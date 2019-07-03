Cartaz do filme "Hebe - A Estrela do Brasil" é divulgado

O cartaz do filme "Hebe - A Estrela do Brasil" foi divulgado e traz uma imagem da atriz Andréa Beltrão caracterizada como Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira. O longa tem roteiro de Carolina Kotscho e direção de Maurício Farias.
A história vai narrar a trajetória de vida da apresentadora, incluindo bastidores com várias outras personalidades. Na trama também estão os atores Marco Ricca, Danton Mello e Gabriel Braga Nunes. O filme trará Daniel Boaventura no papel de Silvio Santos.
A previsão é de que o filme seja lançado no dia 15 de agosto deste ano.