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Guia do folião

Carnaval 2019: Piedade promete desvendar a magia felina no Sambão

Unidos da Piedade entra na corrida pelo título com a história dos pequenos felinos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 fev 2019 às 16:55

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 16:55

Crédito: Fernando Madeira
Lançando mão de um amuleto conhecido por muita gente, a Unidos da Piedade invade o Sambão do Povo neste sábado (23) com um desfile sobre gatos. Com o enredo “Feliz Catus: sagrados e malditos”, a Mais Querida entra em cena com 20 alas, quatro carros alegóricos, além de um tripé. No total, serão 1.800 componentes em busca do título para a comunidade do Centro de Vitória.
A agremiação é a segunda a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A ideia do enredo partiu do carnavalesco Paulo Balbino, estimulado pela filha, que adotou um bichano. “O gato tem essa coisa de energia, eu comecei a pesquisar e fiquei apaixonado. Acho que todo mundo vai gostar do enredo, porque é muito misterioso, lúdico" , disse, em entrevista à TV Gazeta.
A história dos gatos começa no Egito, o que será retratado em um dos setores da agremiação. Neste ano, para economizar, o carnavalesco buscou materiais alternativos. “Antes o tecido TNT era usado só para forro e hoje é usado em várias alas”, explicou.
A expectativa é alta. Os componentes confiam em quebrar o jejum para conquistar o título, que não vem há mais de 30 anos. “Nós estamos a mil por hora. Trabalhando muito para quebrar esse tabu”, declarou o Mestre Sapo, que conduz a bateria Ritmo Forte. (Com informações de Danielle Cariello). 
Ficha técnica
Cores: verde, vermelho e branco
Comunidade: Morro da Piedade, Centro de Vitória
Fundação: 1955
Títulos: 14
Presidente: Valdeir Lopes de Sá
Componentes: 1,8 mil
Alas: 20
Alegorias: 4
Rainha de bateria: Rosemary Oliveira
CANTE
"Felis catus: sagrados e malditos"
Compositores: Alan Rabelo, Djalma Júnior, Fernando Britho, Igor Cabral, Leandro Bonaza, Leandro Corrêa, Rafael Mikaiá, Roberth Melodia
Vai brilhar a Mais Querida
Nessa avenida, sou felicidade
Se eu tivesse sete vidas eu seria
Eternamente Piedade!
Viajo pela história
Cantando sua trajetória, revelar
No Egito onde tudo começou
E o gato se tornou guardião desse lugar
Ergueu-se um templo para a nova divindade
Simbolismo de fecundidade
Fascinando as civilizações
Misterioso a encantar as gerações
Vikings, gregos, persas e romanos
Se fez amuleto ao cruzar oceanos
Na Idade Média foi perseguido
Fogueira acesa para a Santa Inquisição
É sorte ou azar? Mistério e magia!
O mal se espalhou, é bruxaria!
Nas telas personagens imortais
Conquistando o mundo inteiro através de musicais
Nos palcos, em pinturas ou canções
Trago nas recordações os artistas geniais
O gato preto cruzou a estrada!
No morro fez a sua morada
Felino eu sou, o gato que seduz essa avenida
Que traz a sorte à sua vida
Gatuno, o “manda-chuva” do seu coração!
Que faz da passarela o palco principal
Canto pra você, miau!

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