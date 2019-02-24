Carnaval de Vitória fica entre os assuntos mais comentados do Twitter

A cada ano o Carnaval de Vitória atrai mais os olhares do Brasil e do mundo: desta vez a folia capixaba chegou a ser o segundo assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Após os desfiles, já na manhã deste domingo (24), a lista de trend topics revelava que a hashtag #GazetaNaFolia e os nomes Jucutuquara e Novo Império estavam entre os termos mais comentados da rede social.
DEZENAS DE MILHARES DE VISUALIZAÇÕES NO INSTAGRAM
O perfil do Gazeta Online no Instagram também somou dezenas de milhares de visualizações por story publicado. Lá, três repórteres da Redação Multimídia da Rede Gazeta transmitiram em tempo real os bastidores do desfile da passarela do samba.