Carnaval 2019: MUG promete levar muito samba e sorrisos para o Sambão

Atual campeã do carnaval capixaba, a Mocidade Unida da Glória (MUG) entra no Sambão do Povo neste sábado (23) para levar ainda mais cor para a avenida. A agremiação será a terceira a se apresentar pelo Grupo Especial, com o enredo “Sorrir e Sambar é Só Começar”, No total serão 19 alas, quatro alegorias, dois tripés e 1.600 componentes.
A agremiação é a terceira do Grupo Especial do Carnaval de Vitória a entrar na avenida. A MUG pretende inovar na avenida em 2019. A escola vai sair do clássico vermelho, branco e dourado (tradicionais da agremiação) para outras cores.
Por lá, “reaproveitar” tem sido a palavra de ordem de uns anos para cá. Somente para este ano, cerca de 80% da ferragem usada no desfile será proveniente do material do ano passado. “A prática é ecologicamente correta e financeiramente é uma solução”, diz o diretor administrativo da escola, Patrick Rocha.
Um dos maiores atrativos do Leão da Glória, a rainha de bateria Fernanda Figueredo se prepara para sair pela 14ª vez à frente dos ritmistas da Pura Ousadia. Para este ano, Fernanda promete uma surpresa de tirar o fôlego dos foliões.
A ideia de falar do riso foi inspirada no Carnaval de 1984, conforme explica o carnavalesco Osvaldo Garcia. “O folião e a comunidade vão ser surpreendidos por uma explosão de cores”, promete. (Com informações de Beatriz Marcarini e Danielle Cariello).
Ficha técnica
Cores: vermelho e branco
Comunidade: Glória, Vila Velha
Fundação: 1980
Títulos: 7
Presidente: Robertinho
Componentes: 1,6 mil
Alas: 19
Alegorias: 4
Rainha de bateria: Fernanda Figueredo
CANTE
"Sorrir e sambar é só começar"
Compositores: Diego Nicolau e Dudu Nobre
Alegria no rosto, minha MUG chegou
Abre um sorriso, amor!
Vamos gargalhar e matar a saudade
O nosso sonho é felicidade
Ah, sorria!
Vou retratar as suas emoções
Eternizar a alegria e ganhar
Enigmáticas paixões
Vou te entregar o meu melhor sorriso
Na fantasia me aventurar
Se for pecado, eu perco o juízo
Renda-se, prenda-me
Deixe o riso triunfar
Vê a janela da alma
Crê, expressão natural
Seja a sedução precisa
Minha Monalisa nesse carnaval
Pra comunicar
Em todos os cantos do planeta
Bom mesmo é provar
Que há arte até na cara dos caretas
A sorrir, eu pretendo levar mundo afora
A simpatia dessa gente
Brava e sorridente
Que sorrindo, chora
Mas hoje o meu Leão mandou avisar
É proibido chorar!