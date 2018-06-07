Charlize Theron vai dublar personagem de novo 'A Família Addams'

Charlize Teron no filme "O Caçador e a Rainha de Gelo" Crédito: Divulgação

Charlize Theron vai emprestar sua voz para a dublagem da animação A Família Addams, que está sendo feita pela MGM, informou nesta quarta-feira, 6, o The Hollywood Reporter.

Ela vai fazer a voz de Mortícia Addams, a matriarca da família. Além dela, Chloe Grace Moretz vai dublar Wednesday Addams e o ator Finn Wolfhard, conhecido por viver Mike em Stranger Things, vai dar voz a Pugsley Addams.

A direção do filme vai ficar por conta de Conrad Vernon e Greg Tiernan. "Greg e eu sempre acompanhamos a Família Addams em versões passadas, então assim que decidimos fazer esse filme, ficamos emocionados de fazer algo novo", disse.