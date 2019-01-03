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MÚSICA

Coachella 2019 terá Ariana Grande, J Balvin, Tame Impala e Weezer

As entradas para um fim de semana custam a partir de US$ 429 (R$ 1.610)

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 20:50

Publicado em 

03 jan 2019 às 20:50
Ariana Grande é uma das atrações do festival Crédito: Reprodução|Instagram
O festival Coachella anunciou nesta quinta (3) a programação da edição de 2019. Ariana Grande, Tame Impala e Childish Gambino são os headliners do evento, realizado em Índio (Califórnia), nos fins de semana de 12 a 14 e 19 a 21 de abril - o lineup se repete nos dois fins de semana.
A venda de ingressos tem início nesta sexta (4), às 17h (horário de Brasília), no site do Coachella.
As entradas para um fim de semana custam a partir de US$ 429 (R$ 1.610).
Na programação ainda figuram grandes nomes como Weezer, J Balvin, Wiz Khalifa, Diplo, DJ Snake, 1975 e Bad Bunny.
Realizado pela primeira vez em 1999, o Coachella é um dos principais festivais do mundo.
Em 2018, entre as principais atrações, estavam Beyoncé ao lado de Jay-Z, Nile Rodgers, Weeknd, David Byrne, Eminem e Jamiroquai.

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