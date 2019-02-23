Clau canta as facetas do amor em segundo EP

Depois de emplacar o sucesso do hit “Pouca Pausa”, a cantora Clau acaba de lançar o segundo EP da carreira, “VemK”, com forte aposta na temática do amor. Firmando-se como uma das novas promessas da música pop, a cantora é mais uma a surgir da “safra do YouTube”. Clau gravava vídeos com versões de músicas famosas e publicava na internet de forma despretensiosa desde 2010. Em 2016 fechou contrato com a gravadora.

Para este segundo trabalho, Clau selecionou quatro faixas para integrarem a nova mídia: “Moreno”, a faixa-título, “Meia Noite” e “Sabe Como É”, nesta ordem. Primeiro single do trabalho, “Moreno” fala de duas pessoas que constroem um relacionamento baseado em confiança, respeito e sentimentos verdadeiros. A canção já ganhou videoclipe, gravado em estúdio em São Paulo. A mídia traz Clau dançando e interagindo com diversos pretendentes.

“Quis um casting diverso, para mostrar as várias possibilidades do amor”, diz Clau, em entrevista por telefone ao C2.

Segundo a cantora, seu último videoclipe lançado havia sido o da música “Pouca Pausa”. Pensando em atender a uma demanda do público, ela planejou o lançamento do clipe junto com o EP.

“Isso faz parte do contexto do gênero pop e me proponho a fazer. Óbvio que tinha que sair porque fiquei muito tempo sem lançar, mas os fãs do gênero pop pedem isso. E eu também queria, porque é algo que amo fazer”, detalha.

Composições

Para Clau, o processo de composição das músicas pode ser baseado em experiências pessoais, mas não só. Em alguns momentos, a cantora compõe faixas que narram histórias vividas por ela, mas em outros momentos faz questão de parar e, com calma, desenvolver uma nova ideia.

“Tudo para mim é fonte de inspiração, filmes, situações, enfim. Não vejo como modo certo ou errado, eu escrevo minha forma de enxergar o mundo, independente de ser uma história real da minha vida ou algo inventado. Gosto de me colocar dentro da música e ver se aquilo faz sentido para mim. Essa é minha essência, isso acontece de forma natural”, confidencia.

Mais faixas

A sensibilidade da jovem artista pode ser notada nas demais canções do EP. A faixa-título, por exemplo, traz uma pegada de empoderamento. Nos versos, Clau incentiva mulheres a terem mais amor próprio. “VemK” é um incentivo para que o público feminino faça o que bem entender da vida.

“Qual mulher nunca quis dar um passo mas teve medo? Essa canção é sobre isso, sobre a mulher ser a dona do seu jogo, sobre evoluir e se dar valor. É sobre como o amor próprio é a maior forma de amor que devemos ter”, explica.

Mais envolvente, “Meia Noite” traz o lado sensual da cantora, uma das pupilas da estrela Anitta. A composição revela a sintonia de um casal em momentos de intimidade. A ideia, de acordo com Clau, era retratar momentos de paixão mais intensa, daquelas difíceis de controlar.

Por fim, “Sabe Como É” encerra a lista do EP com uma mensagem sobre a liberdade de ser quem se é, seja sozinho ou em um relacionamento. “Quis mostrar que mesmo quando estamos em um relacionamento, cada pessoa é uma pessoa. Ninguém precisa mudar para agradar o outro. É preciso respeitar os espaços, eu acredito muito nisso”, salienta.

Ouça

VEMK

Clau. Universal Music, 4 faixas

Disponível nas principais plataformas de streaming