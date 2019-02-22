Carnaval 2019: Piedade promete desvendar a magia felina no Sambão

Crédito: Fernando Madeira

Lançando mão de um amuleto conhecido por muita gente, a Unidos da Piedade invade o Sambão do Povo neste sábado (23) com um desfile sobre gatos. Com o enredo “Feliz Catus: sagrados e malditos”, a Mais Querida entra em cena com 20 alas, quatro carros alegóricos, além de um tripé. No total, serão 1.800 componentes em busca do título para a comunidade do Centro de Vitória.

A agremiação é a segunda a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A ideia do enredo partiu do carnavalesco Paulo Balbino, estimulado pela filha, que adotou um bichano. “O gato tem essa coisa de energia, eu comecei a pesquisar e fiquei apaixonado. Acho que todo mundo vai gostar do enredo, porque é muito misterioso, lúdico" , disse, em entrevista à TV Gazeta.

A história dos gatos começa no Egito, o que será retratado em um dos setores da agremiação. Neste ano, para economizar, o carnavalesco buscou materiais alternativos. “Antes o tecido TNT era usado só para forro e hoje é usado em várias alas”, explicou.

A expectativa é alta. Os componentes confiam em quebrar o jejum para conquistar o título, que não vem há mais de 30 anos. “Nós estamos a mil por hora. Trabalhando muito para quebrar esse tabu”, declarou o Mestre Sapo, que conduz a bateria Ritmo Forte. (Com informações de Danielle Cariello).

Ficha técnica

Cores: verde, vermelho e branco

Comunidade: Morro da Piedade, Centro de Vitória

Fundação: 1955

Títulos: 14

Presidente: Valdeir Lopes de Sá

Componentes: 1,8 mil

Alas: 20

Alegorias: 4

Rainha de bateria: Rosemary Oliveira

CANTE

"Felis catus: sagrados e malditos"

Compositores: Alan Rabelo, Djalma Júnior, Fernando Britho, Igor Cabral, Leandro Bonaza, Leandro Corrêa, Rafael Mikaiá, Roberth Melodia

Vai brilhar a Mais Querida

Nessa avenida, sou felicidade

Se eu tivesse sete vidas eu seria

Eternamente Piedade!

Viajo pela história

Cantando sua trajetória, revelar

No Egito onde tudo começou

E o gato se tornou guardião desse lugar

Ergueu-se um templo para a nova divindade

Simbolismo de fecundidade

Fascinando as civilizações

Misterioso a encantar as gerações

Vikings, gregos, persas e romanos

Se fez amuleto ao cruzar oceanos

Na Idade Média foi perseguido

Fogueira acesa para a Santa Inquisição

É sorte ou azar? Mistério e magia!

O mal se espalhou, é bruxaria!

Nas telas personagens imortais

Conquistando o mundo inteiro através de musicais

Nos palcos, em pinturas ou canções

Trago nas recordações os artistas geniais

O gato preto cruzou a estrada!

No morro fez a sua morada

Felino eu sou, o gato que seduz essa avenida

Que traz a sorte à sua vida

Gatuno, o “manda-chuva” do seu coração!

Que faz da passarela o palco principal