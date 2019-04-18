Cannes seleciona filme de Kleber Mendonça Filho e outros três

Bacurau, de Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil emplacou quatro filmes no próximo Festival de Cannes, principal mostra de cinema do mundo, que acontece em maio. Dois deles competem à Palma de Ouro e dois integram a seção Um Certo Olhar.

Entre os títulos estão "Bacurau", novo longa de Kleber Mendonça Filho, que em 2016, com "Aquarius", fez barulho ao participar de um ato político contra o impeachment de Dilma, no tapete vermelho. Desta vez ele divide a direção com Juliano Dornelles, que fez o design de produção de seus dois longas anteriores, e volta a escalar Sonia Braga para o elenco.

O país também é um dos produtores de "O Traidor", nova obra do italiano Marco Bellocchio, sobre um mafioso que se refugiou por aqui. Ambos concorrem à Palma de Ouro.

Ainda na seleção oficial, mas fora da corrida pelo prêmio principal, há outras dois filmes que envolvem o Brasil, tocados pelo produtor Rodrigo Teixeira, de "Me Chame pelo Seu Nome". São elas "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", que reúne o diretor Karim Aïnouz e a atriz Fernanda Montenegro, e "Port Authority", rodado nos Estados Unidos. Esses dois fazem parte da sessão Um Certo Olhar.

A mostra francesa anunciou na manhã desta quinta (18) a sua programação.

Além do previamente divulgado "The Dead Don't Die", de Jim Jarmusch, que fará a abertura do festival, foram escalados para a seleção deste ano os novos filmes de Pedro Almodóvar, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Ken Loach e Xavier Dolan na corrida pela Palma.