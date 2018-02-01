Como se dar bem com o crush neste carnaval?

Respeito sempre, por favor! É péssimo deixar um homem ou uma mulher sem graça com uma cantada ruim ou numa situação constrangedora. Se a pessoa não estiver afim, aceita que dói menos. Mas essa é só uma das dicas que o Gazeta Online separou para os foliões ficarem atentos neste carnaval. Afinal, ninguém tem que ficar dando desculpas se não quer ficar ou conhecer melhor outra pessoa, não é mesmo?

Estamos em 2018, mas sim, insistências ainda existem. A universitária Ana Carolina Rangel, de 19 anos, conta que frequentemente se depara com atitudes de homens que tentam paquerá-la, mas que não têm noção nenhuma do que estão fazendo. "Não pode, de jeito nenhum, segurar o braço, puxar cabelo e ficar insistindo, né?", solta.

Ela, que já está com uma agenda de bloquinhos de carnaval programada para este ano, revela que não tem nenhum ritual que possa ser feito para evitar essas abordagens. No entanto, destaca que é sempre melhor ficar em grupo com as amigas. "Assim, se uma precisa ou se eu preciso, a gente se ajuda", completa.

Segundo a universitária, ela se lembra de um episódio do carnaval passado em que ficou em uma saia justa com um homem aparentemente mais velho que estava insistindo em beijá-la. "Eu estava de índia e um monte de cara ficava atrás falando 'deixa eu ser o seu cacique' e um homem, que parecia mais velho, insistiu demais", relata. Para sair da situação, ela apelou para a ajuda de uma colega, que reforçou o "não" que Ana Carolina já tinha disparado.

PESQUISA REVELA QUE BOM HUMOR E CONVERSA SÃO OS TRUQUES

Mas então, como atrair a paquera? Uma pesquisa feita a partir de uma enquete do Par Perfeito indica que 39% dos homens aposta no bom humor para atrair uma pessoa, enquanto 36% das mulheres avalia que é, também, o bom humor que sempre funciona.

As mulheres ainda indicaram, assim como os homens, que é importante demonstrar ter autoconfiança e investir em um bom papo é positivo para 26% das mulheres e 12% dos homens.

Para a consultora de relacionamento do Match Group LatAm, Marina Simas, a pesquisa comprova que não é necessário nada de mirabolante para estabelecer um primeiro contato com o crush. Ela acredita que tanto o bom humor quanto a assertividade são ferramentas que podem ser usadas para ter êxito na paquera. "O bom humor e a espirituosidade é algo que pode ser aprendido e desenvolvido por um treino, explica.

A consultora analisa que o fato da iniciativa de chamar para conversar ficar em segundo plano para os homens é resquício de uma educação machista, muitas vezes apreendido e reproduzido até mesmo de forma inconsciente. Sendo assim, o homem deve atuar de forma assertiva sem deixar de lado a afetividade e criatividade. E as mulheres que demonstram autoconfiança, espontaneidade e abertura também facilitam uma possível troca e conexão com mais qualidade", pondera. "Lidar com pessoas é algo cada vez mais desafiador, principalmente , em tempos onde o digital está presente, conclui.

O "NÃO" DA MULHER TEM QUE SER RESPEITADO, DESTACA PSICÓLOGA

A psicóloga Sara Casteluber afirma que quando se trata de respeito, a pessoa precisa primeiro se respeitar para querer que as outras a tratem com o mesmo jeito. "É o mínimo", destaca. Ela, que destaca que não está julgando nenhuma atitude e nem taxando nada como "certo" ou "errado", acredita que se não tiver cuidado com a questão do respeito o problema vira uma bola de neve.

"O 'não' tem que contar muito. E aí você tem que se impor com isso, falar 'eu mando nas minhas escolhas' e entender que essa afirmação é e tem que ser soberana", ressalta a especialista. Ela entende que quando se imagina uma relação nem sempre as coisas funcionam tão bem quanto na teoria, mas aí o segredo é apostar na atitude. "Se você não quer e tem alguém insistindo muito, chama alguém, uma pessoa para te ajudar, alguma amiga que está com você para rebater com o 'não", finaliza.

DICAS PARA GARANTIR OS 'CRUSHES' NOS BLOCOS

Escolha do bloco: a escolha do bloco é primordial para não sair no escuro e dar de cara com pessoas que não fazem seu tipo

Abordagem: ela deve ser feita após uma troca de olhares "de lei". Foi correspondido? Já é um sinal para chegar mais perto e iniciar uma conversa

Evite: puxões de cabelo, pegar no braço e beijo à força. Afinal, estamos em 2018 e as meninas não querem ser "laçadas" mas, sim, conquistadas

Cantadas: evite as cantadas prontas. Puxe um papo sobre algo que está acontecendo por ali. Apostar no bom humor e na sua observação do lugar valem muito. Mas é bom lembrar que ser direto também conta. Afinal, no meio da multidão é difícil ter mais que três minutos para o flerte rolar

Não é não: essa é a básica para tudo e todos. Se a pessoa disse que não quer, não insista. Aprenda a lidar com a rejeição. Deixe a pessoa curtir e vá em busca de outro crush - o que não falta no meio das aglomerações é gente

Mãos ao alto: nada de passada de mão nas partes íntimas de ninguém. Isso é abuso! Como diz a jornalista Carol Patrocínio, manter suas mãos para trás, ao lado do corpo, ou as utilizar para falar é super válido na hora que estiver conhecendo alguém. Lembre-se: não toque a outra pessoa sem saber se você pode fazer isso

Contatinhos: pegar os contatos do crush é de extrema importância, pois você pode continuar o seu jogo depois do carnaval. Vai que um amor de carnaval vira amor para a vida!