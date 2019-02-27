Carnaval 2019: Programação em Vila Velha tem de show a bandas de congo

Bloco de carnaval Crédito: Bernardo Coutinho

Os agitos de carnaval de Vila Velha vão agradar todos os gostos. Entre 2 e 5 de março a cidade vai virar palco de programação que vai de shows até apresentações de bandas de congo e versões acústicas de cantores regionais.

A programação, já publicada no Gazeta Online, também vai contemplar toda a Grande Vitória e de Norte a Sul do Estado. Além disso, o município ficará serpentinado por foliões que vão curtir os bloquinhos de rua na cidade.

Veja a programação de Carnaval 2019 em Vila Velha:

ORLA DA PRAIA DA COSTA

Banda Guardiões do Corso

Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h

ORLA DA PRAIA DE ITAPUÃ E PRAIA DE COQUEIRAL

Banda Frohlich

Quando: 2, 3, 4, e 5 de março, a partir das 18h

PONTA DA FRUTA (AV. JUDITE GOIS COUTINHO)

Trio Clandestino

Quando: 2 de março, a partir das 19h

Sem Limites

Quando: 3 de março, a partir das 19h

Responsa

Quando: 4 de março, a partir das 19h

Chopp Samba

Quando: 5 de março, a partir das 19h

BARRA DO JUCU (PRAÇA PEDRO VALADARES)

Banda de congo Amigos dos Tambores

Quando: 2 de março, a partir das 17h

Elem Nara

Quando: 2 de março, a partir das 19h

Banda de congo Tambor de Jacarenema

Quando: 3 de março, a partir das 17h

Sambasoul

Quando: 3 de março, a partir das 19h

Banda de congo Mestre Alcides

Quando: 4 de março, a partir das 17h

Siri de Tamanco

Quando: 4 de março, a partir das 19h

Banda de congo Mestre Honório

Quando: 5 de março, a partir das 17h

Barratuque

Quando: 5 de março, a partir das 19h

TERRA VERMELHA (RUA DA FEIRA)

Motumbaxé

Quando: 2 de março, a partir das 18h

Banda Via Aérea

Quando: 2 de março, a partir das 20h

Banda Dubalaio

Quando: 3 de março, a partir das 19h

Trio Maraca

Quando: 4 de março, a partir das 19h

Trio Jatobá

Quando: 5 de março, a partir das 19h

PRAÇA DE COQUEIRAL DE ITAPARICA

Meninos Travessos

Quando: 2 de março, a partir das 17h

Dennise Pontes

Quando: 2 de março, a partir das 19h

Duduzinho Ferreira

Quando: 3 de março, a partir das 17h

Forrofiá

Quando: 3 de março, a partir das 20h

Trio Capixaba

Quando: 4 de março, a partir das 17h

Alisson do Banjo

Quando: 4 de março, a partir das 19h

Meninos Travessos

Quando: 5 de março, a partir das 17h

Trio Mafuá

Quando: 5 de março, a partir das 19h

PRAÇA DE COBILÂNDIA

Trio Miopia

Quando: 2 de março, a partir das 19h

Ralf Rojas

Quando: 3 de março, a partir das 19h

Banda Via Aérea

Quando: 4 de março, a partir das 19h30

Joka's do Samba

Quando: 5 de março, a partir das 19h30

PRAÇA DE PAUL

Cultura Popular

Quando: 2 de março, a partir das 16h

Bora pra Roer

Quando: 2 de março, a partir das 19h

Bárbara Grecco

Quando: 3 de março, a partir das 19h

Edson Mineiro e Goiano

Quando: 4 de março, a partir das 19h

Banda Via Aérea

Quando: 5 de março, a partir das 19h30

CARNAVAL COMO ANTIGAMENTE (bandas de marchinhas)

Sábado (2)

Banda Guardiões do Corso

17 às 17h40 – Curva da Sereia (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Avenida Champagnat com a Antônio Gil Veloso (Praia da Costa) 19h às 20h – Prainha

Banda Fröhlich

17h às 17h40 – Praça do Ciclista (Praia de Itaparica) 18h às 18h40 – Beverlly Hills (Praia de Itapuã) 19h às 20h – Praça Juiz Alexandre Martins (Itapuã)





Domingo (3)

Banda Guardiões do Corso

17 às 17h40 – Avenida Champagnat com a Antônio Gil Veloso (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Praça da Glória 19h às 20h – Praça do Aribiri





Banda Fröhlich

17h às 17h40 – Praia de Itaparica (em frente ao Bob’s) 18h às 18h40 – Praça de Jardim Colorado 19h às 20h – Praça de Novo México





Segunda-feira (4)

Banda Guardiões do Corso

17 às 17h40 – Curva da Sereia (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Praça do Soteco 19h às 20h – Praça do Ibes





Banda Fröhlich

17h às 17h40 – Praia de Itaparica (Praça do Ciclista) 18h às 18h40 – Praça de Praia das Gaivotas 19h às 20h – Praça de Araçás





Terça-feira (5)





Guardiões do Corso

17 às 17h40 – Avenida Champagnat com a Antônio Gil Veloso (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Praça Duque de Caxias, Centro 19h às 20h – Prainha





Fröhlich





17h às 17h40 – Beverlly Hills (Itapuã) 18h às 18h40 – Praça de Santos Dumont 19h às 20h – Praça de Araçás

DESFILES DE BLOCOS



Coqueiral de Itaparica

Domingo (3)

17h às 21h – Bloco Folia do Saco Roxo

Rio Marinho e Cobilândia

Domingo (3)

18h às 22h – Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia

Terça-feira (5)

18h às 22h – Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia

Balneário Ponta da Fruta

Domingo (3)

18h às 22h – Bloco Independentes do Balneário

Terça-feira (5)

18h às 22h – Bloco Independentes do Balneário

Itapuã

Segunda-feira (4)

9h às 12h – Bloco Infantil Canelinhas da Praia