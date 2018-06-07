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CINEMA

Charlize Theron vai dublar personagem de novo 'A Família Addams'

O filme vai ganhar uma animação em outubro de 2019, produzida pela MGM

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:06
Charlize Teron no filme "O Caçador e a Rainha de Gelo" Crédito: Divulgação
Charlize Theron vai emprestar sua voz para a dublagem da animação A Família Addams, que está sendo feita pela MGM, informou nesta quarta-feira, 6, o The Hollywood Reporter.
Ela vai fazer a voz de Mortícia Addams, a matriarca da família. Além dela, Chloe Grace Moretz vai dublar Wednesday Addams e o ator Finn Wolfhard, conhecido por viver Mike em Stranger Things, vai dar voz a Pugsley Addams.
A direção do filme vai ficar por conta de Conrad Vernon e Greg Tiernan. "Greg e eu sempre acompanhamos a Família Addams em versões passadas, então assim que decidimos fazer esse filme, ficamos emocionados de fazer algo novo", disse.
O novo longa vai contar a história de como Gomez e Mortícia se conheceram, encontraram sua casa e formaram a família. A estreia está prevista para 11 de outubro de 2019.

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