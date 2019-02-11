Caro Ferrer mistura música nordestina aos ritmos árabes em álbum

Cantora Caro Ferrer Crédito: Sabrina da Paz/Divulgação

Foi guiada pela intuição que a cantora brasileira Caro Ferrer, radicada na França há 18 anos, decidiu temperar a música nordestina com um toque árabe. Como resultado, nasceu o “Brisa Mourisca”, álbum lançado no fim do ano passado, que vai da zabumba à darbuka. Mais que a musicalidade, a conexão entre árabes e nordestinos também foi contemplada pela artista ao usar como inspiração questões político sociais, como migração e preconceito.

“Eu estava pisando em terreno desconhecido, me baseando na minha intuição de que ia ficar bonito, e quanto mais ia misturando, mais via que dava certo. Tudo se trançou muito naturalmente”, diz.

Embora o Rio de Janeiro seja sua terra natal, o Nordeste tem papel importante na vida e na carreira de Caro, que já morou em Natal (RN) e Fortaleza (CE). Desde que começou a cantar, seu repertório continha canções eternizadas por artistas como Alceu Valença, Vital Farias, Zeca Baleiro e Zé Ramalho.

A característica, acredita a cantora, deu a ela um diferencial em relação aos demais artistas brasileiros na França, que priorizavam a bossa nova e o jazz. A escolha pela música nordestina fez com que alcançasse um público que tinha saudade da simplicidade e da aridez de coisas do Nordeste e do Norte.

Mesmo depois de começar a compor, a marca continuou a acompanhá-la. Em “Brisa Mourisca”, Caro decidiu inovar e desafiou a geografia para arriscar em uma combinação que ela já acreditava existir.

“Sempre senti pontos em comum entre ritmos nordestinos e a música maghrebina, egipciana ou argelina. Acho a maneira de cantar dos nordestinos próxima tanto da música árabe tradicional quanto do fado. Então, como eu estava fazendo um disco de côcos e baiões, com letras que retratavam paisagens e comportamentos áridos, eu decidi ornamentar essas canções com instrumentos árabes e persas”, explica.

OUSADIA

Caro não hesitou em arriscar misturas. “As percussões são brasileiras, árabes e persas. Tambores d’água, zabumbas, caixas, rebolos, chocalhos e congas que Wander Pio colocou entremeladas com dafs, reqs, carcabus, darbukas e bendirs de Amar Chaoui e Zé Luís Nascimento”, conta.

As composições falam dos povos, suas vidas e almas, e também dos desencontros dos amores migrantes. Uma inspiração que surgiu de suas viagens por Ceará, Paraíba, Marrocos, Sicília, onde viu trabalhadores braçais e migrantes, gente a quem ela chama de “firme e corajosa”.

“Ao mesmo tempo que eu ia mergulhando nas escutas e constatando cada vez mais semelhanças, fui associando as migrações, comuns desde sempre aos povos árabes e aos nordestinos. E, na sequência, os preconceitos e desqualificações que sofrem os migrantes. Eu vi o racismo aumentar com velocidade assustadora aqui na Europa exatamente ao mesmo tempo que o fascismo saía, também de maneira assustadora, do armário no Brasil”.

Por enquanto, “Brisa Mourisca” roda em Paris e subúrbios. Depois, a banda deve se apresentar em festivais na Europa entre maio e setembro. A vinda para o Brasil ainda é incerta, já que Caro faz questão de trazer toda a equipe, para garantir que a proposta chegue com perfeição ao público.