Coachella 2019 terá Ariana Grande, J Balvin, Tame Impala e Weezer

O festival Coachella anunciou nesta quinta (3) a programação da edição de 2019. Ariana Grande, Tame Impala e Childish Gambino são os headliners do evento, realizado em Índio (Califórnia), nos fins de semana de 12 a 14 e 19 a 21 de abril - o lineup se repete nos dois fins de semana.
A venda de ingressos tem início nesta sexta (4), às 17h (horário de Brasília), no site do Coachella.
As entradas para um fim de semana custam a partir de US$ 429 (R$ 1.610).
Na programação ainda figuram grandes nomes como Weezer, J Balvin, Wiz Khalifa, Diplo, DJ Snake, 1975 e Bad Bunny.
Realizado pela primeira vez em 1999, o Coachella é um dos principais festivais do mundo.
Em 2018, entre as principais atrações, estavam Beyoncé ao lado de Jay-Z, Nile Rodgers, Weeknd, David Byrne, Eminem e Jamiroquai.