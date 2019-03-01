Carnaval 2019: Conceição da Barra terá até João Bosco e Vinícius

A programação do Carnaval 2019 em Conceição da Barra terá seis dias de folia, com eventos na Sede, Braço do Rio e Itaúnas. Além de shows locais e regionais, neste ano o Carnaval terá como atração principal a dupla João Bosco & Vinícius.
A apresentação da Escola de Samba Império de Fátima, que levou ao Sambão do Povo o samba enredo “Conceição da Barra, Amor de Verão, o Carnaval do meu Coração” também promete emocionar os foliões. As bandas Virou Bahia, Flavinho a Carreta (Ex-Pagodart) e Ricardinho da Bahia completam a programação de shows nacionais do Carnaval 2019.
Ao longo dos seis dias de festa, cerca de 30 atrações vão se apresentar. Nas ruas do Centro Histórico, a animação ficará por conta das bandas de marchinhas. No mesmo período, as coreografias aclamadas por todo o Brasil também estarão presentes nas apresentações de lamberóbica e zumba. A folia promete ser a mais agitada do ES, como acontece todos os anos.
Confira a programação completa dos eventos e participe dessa folia:
SEDE
01/03/2019 - SEXTA-FEIRA
18h – Lambaeróbica com Thiago Rosa (Praça da Folia)
19h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)
19h30 – Dança & Ritmos com Jeferson (Praça da Matriz)
20h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)
20h – DJ Chambinho (Praça da Folia)
22h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)
22h – D' Luar (Praça da Folia)
00h – Virou Bahia (Praça da Folia)
02/03/2019 - SÁBADO
16h – Arerê (Próximo ao Dunas)
18h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)
19h – Lambaeróbica com Thiago Rosa (Praça da Folia)
19h30 – Dança & Ritmos com Jeferson (Praça da Matriz)
20h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)
20h – DJ Chambinho (Praça da Folia)
21h – Kelly Muniz (Praça da Folia)
21h30 – Banda Fogumano (Praça da Folia)
22h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)
23h – Carlinhos Rocha (Praça da Folia)
01h – Flavinho a Carreta (Ex-Pagodart) (Praça da Folia)
03/03/2019 - DOMINGO
16h – Ty Henry & Banda (Próximo ao Dunas)
18h – Lambaeróbica com Thiago Rosa (Praça da Folia)
19h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)
18h30 – Matinê com Banda Agitu's (Praça da Matriz)
20h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)
20h – DJ Chambinho (Praça da Folia)
22h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)
21h – Apresentação da Escola de Samba Império de Fátima - Samba Enredo 2019 - Conceição da Barra, Amor de Verão
23h – Agitu's (Praça da Folia)
01h – João Bosco & Vinícius (Praça da Folia)
04/03/2019 - SEGUNDA-FEIRA
16h – Cerradu’s (Próximo ao Dunas)
18h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)
19h – Lambaeróbica com Thiago Rosa (Praça da Folia)
19h30 – Dança & Ritmos com Jeferson (Praça da Matriz)
20h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)
20h – DJ Chambinho (Praça da Folia)
21h – Ty Henry & Banda (Praça da Folia)
22h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)
23h – Filipe Fantin (Praça da Folia)
01h – Ricardinho da Bahia (Praça da Folia)
05/03/2019 - TERÇA-FEIRA
18h – Lambaeróbica com Thiago Rosa (Praça da Folia)
19h – Lambaeróbica com Eduardo Gomes (Praça da Folia)
19h30 – Dança & Ritmos com Jeferson (Praça da Matriz)
20h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)
21h – Michelle Rocha (Praça da Folia)
22h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do Centro)
23h – DJ Chambinho (Praça da Folia)
01h – Agitu's (Praça da Folia)
PAGODE NA PRAIA
02/03/2019 - SÁBADO
12h – Atitude Positiva
03/03/2019 - DOMINGO
12h – Explode Samba
04/03/2019 - SEGUNDA-FEIRA
12h – Afrobatucada
05/03/2019 - TERÇA-FEIRA
12h – Tim Cruz
BRAÇO DO RIO
01/03/2019 - SEXTA-FEIRA
21h – Kelly Muniz
23h – Arerê
01h – Didiu & Cia
02/03/2019 - SÁBADO
21h – D'Luar
23h – Law Lima
01h – Agitu’s
03/03/2019 - DOMINGO
21h – Michelle Rocha
23h – Rhastasom
01h – Ingrid Collares
ITAÚNAS
02/03/2019 - SÁBADO
21h – Cerradu’s
03/03/2019 - DOMINGO
16h – Bandinha da Barra
04/03/2019 - SEGUNDA-FEIRA
21h – Kelly Muniz
05/03/2019 - TERÇA- FEIRA
16h – Bandinha Pôr do Sol