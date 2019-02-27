Carnaval 2019: Santa Leopoldina tem até aula de axé na programação

Já está tudo pronto para o Carnaval de Santa Leopoldina. Segundo a prefeitura da cidade, a folia será comandada pelas bandas de marchinhas carnavalescas (sopro e percussão), que atravessam o sítio histórico arrastando uma multidão nos blocos a fantasia. Alguns destaques são o boi e a mulinha, além dos bonecos gigantes – que representam algumas das 13 etnias presentes no município.
De acordo com a prefeitura, o Carnaval de Santa Leopoldina é reconhecido pelo clima bem familiar e com cada vez mais participação da criançada. Assim, pelo segundo ano, o bloco infantil “Era uma vez”, composto por crianças e adolescentes de um grupo de teatro local se apresentará na segunda-feira, trazendo algumas das principais personagens dos contos de fadas. Para fazer bonito na avenida a turminha tem se reunido para os ensaios e a confecção das próprias roupas.
Outros blocos que prometem surpreender os foliões são: “Maria vai com as outras”, onde as pessoas de todas as idades escolhem uma fantasia “diferentona”; o bloco do Sapão e a Turma do Funil. Para participar basta estar fantasiado a caráter.
Aulas de axé
Para quem quiser ficar por dentro dos principais hits do verão, a Secretaria Municipal de Santa Leopoldina vai disponibilizar um professor de axé, que ficará à disposição dos foliões que queiram aprender as coreografias como “piscininha, amor” e “Jheniffer”.
SEGURANÇA
Com a expectativa de um grande público para o Carnaval 2019, a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina solicitou junto ao Comando da Polícia Militar reforço de policiais durante os dias de folia. Além disso, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo contratou uma empresa de segurança.
Durante o Carnaval não é permitido trio elétrico ou qualquer tipo de veículos de som, como também não é permitido o uso de garrafas de vidro, estacionar na via principal das 18 às 2 horas, e a presença de vendedores ambulantes.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
SEXTA-FEIRA - 01/03/2019
20h às 23h - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
23h às 02h - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
SÁBADO - 02/03/2019
19h às 20h - Fitdance com Prof Coca – Parque da Independência
20h às 23h - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
22h às 0h - Rayanderson & Cia – Parque da Independência
23h às 02h - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
DOMINGO - 03/03/2019
19h às 20h - Fitdance com Prof Coca – Parque da Independência
20h às 23h - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
22h às 0h - Quentura do Forró – Parque da Independência
23h às 2h - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
SEGUNDA-FEIRA - 04/03/2019
19h às 20h - Matinê – Parque da Independência
20h às 23h - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
22h às 0h - Tony & Emerson – Parque da Independência
23h às 02h - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
TERÇA -FEIRA - 05/03/2019
20h às 23h - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
23h às 01h - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense