, em Domingos Martins

Desfile da Sommerfest, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

acidente grave na BR 101 em setembro do ano passado. Vamos às montanhas capixabas? A 29ª edição da Sommerfest - Festival da Imigração Alemã está totalmente repaginada, com novos horários que privilegiam mais as atrações musicais. Por lá, um dos destaques fica por conta do grupo de dança folclórica Bergfreunde, que sofreu

A maior parte da programação será composta por atrações locais e regionais e será realizada durante o dia. À noite as atividades serão encerrados à 00h. As atrações de música e dança serão apresentadas no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, já que não haverá palco principal nesta edição.

O evento será iniciado na quinta (25), às 19h, com um Cortejo Cultural pelas ruas da cidade com a Banda Fritz Freunde e o Grupo de Danças Folclóricas Bergfreunde de Campinho, que volta a se apresentar após o acidente ocorrido em setembro do ano passado.

Logo em seguida, acontece a abertura oficial e a as escolha da Rainha e Princesas da 29ª Sommerfest. Às 21h30 o Grupo de Danças Folclóricas Bergfreunde de Campinho se apresenta no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt e a Banda Fritz Freunde fecha a programação da noite, às 22h30.

Na sexta (26), destaque para o início do Concurso do Lenhador, na Vila Cultural Alemã (em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt), às 18h. A Banda Fröhlich e o grupo de danças folclóricas Blumen der Erde de Soído desfilam pela cidade em mais um Cortejo Cultural, a partir das 19h30.

A programação segue com Leia do Acordeon, às 20h; Grupo de Danças Folclóricas Blumen der Erde de Soído, às 21h e a Banda Banda Fröhlich, às 22h. O terceiro dia (27) de festa terá programação intensa durante todo o dia, começando às 8h com o Pedal do Chucrute. A manhã também marca a realização de duas das mais importantes celebrações culturais da Sommerfest: a Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã  BR 262, Biriricas, às 9h, e a Homenagem ao Imigrante Alemão - Praça Dr. Arthur Gerhardt, às 10h30.

Desfile Cultural da Sommerfest Crédito: Reprodução/Divulgação/Arquivo

Às 11 horas, a atração será especial para as crianças com o show infantil Kindergarten, com o músico martinense Eden Schwambach. As atividades seguem com apresentação de concertina, Concurso do Lenhador e grupos de danças folclóricas. Às 17h a vez do Desfile Cultural, principal atração do sábado. Mais de 300 pessoas devem participar do cortejo festivo, que neste ano além de contar a saga dos imigrantes, vai homenagear o Grupo de Danças Folclóricas Bergfreunde de Campinho.

À noite, mais dança com diversos grupos folclóricos, apresentação com as meninas do PommerMekas se apresentam no coreto da praça. Destaque também para a encenação de um típico casamento pomerano, com direito ao ritual do quebra louças, e para o show de Schupplater com o Grupo de Danças Folclóricas Grünes Tal, uma apresentação composta só por integrantes masculinos. A Banda de Metais Pommerchor de Melgaço encerra a programação do sábado.

O domingo (28), último dia do Festival da Imigração Alemã começa com alvorada pelas ruas da cidade, às 9h. A programação segue durante todo o dia com diversas atrações: Pormmerweg's de Melgaço e dos grupos de dança Kindertanz, Edelstein, Pilger der Hoffnung, Rheinlander, Banda Fröhlich, Concertina com Angelino Zaager, final do Concurso do Lenhador, Show do Alemão com Eden Schwambach e Os Tradicionais Pomeranos.

VILA CULTURAL ALEMÃ

Na Sommerfest deste ano, toda a área da Vila do Papai Noel, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, será transformada na Vila Cultural Alemã. O local ganhará decoração temática e abrigará estandes para a comercialização de artesanatos, comidas e bebidas típicas e souvenirs, entre outros. A "Casa em estilo Enxaimel" será cedida para o Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho também para comercialização de produtos.

Para entrar no clima - literalmente - o público poderá tirar fotos, com trajes, em um cenário temático antigo. A Vila Cultural Alemã também será o palco do divertido Concurso do Lenhador, onde são representados os costumes dos primeiros imigrantes na luta pelo sustento. O concurso elege os mais rápidos no corte de madeira com grupião e machado. Todos podem participar, avançam para a etapa final aqueles que cortarem a madeira em menos tempo.

PROGRAMAÇÃO

25 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

19h: Cortejo Cultural com a Banda Fritz Freunde (SMJ) - Ruas da Cidade

19h30: Abertura Oficial da XXIX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

20h: Concurso da Rainha da XXIX Sommerfest  Festival da Imigração Alemã - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

21h30: Grupo de Danças Folclóricas Bergfreunde de Campinho - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

22h: Banda Fritz Freunde (SMJ) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

26 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

18h: 1ª Etapa do Concurso do Lenhador  Vila Cultural Alemã (em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt)

19h30: Cortejo Cultural com a Banda Fröhlich (DM) e o Grupo de Danças Folclóricas Blumen der Erde de Soído - Ruas da Cidade

20h: Leia do Acordeon (DM) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

21h: Grupo de Danças Folclóricas Blumen der Erde de Soído - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

22h: Banda Fröhlich (DM)  Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

27 DE JANEIRO (SÁBADO)

8h: Pedal do Chucrute, com saída da Praça Dr. Arthur Gerhardt

9h: Celebração Ecumênica no Marco da Colonização Alemã  BR 262, Biriricas

10h30: Homenagem ao Imigrante Alemão - Praça Dr. Arthur Gerhardt

11h: Show Infantil Kindergarten com Eden Schwambach  Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

12h: Apresentação de Concertina com Angelino Zaager, de Melgaço (DM) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

13h: 2ª Etapa do Concurso do Lenhador - Vila Cultural Alemã

14h: Grupo de Danças Folclóricas Pommerisch Von Minen (MG)  Rua de Lazer

15h: Apresentação de Concertina  Rua de Lazer

15h: Banda Os Germanos (SMJ) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

17h: Desfile Cultural  Avenida Presidente Vargas

18h30: Grupo de Danças Folclóricas Bergfreunde de Campinho - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

19h: Grupo de Danças Folclóricas Hochlandtanz (SMJ)  Rua de Lazer

19h30: Grupo de Danças Folclóricas Fauhan (Vila Pavão)  Rua de Lazer

19h30: Banda PommerMekas (SMJ)- Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

20h: Grupo de Danças Folclóricas Os Pomeranos (SMJ) Rua de Lazer

20h30: Grupo de Danças Folclóricas Grünes Tal (MF)  Rua de Lazer

21h: Grupo de Danças Folclóricas Pilger Der Hoffnung (Cariacica)  Rua de Lazer

21h: Casamento Pomerano com o Grupo Fritz Tanz (SMJ)  Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

22h: Show de Schupplater com o Grupo de Danças Folclóricas Grünes Tal (MF) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

22h30: Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (DM) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

28 DE JANEIRO (DOMINGO)

9h: Alvorada com o Grupo Cultural Martinense - Ruas da Cidade

10h: Banda de Metais Pormmerweg's de Melgaço (DM) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

11h: Grupo de Danças Kindertanz (MF) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

12h: Grupo de Danças Folclóricas Edelstein (Lajinha de Pancas)  Rua de Lazer

12h: Banda Fröhlich (DM)  Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

13h: Grupo de Danças Folclóricas Pilger der Hoffnung (Cariacica)  Rua de Lazer

14h: Grupo de Danças Folclóricas Rheinlander (São Bento do Chapéu) - Coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt

14h: Apresentação de Concertina com Angelino Zaager, de Melgaço (DM)  Rua de Lazer

15h: Ação Solidária Beneficente da Fundação Hospitalar e de Assistência Social de Domingos Martins  (FHASDOMAR) - coreto

15h30: Final do Concurso do Lenhador - Vila Cultural Alemã

15h30: Show do Alemão com Eden Schwambach  Rua de Lazer