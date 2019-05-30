Cantora Priscila Ferrari faz show em Vitória para lançar o disco LuAzul

Crédito: Caio Motta

Priscila Ferrari é plural. Desde cedo, ela recebeu influências dos tambores da África, da música popular brasileira e do jazz e blues típicos de Nova York. Juntando tudo, ela cria "Lua Azul", seu primeiro CD, que será lançado nas plataformas digitais nesta sexta (31) com direito a show de lançamento no Spirito Jazz, na Praia do Canto, em é plural. Desde cedo, ela recebeu influências dos tambores da, dae doe blues típicos de. Juntando tudo, ela cria, seu primeiro CD, que será lançado nas plataformas digitais nesta sexta (31) com direito a show de lançamento no Spirito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória , no próximo dia 6 de junho.

Rio de Janeiro e nos Estados Unidos, está ansiosa para ver os primeiros passos da própria arte e quer estreitar a relação com os fãs. "Quero muito conhecer quem vai me acompanhar, a quem minha arte atinge", destaca ela, que é a entrevistada deste domingo (2) de Renata Rasseli, na coluna Zig Zag, nas versões impressa e digital de A GAZETA. A cantora, que já morou noe nos, está ansiosa para ver os primeiros passos da própria arte e quer estreitar a relação com os fãs. "Quero muito conhecer quem vai me acompanhar, a quem minha arte atinge", destaca ela, que é a entrevistada deste domingo (2) de, na coluna, nas versões impressa e digital de

Segundo Priscila, algumas músicas do CD já têm até 10 anos que foram escritas, mas ganharam roupagem nova e estão de forma inédita nesta nova produção. Ela adianta que quis que as canções tivessem muito de sua própria personalidade e, para isso, misturou um pouco dos tambores de Cabo Verde, na África, com a bossa do Rio e o jazz nova-iorquino. "Percebi que eu queria fazer um trabalho que fosse a minha cara. Que as músicas tivessem a ver comigo e que eu queria passar as minhas mensagens nas canções", relata.

A música de trabalho é "Perdeu irmão", já disponível nas plataformas digitais. O clipe foi lançado na última semana no Youtube e a divulgação tem sido intensa em seu instagram.

Veja o clipe de "Perdeu Irmão", música da cantora Priscila Ferrari

Ela até tinha, antes desta produção, pensado em lançar um outro disco. Mas começou a explorar mais o dom artístico e desistiu de fazer releituras. "Eu tinha gravado algumas interpretações, mas comecei a compor e percebi que era aquilo que eu queria que marcasse o meu lançamento", conclui.

Crédito: Caio Motta

"LANÇANDO COMO MINHA IDENTIDADE"

O disco, segundo a artista, surgiu da vontade de expressar seu pluri ritmismo. "De uma coisa que tem a ver comigo, com o meu jeito... Meu ritmo", brinca. E depois de experiências morando fora, ela ampliou os horizontes com o teatro musical. "Fui a Nova York para fazer audições e surgiu a oportunidade de fazer uma audição para teatro musical. Fiz e passei. À época, eu ainda advogava, mas decidi largar tudo e investir nessa área", fala.

Morando há dois anos no Espírito Santo, os planos são de trabalhar, por enquanto, em terras capixabas para estar mais perto da família. "Preferi isso para a minha vida. E daqui estamos tão perto de outros lugares, como o Rio, (risos). Escolho Vitória como minha morada", termina.

SERVIÇO

Lançamento do "Lua Azul" de Priscila Ferrari em Vitória

Onde: Spirito Jazz (Via Cruzeiro Mall - R. Madeira de Freitas, Praia do Canto, Vitória)

Quando: 6 de junho de 2019 (quinta-feira), a partir das 20h