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GUIA DO FOLIÃO

Carnaval 2019: Andaraí leva uma ode aos heróis no Sambão

Escola desfila nesta sexta-feira (22) em busca de uma vaga no grupo Especial

Publicado em 

22 fev 2019 às 16:54

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 16:54

Desfile da Andaraí no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: TV Gazeta
Em busca de uma vaga no desfile de sábado para 2020, a Andaraí traz o enredo “Heróis: a esperança de um povo”, com a intenção de exaltar os mais diversos tipos de heróis, dos reais aos da fantasia. A escola é a primeira a entrar no Sambão do Povo, em Vitória, nesta sexta-feira (22).
“Vamos homenagear médicos, policiais, bombeiros também... Heróis do cotidiano, que não usam capa”, explica o presidente Marcio Ricardo, que aposta na união da comunidade em prol do título.
Ficha técnica
Cores: verde e rosa.
Comunidade: Santa Martha, Vitória.
Fundação: 1946.
Títulos: não tem.
Presidente: Marcio Ricardo.
Componentes: mil.
Alas: 14.
Alegorias: 3.
Rainha de bateria: Brysa Sousa.
CANTE
Heróis: a esperança de um povo
Viajo pelas sendas de outrora
Para entender as maravilhas do universo
Com anjos e arcanjos vou me embora
Semeando o amor em verso e prosa
O brilho que cintila em meu olhar
É luz divina do Senhor
Madre Teresa de Calcutá
Ensinamentos que Gandhi nos deixou
Ôôô marejou no tumbeiro
Ôôô ecoou no terreiro
O grito de liberdade
Reluziu o Astro Rei da igualdade (Também vi)
Também vi, um universo multicor
A fantasia replicou a vingança e a justiça
Vejo super-heróis em ação a triunfar
Com as memórias de sonhos surreais
Que emoção me traz
Sou professor, bombeiro policial
Sou médico e enfermeiro, a esperança de um povo!
Que hoje faz o meu Sambão tremer de novo
Sou a serpente que encanta o folião
A força, a garra... Superação!
Com a benção dos deuses eu estou aqui
Bato forte no peito, eu sou Andaraí (eu viajo)

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