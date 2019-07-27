Carnaval de Vitória 2020: definida a ordem do desfile do grupo especial

Faltando cerca de 200 dias para o carnaval 2020, as escolas de samba dojá sabem a ordem em que vão entrar no. O sorteio foi realizado neste sábado (27) pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge).

Como foi campeã em 2019, a Independente de Boa Vista, de Cariacica, recebeu o sorteio na sua quadra e ainda teve a opção de decidir sua posição de desfile. A agremiação será a quarta a entrar na passarela do samba. Também estava previsto no regulamento que a escola campeã do Grupo de Acesso em 2019, a Independentes de São Torquato, vai fechar os desfiles.