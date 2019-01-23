Com nova rainha de bateria, Boa Vista luta por novo título no Carnaval

Data: 22/01/2019 - ES - Vitória - Fabíola Monteiro, nova rainha de bateria da Independente de Boa Vista Crédito: Fernando Madeira

O coração da bateria da Independente de Boa Vista tem uma nova dona. A escola de samba de Cariacica foi a última do grupo especial do Carnaval de Vitória a definir a sua rainha. Quem assumiu o reinado na agremiação foi a personal trainer e modelo Fabíola Monteiro, de 38 anos.

A escolha foi sacramentada nesta semana. Uma das beldades mais conhecidas do carnaval capixaba, Fabíola volta a ser rainha, cargo que ocupou por 14 anos, somando o tempo em que esteve à frente das baterias da Chegou O Que Faltava e da Unidos de Barreiros. Nos últimos dois anos, ela desfilou como musa na Novo Império.

“Foi uma honra receber o convite. Não estava com total expectativa nem de desfilar, talvez só assistir mesmo, e fiquei imensamente grata. Já entrei no carnaval desfilando como rainha, mas nos últimos dois anos saí como musa e estava com saudade de ser rainha. A energia da bateria é impressionante, eu amo”, comemora Fabíola.

Data: 22/01/2019 - ES - Vitória - Fabíola Monteiro, nova rainha de bateria da Independente de Boa Vista Crédito: Fernando Madeira

Superação

A escola se recupera do incêndio que destruiu três carros alegóricos em agosto e vai entrar no carnaval com uma dívida estimada em R$ 250 mil.

A agremiação de Cariacica teve que praticamente recomeçar do zero a preparação para o desfile, mas promete muita garra para brigar pelo quinto título do Carnaval de Vitória. Ela vai levar para o Sambão do Povo o enredo “Entre rodovias e fronteiras… Honras e glórias. PRF 90 anos dos Anjos do Asfalto”, sobre a história da Polícia Rodoviária Federal.

Em agosto de 2018, o barracão da escola pegou fogo durante a noite e a agremiação perdeu três carros alegóricos e um boneco, ficando com um prejuízo de R$ 130 mil.

“Por muitas vezes, pensei que a escola não conseguiria desfilar”, admite o presidente da Boa Vista, Emerson Xumbrega. “A gente viu o desânimo dentro da escola, mas encontramos na comunidade, que se uniu ainda mais, forças para seguir em frente”, comenta Xumbrega.

Para se reerguer, a Boa Vista, que vai desfilar com quatro carros alegóricos e 1,6 mil membros, teve que replanejar o carnaval, substituindo os materiais que seriam usados nas fantasias e alegorias por outros mais baratos. Também fez uma vaquinha virtual, arrecadando mais de R$ 5 mil para amenizar as dificuldades financeiras.

“Dívida é algo corriqueiro infelizmente nas escolas, inclusive naquelas que não passaram por um incêndio como a nossa. Mas estamos superando e vamos nos movimentar com ações e eventos para sanar as dívidas depois do desfile. E vamos para o Sambão brigar pelo título. A Boa Vista é uma escola grande e a comunidade está unida", afirma o presidente da escola.

Por falar em preparação para o Carnaval 2019, além da Boa Vista, as escolas de samba capixabas estão com agenda cheia de ensaios. Os eventos, além de ótimos para se aprender o samba-enredo e se divertir, são uma chance de ajudar as agremiações a reunirem renda para fazer o carnaval na avenida. Confira a programação deste fim de semana abaixo.

Boa Vista

Noite das Rainhas

Quando: sexta-feira (25), às 21h30

Onde: na quadra da escola - Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica.

Atrações: todas as rainhas do carnaval capixaba, DJ Dudu Rosa, Emerson Xumbrega e Bateria Águia Furiosa.

Ingressos: 1º lote R$ 5 e 2º lote R$ 10.

Novo Império

Noite da Realeza

Quando: domingo (27), às 19h

Onde: na quadra da escola. Av. Santo Antônio, 301, Mário Cipreste, Vitória

Atrações: com todas as rainhas do carnaval capixaba, a Orquestra Capixaba de Percussão e segmentos da escola.

Ingressos: R$ 10

Imperatriz do Forte

Ensaio de Rua

Quando: sexta-feira (25), às 20h

Onde: na Rua Ormando Aguiar, no bairro Romão, em Vitória

Gratuito

Unidos de Jucutuquara

Ensaio

Quando: sábado (26), às 19h

Onde: no Mercado São Sebastião. Av. Paulino Muller, Sn - Jucutuquara, Vitória

Ingresso: Até às 20h gratuito. Após, R$ 10

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Ensaio de rua

Quando: quinta-feira (22), às 20h

Onde: concentração em frente a quadra da escola - R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha

Gratuito

MUG Recebe Novo Império

Quando: sexta-feira (25), às 20h

Onde: na quadra da escola. R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha

Atrações: baianas, passistas, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, casais de mestre-sala e porta-bandeira e DJ Pato.

Ingressos: R$ 15

Show da MUG

Quando: domingo (27), às 20h

Onde: na quadra da escola. R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha

Atrações: com Thiago Brito e Grupo Musical, bateria e outras alas da escola.

Ingressos: R$ 15

Piedade

Ensaio de verão

Quando: sexta-feira (25), às 19h30

Onde: no Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Morais, s/n, Bento Ferreira, Vitória

Atrações: Venda de fantasias e apresentação dos segmentos da escola

Ingressos: R$ 10