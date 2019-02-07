Carnaval: Fantasias da MUG e São Torquato à venda em feira popular

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Quem for à Rua das Artes neste sábado (9), vai ver a Prainha, em Vila Velha, repleta de empreendedores do nosso Carnaval de Vitória. Lá, as fantasias da MUG e da São Torquato também estarão à venda para os desfiles no Sambão do Povo de 2019 e haverá apresentação da banda de congo Beatos de São Benedito. O evento acontece, das 17h às 22h, na Rua 23 de Maio.

Será um grande encontro de tambores, onde o samba irá se misturar ao congo, tomando conta da nossa Rua, com muita alegria e muita arte Celso Adolfo, coordenador do evento

Além das escolas de samba convidadas, o evento contará com artesãos locais e um grupo de empreendedores do ramo da alimentação.

Tanto a MUG quanto a Independentes de São Torquato terão um espaço para comercialização de brindes das agremiações e das fantasias disponíveis para o desfile deste ano. Além disto, o evento contará com diversos tipos de artesanato, bonecas, cadernos, almofadas, peças em crochê, cerâmica, bijuterias e bolsas.

Na Academia de Letras, parceira do evento, a escritora Kátia Bobbio vai autografar seu livro “Cordel Praias do Espírito Santo", recém-lançado, e que tem como objetivo principal homenagear as praias que compõem o litoral capixaba.

SERVIÇO

Rua das Artes - Fevereiro de 2019

Local: Rua 23 de Maio, Prainha, Vila Velha

Data: 9 de fevereiro de 2019 (sábado), das 17h às 22h