Carnaval 2019: Andaraí leva uma ode aos heróis no Sambão

Desfile da Andaraí no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: TV Gazeta

Em busca de uma vaga no desfile de sábado para 2020, a Andaraí traz o enredo “Heróis: a esperança de um povo”, com a intenção de exaltar os mais diversos tipos de heróis, dos reais aos da fantasia. A escola é a primeira a entrar no Sambão do Povo, em Vitória, nesta sexta-feira (22).

“Vamos homenagear médicos, policiais, bombeiros também... Heróis do cotidiano, que não usam capa”, explica o presidente Marcio Ricardo, que aposta na união da comunidade em prol do título.

Ficha técnica

Cores: verde e rosa.

Comunidade: Santa Martha, Vitória.

Fundação: 1946.

Títulos: não tem.

Presidente: Marcio Ricardo.

Componentes: mil.

Alas: 14.

Alegorias: 3.

Rainha de bateria: Brysa Sousa.

CANTE

Heróis: a esperança de um povo

Viajo pelas sendas de outrora

Para entender as maravilhas do universo

Com anjos e arcanjos vou me embora

Semeando o amor em verso e prosa

O brilho que cintila em meu olhar

É luz divina do Senhor

Madre Teresa de Calcutá

Ensinamentos que Gandhi nos deixou

Ôôô marejou no tumbeiro

Ôôô ecoou no terreiro

O grito de liberdade

Reluziu o Astro Rei da igualdade (Também vi)

Também vi, um universo multicor

A fantasia replicou a vingança e a justiça

Vejo super-heróis em ação a triunfar

Com as memórias de sonhos surreais

Que emoção me traz

Sou professor, bombeiro policial

Sou médico e enfermeiro, a esperança de um povo!

Que hoje faz o meu Sambão tremer de novo

Sou a serpente que encanta o folião

A força, a garra... Superação!

Com a benção dos deuses eu estou aqui