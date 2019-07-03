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Cartaz do filme "Hebe - A Estrela do Brasil" é divulgado

Filme é dirigido por Maurício Farias

Publicado em 

03 jul 2019 às 12:21

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 12:21

A atriz Andréa Beltrão vive Hebe Camargo no cinema Crédito: Divulgação
O cartaz do filme "Hebe - A Estrela do Brasil" foi divulgado e traz uma imagem da atriz Andréa Beltrão caracterizada como Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira. O longa tem roteiro de Carolina Kotscho e direção de Maurício Farias
A história vai narrar a trajetória de vida da apresentadora, incluindo bastidores com várias outras personalidades. Na trama também estão os atores Marco Ricca, Danton Mello e Gabriel Braga Nunes. O filme trará Daniel Boaventura no papel de Silvio Santos
Cartaz do filme "Hebe - A Estrela do Brasil" com a atriz Andréa Beltrão Crédito: Divulgação
> Jorge Kajuru revela que Silvio Santos viveu caso com Hebe Camargo
A previsão é de que o filme seja lançado no dia 15 de agosto deste ano. 

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