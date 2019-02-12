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MÚSICA

Com Lexa, Gabily e Rebecca, funks entram na disputa de hit do carnaval

"Revezamento", "Só Depois do Carnaval" e "Terremoto" foram lançadas recentemente e prometem agitar os foliões
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

11 fev 2019 às 22:46

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 22:46

12/02/2019 - Gabily, DJ Rick e MC Rebecca no clipe de "Revezamento" Crédito: Divulgação/Universal Music
 Quem achava que Jenifer seria absoluta no carnaval 2019, se enganou. Faltando menos de 20 dias para a folia, os funks chegaram com tudo para dar um plot twist nas previsões e tomar o posto de hit do carnaval. Glória Groove, Anitta e Lexa são alguns nomes que chegaram com suas músicas que prometem arrastar foliões.
O último lançamento é de um trio de "estreantes" que vem com tudo para animar a vida dos solteiros nos dias de festa. "Revezamento" traz Rick Joe estreando como DJ em parceria com Gabily e MC Rebecca.
A letra ousada fala do desprendimento muito presente nos dias de alvoroço: "E se eu disser que eu e seu amigo a gente foi se conhecendo. O clima esquentou e a gente foi se envolvendo. E no final da noite a gente acabou se vendo. Pode ficar tranquila que não rolou sentimento. Não é chifre, é só revezamento".
Apesar de cantarem, nem todos seguem no clima de revezamento. Rebecca conta que é adepta da prática, já Rick e Gabily andam treinando. "Eu ainda não faço, mas to querendo aprender com a Rebecca", brincou Gabily. "Eu também não, mas quem sabe aí, com o carnaval chegando", completou Rick.
A música chegou com clipe em clima de carnaval. Toda a produção foi feita em pouco tempo, quatro dias, segundo o trio. "Essa musica foi um presentaço que ganhei de amigos de longas datas (Umberto Tavares, Jefferson Junior, Donato Veríssimo e Gleyce). A ideia era fazer uma cosia que tivesse a essência do pop. Coloquei uma timbragem de trap para que virasse um funk bem carioca", explica o DJ e produtor, que convidou a dupla feminina.
"A Rebecca já tinha sido minha primeira opção. Batendo papo com o Umberto, chegamos à conclusão que tinha que ser a Gabily. Levamos o projeto e ela curtiu. Fomos para o estúdio e gravamos as vozes, nos divertimos tanto na gravação da música como no clipe", comenta sobre o convite.
Sobre entrar na disputa de hit do carnaval, o DJ fala que, se vier, será lucro, já que a música não foi pensada para o período e tudo veio a calhar. "Não pensamos em fazer um hit de carnaval. A música chegou em novembro do ano passado e foi um projeto de Deus que uniu nós três. A gente confirmou tudo numa quinta e no domingo foi gravado. Mas estou falando em todas as entrevistas que 'Revezamento' já é um hit do caranval. Tem tudo para dar muito certo", conta.
DIVULGAÇÃO E BLOCOS
A turma agora foca na divulgação e apresentações, cada um em seu show. A meta é fazer a canção bombar e chegar perto dos lançamentos de Lexa, com "Só Depois do Carnaval", e Anitta, com "Terremoto", que já somam milhões de views no Youtube.
12/02/2019 - Lexa no clipe de "Só depois do carnaval" Crédito: Divulgação
As canções foram lançadas nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, respectivamente, e contam com boa recepção. Lexa mesmo se viu surpresa durante a apresentação da canção ao ver que o público já pegou a letra da música.
Quem vem na onda também é Glória Groove, com "Coisa Boa". A drag chega preparada com a canção para também comandar um bloco durante o Carnaval em São Paulo.  Anitta vai repetir o Bloco das Poderosas por mais um ano, no Rio, e Lexa também estará à frente de um bloco no carnaval paulista. A drag e a "sapequinha", inclusive, prometem se apresentar juntas no bloco de Glória. Confira abaixo os funks que chegam com tudo para o carnaval 2019.
Rick Joe, Gabily, MC Rebecca - Revezamento
Lexa - Só Depois Do Carnaval
Gloria Groove - Coisa Boa
Anitta & Kevinho - Terremoto
Ludmilla - Vem Amor
Valesca Popozuda - Meu Ex (Light)
Jojo Maronttinni, MC Kevin O Chris, DJ Batata - Joga Sem Parar

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