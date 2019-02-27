Carnaval 2019: Programação em Vila Velha tem de show a bandas de congo

Os agitos de carnaval de Vila Velha vão agradar todos os gostos. Entre 2 e 5 de março a cidade vai virar palco de programação que vai de shows até apresentações de bandas de congo e versões acústicas de cantores regionais.
Além disso, o município ficará serpentinado por foliões que vão curtir os bloquinhos de rua na cidade. A programação, já publicada no Gazeta Online, também vai contemplar toda a Grande Vitória e de Norte a Sul do Estado.
Veja a programação de Carnaval 2019 em Vila Velha:
ORLA DA PRAIA DA COSTA
Banda Guardiões do Corso
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h
ORLA DA PRAIA DE ITAPUÃ E PRAIA DE COQUEIRAL
Banda Frohlich
Quando: 2, 3, 4, e 5 de março, a partir das 18h
PONTA DA FRUTA (AV. JUDITE GOIS COUTINHO)
Trio Clandestino
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Sem Limites
Quando: 3 de março, a partir das 19h
Responsa
Quando: 4 de março, a partir das 19h
Chopp Samba
Quando: 5 de março, a partir das 19h
BARRA DO JUCU (PRAÇA PEDRO VALADARES)
Banda de congo Amigos dos Tambores
Quando: 2 de março, a partir das 17h
Elem Nara
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Banda de congo Tambor de Jacarenema
Quando: 3 de março, a partir das 17h
Sambasoul
Quando: 3 de março, a partir das 19h
Banda de congo Mestre Alcides
Quando: 4 de março, a partir das 17h
Siri de Tamanco
Quando: 4 de março, a partir das 19h
Banda de congo Mestre Honório
Quando: 5 de março, a partir das 17h
Barratuque
Quando: 5 de março, a partir das 19h
TERRA VERMELHA (RUA DA FEIRA)
Motumbaxé
Quando: 2 de março, a partir das 18h
Banda Via Aérea
Quando: 2 de março, a partir das 20h
Banda Dubalaio
Quando: 3 de março, a partir das 19h
Trio Maraca
Quando: 4 de março, a partir das 19h
Trio Jatobá
Quando: 5 de março, a partir das 19h
PRAÇA DE COQUEIRAL DE ITAPARICA
Meninos Travessos
Quando: 2 de março, a partir das 17h
Dennise Pontes
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Duduzinho Ferreira
Quando: 3 de março, a partir das 17h
Forrofiá
Quando: 3 de março, a partir das 20h
Trio Capixaba
Quando: 4 de março, a partir das 17h
Alisson do Banjo
Quando: 4 de março, a partir das 19h
Meninos Travessos
Quando: 5 de março, a partir das 17h
Trio Mafuá
Quando: 5 de março, a partir das 19h
PRAÇA DE COBILÂNDIA
Trio Miopia
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Ralf Rojas
Quando: 3 de março, a partir das 19h
Banda Via Aérea
Quando: 4 de março, a partir das 19h30
Joka's do Samba
Quando: 5 de março, a partir das 19h30
PRAÇA DE PAUL
Cultura Popular
Quando: 2 de março, a partir das 16h
Bora pra Roer
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Bárbara Grecco
Quando: 3 de março, a partir das 19h
Edson Mineiro e Goiano
Quando: 4 de março, a partir das 19h
Banda Via Aérea
Quando: 5 de março, a partir das 19h30
CARNAVAL COMO ANTIGAMENTE (bandas de marchinhas)
Sábado (2)
Banda Guardiões do Corso
17 às 17h40 – Curva da Sereia (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Avenida Champagnat com a Antônio Gil Veloso (Praia da Costa) 19h às 20h – Prainha
Banda Fröhlich
17h às 17h40 – Praça do Ciclista (Praia de Itaparica) 18h às 18h40 – Beverlly Hills (Praia de Itapuã) 19h às 20h – Praça Juiz Alexandre Martins (Itapuã)
Domingo (3)
Banda Guardiões do Corso
17 às 17h40 – Avenida Champagnat com a Antônio Gil Veloso (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Praça da Glória 19h às 20h – Praça do Aribiri
Banda Fröhlich
17h às 17h40 – Praia de Itaparica (em frente ao Bob’s) 18h às 18h40 – Praça de Jardim Colorado 19h às 20h – Praça de Novo México
Segunda-feira (4)
Banda Guardiões do Corso
17 às 17h40 – Curva da Sereia (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Praça do Soteco 19h às 20h – Praça do Ibes
Banda Fröhlich
17h às 17h40 – Praia de Itaparica (Praça do Ciclista) 18h às 18h40 – Praça de Praia das Gaivotas 19h às 20h – Praça de Araçás
Terça-feira (5)
Guardiões do Corso
17 às 17h40 – Avenida Champagnat com a Antônio Gil Veloso (Praia da Costa) 18h às 18h40 – Praça Duque de Caxias, Centro 19h às 20h – Prainha
Fröhlich
17h às 17h40 – Beverlly Hills (Itapuã) 18h às 18h40 – Praça de Santos Dumont 19h às 20h – Praça de Araçás
DESFILES DE BLOCOS
Coqueiral de Itaparica
Domingo (3)
17h às 21h – Bloco Folia do Saco Roxo
Rio Marinho e Cobilândia
Domingo (3)
18h às 22h – Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
Terça-feira (5)
18h às 22h – Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
Balneário Ponta da Fruta
Domingo (3)
18h às 22h – Bloco Independentes do Balneário
Terça-feira (5)
18h às 22h – Bloco Independentes do Balneário
Itapuã
Segunda-feira (4)
9h às 12h – Bloco Infantil Canelinhas da Praia