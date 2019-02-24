Carnaval de Vitória fica entre os assuntos mais comentados do Twitter

A cada ano o Carnaval de Vitória atrai mais os olhares do Brasil e do mundo: desta vez a folia capixaba chegou a ser o segundo assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Após os desfiles, já na manhã deste domingo (24), a lista de trend topics revelava que a hashtag #GazetaNaFolia e os nomes Jucutuquara e Novo Império estavam entre os termos mais comentados da rede social.