Carnaval 2019: MUG promete levar muito samba e sorrisos para o Sambão

Crédito: Fabio Vicentini

Atual campeã do carnaval capixaba, a Mocidade Unida da Glória (MUG) entra no Sambão do Povo neste sábado (23) para levar ainda mais cor para a avenida. A agremiação será a terceira a se apresentar pelo Grupo Especial, com o enredo “Sorrir e Sambar é Só Começar”, No total serão 19 alas, quatro alegorias, dois tripés e 1.600 componentes.

A agremiação é a terceira do Grupo Especial do Carnaval de Vitória a entrar na avenida. A MUG pretende inovar na avenida em 2019. A escola vai sair do clássico vermelho, branco e dourado (tradicionais da agremiação) para outras cores.

Por lá, “reaproveitar” tem sido a palavra de ordem de uns anos para cá. Somente para este ano, cerca de 80% da ferragem usada no desfile será proveniente do material do ano passado. “A prática é ecologicamente correta e financeiramente é uma solução”, diz o diretor administrativo da escola, Patrick Rocha.

Um dos maiores atrativos do Leão da Glória, a rainha de bateria Fernanda Figueredo se prepara para sair pela 14ª vez à frente dos ritmistas da Pura Ousadia. Para este ano, Fernanda promete uma surpresa de tirar o fôlego dos foliões.

A ideia de falar do riso foi inspirada no Carnaval de 1984, conforme explica o carnavalesco Osvaldo Garcia. “O folião e a comunidade vão ser surpreendidos por uma explosão de cores”, promete. (Com informações de Beatriz Marcarini e Danielle Cariello).

Ficha técnica

Cores: vermelho e branco

Comunidade: Glória, Vila Velha

Fundação: 1980

Títulos: 7

Presidente: Robertinho

Componentes: 1,6 mil

Alas: 19

Alegorias: 4

Rainha de bateria: Fernanda Figueredo

CANTE

"Sorrir e sambar é só começar"

Compositores: Diego Nicolau e Dudu Nobre

Alegria no rosto, minha MUG chegou

Abre um sorriso, amor!

Vamos gargalhar e matar a saudade

O nosso sonho é felicidade

Ah, sorria!

Vou retratar as suas emoções

Eternizar a alegria e ganhar

Enigmáticas paixões

Vou te entregar o meu melhor sorriso

Na fantasia me aventurar

Se for pecado, eu perco o juízo

Renda-se, prenda-me

Deixe o riso triunfar

Vê a janela da alma

Crê, expressão natural

Seja a sedução precisa

Minha Monalisa nesse carnaval

Pra comunicar

Em todos os cantos do planeta

Bom mesmo é provar

Que há arte até na cara dos caretas

A sorrir, eu pretendo levar mundo afora

A simpatia dessa gente

Brava e sorridente

Que sorrindo, chora

Mas hoje o meu Leão mandou avisar