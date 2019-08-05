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MODA

Com data definida, Vitória Moda 2019 será realizado em novo local

Semana de moda capixaba está garantida para setembro

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 16:20

Publicado em 

05 ago 2019 às 16:20
12/06/2018 - Desfile da Riviera Store no Vitória Moda 2017, quando ainda era realizado no Centro de Convenções de Vitória Crédito: Clóvis Louzada/Divulgação
Com o tema "A Moda em (R)Evolução", a semana de moda capixaba já tem data e local para acontecer. De 23 a 27 de setembro, o Vitória Moda muda de casa e chega à sua 12ª edição com reformulações.
Depois de anos sendo realizada no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia, a semana de moda acontece no Ilha Buffett Álvares Cabral, em Bento Ferreira. De acordo com Roberta Moura, da Premium Marketing Promocional, que organiza o evento, os desfiles serão integrados a espaços abertos.
"Este ano se inspirando nas grandes semanas de moda, como as que aconteceram em São Paulo, Paris, Itália, onde as passarelas foram inseridas em locais abertos, o desfile do Vitória Moda não será mais em uma sala fechada, e sim, integrado ao Espaço Business – fazendo parte do evento", explica.
> Estilista capixaba fará desfile de moda praia na China em outubro
Roberta acrescenta que, nesta edição, o foco é mostrar o que o público busca, incentivando a identidade glocal (global/local), consciente e sustentável: "Com diversas mudanças, sejam das peças longas às curtas, do algodão ao sintético, dos saltos às rasteirinhas, das lojas de departamentos aos pequenos empreendimentos artesanais – o evento resolveu se reformular e estar atento ao que o público busca, como a identidade glocal (global/local), consciente, Slow Fashion, sem gênero, sustentável e acessível à sua realidade".
> Ateliês exportam lingerie especial para o corpo de mulheres transexuais
"A Moda não é mais tendência, é essência, o foco são as pessoas, a sustentabilidade", afirma o Presidente da Câmara Setorial das Indústrias do Vestuário, José Carlos Bergamin. "Estão em voga a preocupação com o meio ambiente, a transparência de como se dá o processo produtivo – o cuidado no tingimento dos tecidos para evitar a poluição dos rios, o uso de matérias-primas orgânicas e/ou ecologicamente corretas, a valorização da mão de obra do setor e várias outras questões", completa Bergamin.
Serviço:
Vitória Moda 2019
Quando: de 23 a 27 de setembro
Onde: no Ilha Buffett Álvares Cabral, nova sede social do clube, em Bento Ferreira

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