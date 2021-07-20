Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Camila Cabello anuncia novo single para sexta-feira

O último lançamento musical de Camila foi uma música natalina, The christmas song, com colaboração de Shawn Mendes, seu namorado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2021 às 07:39

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 07:39

Anúncio foi feito pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter @camila_cabello
Camila Cabello usou as redes sociais para anunciar que lançará um novo single no fim da semana. A apresentação da música Don't go yet ocorrerá na próxima sexta-feira, 23. O último lançamento da cantora foi a canção The Christmas Song, com o namorado Shawn Mendes.
"Pré-salvar e pré-adicionar. Link na minha biografia. Eu sempre falo como um robô quando estou prestes a lançar uma música que amo demais", brincou Camila na legenda da foto em que publicou no Instagram.
Nos últimos dias, ela vem postando uma série de imagens do que seria o clipe da música, dando spoilers aos fãs. O último álbum de Camila Cabello, Romance, foi lançado no fim de 2019, antes da pandemia de Covid-19.
Camila Cabello tem circulado pelos Estados Unidos acompanhada pelo cantor Camilo. Na última quarta-feira (14), ele lançou uma música com Shawn Mendes, chamada Kesi. Camilo já compôs para vários artistas, como Anitta, Mau y Ricky, Bad Bunny, Prince Royce, Juanes, Thalía e Lali.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados