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Folia

Carnaval de Vitória 2020: definida a ordem do desfile do grupo especial

Sorteio aconteceu neste sábado na quadra da Independente de Boa Vista, atual campeã do Carnaval

Publicado em 

27 jul 2019 às 16:23

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 16:23

Campeão em 2019, a Boa Vista será a quarta a entrar na passarela do samba Crédito: Fabio Vicentini/Arquivo
Faltando cerca de 200 dias para o carnaval 2020, as escolas de samba do grupo especial de Vitória já sabem a ordem em que vão entrar no Sambão do Povo. O sorteio foi realizado neste sábado (27) pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge).
Como foi campeã em 2019, a Independente de Boa Vista, de Cariacica, recebeu o sorteio na sua quadra e ainda teve a opção de decidir sua posição de desfile. A agremiação será a quarta a entrar na passarela do samba. Também estava previsto no regulamento que a escola campeã do Grupo de Acesso em 2019, a Independentes de São Torquato, vai fechar os desfiles.
Carnaval de Vitória 2020 - definida a ordem do desfile do grupo especial
O sorteio contou com a participação de baterias, passistas, rainhas e outros membros das agremiações.
O carnaval de Vitória historicamente acontece uma semana antes da folia no resto do país, que em 2020 está marcado para o dia 15 de fevereiro.
CONFIRA A ORDEM
1ª- Unidos da Piedade
2ª- Unidos de Jucutuquara
3ª- Mocidade Unida da Glória (MUG)
4ª- Independente de Boa Vista
5ª- Novo Império
6ª - Imperatriz do Forte
7ª- Independentes de São Torquato
 

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