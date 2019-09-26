Capixaba grava música com Israel Novaes e espera conquistar o público do ES

sertanejos nacionais. Direto de São José do Calçado, no Sul do Estado, Rapha Oliver, de 19 anos, entra no mercado sertanejo com uma parceria de peso. Com seis anos de carreira, o rapaz gravou sua primeira música com a participação do já consagrada no ramo Israel Novaes. Mais um capixaba promete ser sucesso entre osnacionais. Direto de, no Sul do Estado, Rapha Oliver, de 19 anos, entra no mercado sertanejo com uma parceria de peso. Com seis anos de carreira, o rapaz gravou sua primeira música com a participação do já consagrada no ramo Israel Novaes.

O dono dos sucessos "Vem Ni Mim Dodge Ram", "Vô, Tô Estourado" e "Sinal Disfarçado" gravou "Vou Fazer" com Rapha. O lançamento ocorreu há pouco mais de três meses e vem trazendo bons resultados para o capixaba. Confira abaixo o clipe.

"Eu faço composição também, mas essa música já veio pronta. Um produtor que me conhecia me procurou e ofereceu a música para eu gravar junto com o cantor nacional e ajudar no meu lançamento em todo o Brasil", conta Rapha sobre como foi feita a produção.

Agora, Rapha está na expectativa para os próximos passos na carreira. "Estamos em reunião e devo voltar para Goiânia para trazer novidades, mas já estou muito feliz. Estou trabalhando para trazer um projeto novo."

O capixaba revela também que não é fácil conquistar público no Espírito Santo e, por isso, já foi se aventurar no mercado musical de outros Estados. “Passei cinco anos no Rio de Janeiro me apresentando nas ruas e conheci várias pessoas, que até me possibilitaram outros trabalho, como na televisão. Depois fui também para Goiânia conhecer a cidade do sertanejo e fiquei lá por mais de um ano."