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Trend topics do Brasil

Carnaval de Vitória fica entre os assuntos mais comentados do Twitter

Hashtag #GazetaNaFolia chegou ao segundo lugar no trend topics do Twitter durante a madrugada deste domingo (24)
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

24 fev 2019 às 11:26

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 11:26

Carnaval de Vitória 2019: Imperatriz do Forte desfilou neste sábado (24) no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende
A cada ano o Carnaval de Vitória atrai mais os olhares do Brasil e do mundo: desta vez a folia capixaba chegou a ser o segundo assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Após os desfiles, já na manhã deste domingo (24), a lista de trend topics revelava que a hashtag #GazetaNaFolia e os nomes Jucutuquara e Novo Império estavam entre os termos mais comentados da rede social.
Carnaval de Vitória aparece com três assuntos entre os mais comentados do Twitter: ENTITY_sharp_ENTITYGazetaNaFolia, Jucutuquara e Novo Império Crédito: Reprodução/Twitter
 
DEZENAS DE MILHARES DE VISUALIZAÇÕES NO INSTAGRAM
O perfil do Gazeta Online no Instagram também somou dezenas de milhares de visualizações por story publicado. Lá, três repórteres da Redação Multimídia da Rede Gazeta transmitiram em tempo real os bastidores do desfile da passarela do samba. 

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