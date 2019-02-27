Carnaval 2019: Cachoeiro resgata bonecões e homenageia artistas

Beto Kauê é atração no carnaval de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Facebook Beto Kauê

Cachoeiro vai resgatar um elemento de seus antigos carnavais e trazer para a folia em 2019. Os tradicionais bonecões voltam como destaque na programação deste ano, que se concentrará na Praça de Fátima, na região central da cidade.

As apresentações vão ocorrer no Circo da Cultura, nos dias 3, 4 e 5 de março, sempre a partir das 18h, e vão contar, ao todo, com quatro bonecões, que serão confeccionados e manipulados por artista escolhido por meio de edital de chamamento público da Semcult.

"A intenção é promover o resgate cultural das primeiras manifestações do carnaval cachoeirense, recriando os tradicionais bonecões 'Babiana' e 'Vela Acesa', que por muitos anos trouxeram alegria e encanto nesse período de folia", explica Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo.

De acordo com ela, foram agregados, ainda, mais dois bonecões: o 'Zé Nogueira', grande representante da folia de Cachoeiro, e 'Sérgio Sampaio', ícone da música cachoeirense e marco no carnaval com a música "Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua".

Cada boneco terá entre 2,50 e 3 metros de altura. As cabeças, esculpidas na forma dos quatro personagens, vão ser de isopor ou papel machê. O corpo será construído com armação de madeira ou bambu, coberto de tecido e outros adereços.

Outros atrativos

Além dos bonecões, a agenda do Carnaval no Circo da Cultura contará com outros atrativos para as famílias cachoeirenses curtirem a folia. Públicos de todas as idades poderão se divertir, também, com shows musicais, desfile de blocos, concursos e matinês.

A abertura, em 2 de março, às 19h, será com a banda Kê Swing Bom dando apoio instrumental para o Concurso de Marchinhas. Depois, o povo conhecerá o Rei Momo e Rainha de 2019 e, logo em seguida, terá show com Projeto Feijoada. As atividades vão, todos os dias, até meia-noite.

Esquema de segurança

Para garantir tranquilidade às famílias que forem à Praça de Fátima nos quatro dias de festa, está sendo um montado um esquema especial de segurança com a participação das forças de defesa social atuantes no município. Haverá revista nas entradas do evento e monitoramento por câmeras.

Confira a programação

Sábado (02)

21h - Concurso Rei Momo e Rainha Do Carnaval

19h - Banda Kê Swing Bom - Circo da Cultura • Concurso de Marchinha Prêmio “Raul Sampaio Cocco”

22h - Projeto Feijoada - Palco

Domingo (03)

18h - Matinê Infantil - “Reino Encantado” - Banda Alegria Alegria • Circo da Cultura Bonecos Sérgio Sampaio / Vela Acesa

20h30 - Concurso De Fantasia Luxo E Originalidade

21h30 - Apresentação Banda Auge Palco

Segunda-feira (04)

18h - Matinê Infantil - “O Circo” com Orquestra Chôro S/A • Circo da Cultura Bonecos Babiana / Zé Nogueira

20h - Desfile Dos Blocos

21h30 - Bateria Carnavalesca Malícia Do Samba - Palco

Terça-feira (05)

18h - Matinê Infantil - “Mundo das Fantasias”

• Banda Alegria - Circo da Cultura

• Encontro dos Bonecos Zé Nogueira, Sérgio Sampaio, Babiana e Vela Acesa