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MÚSICA

Cantora Dido fará shows no Brasil pela primeira vez em novembro

Apresentações serão em novembro, passando por São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro

Publicado em 

07 mai 2019 às 17:12

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 17:12

07/05/2019 - A cantora britânica Dido Crédito: Simon Emmett/T4F
A cantora e compositora Dido anunciou que fará seus primeiros shows no Brasil em novembro. Ela começa a passagem pelo País por São Paulo, no dia 2, no Credicard Hall.
Depois, Dido vai se apresentar no dia 3 em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall BH; em Curitiba, no dia 6, no Teatro Positivo; e, no Rio de Janeiro, dia 8, no Km de Vantagens Hall RJ.
Britânica, que ficou seis anos sem mostrar discos e 15 sem sair em turnê, ela lançou em março deste ano o álbum Still On My Mind, sendo esse seu quinto disco, em 20 anos de carreira.
Dido surgiu nos anos 1990 e emplacou hits românticos como Thank you e White Flag.
SERVIÇO
SÃO PAULO | CREDICARD HALL Data: Sábado, dia 2 de novembro de 2019 Local: Credicard Hall SP - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro - São Paulo (SP). INGRESSOS: de R$ 200 a R$ 700. Cartões de Crédito Credicard têm benefícios especiais Capacidade: 4.057 pessoas. Duração: Aproximadamente 1h40. Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos. 13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.
Venda de ingressos no site: Tickets For Fun
BELO HORIZONTE | KM DE VANTAGENS HALL BH Data: Domingo, dia 3 de novembro de 2019 Local: Km de Vantagens Hall BH - Avenida Senhora do Carmo, 230 - São Pedro - Belo Horizonte (MG) INGRESSOS: de R$ 350 a R$ 600. Capacidade: 3.651 pessoas. Duração: Aproximadamente 1h40. Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos. 13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.
Venda de ingressos no site: Tickets For Fun
CURITIBA | TEATRO POSITIVO Data: Quarta-feira, 6 de novembro de 2019 Local: Teatro Positivo - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido Duração: Aproximadamente 1h40. INGRESSOS: De R$ 270 a 720,00
Venda pelo site: Disk Ingressos
RIO DE JANEIRO | KM DE VANTAGENS HALL RJ Data: Sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019 Local: Km de Vantagens Hall RJ - Rio de Janeiro - Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca INGRESSOS: R$ 260 a R$ 700. Capacidade: 2.885 pessoas. Duração: Aproximadamente 1h40. Ingressos: A partir de R$ 130 Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos. 13 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.
Venda de ingressos no site: Tickets For Fun
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