Camila Cabello anuncia novo single para sexta-feira

Camila Cabello usou as redes sociais para anunciar que lançará um novo single no fim da semana. A apresentação da música Don't go yet ocorrerá na próxima sexta-feira, 23. O último lançamento da cantora foi a canção The Christmas Song, com o namorado Shawn Mendes.
"Pré-salvar e pré-adicionar. Link na minha biografia. Eu sempre falo como um robô quando estou prestes a lançar uma música que amo demais", brincou Camila na legenda da foto em que publicou no Instagram.
Nos últimos dias, ela vem postando uma série de imagens do que seria o clipe da música, dando spoilers aos fãs. O último álbum de Camila Cabello, Romance, foi lançado no fim de 2019, antes da pandemia de Covid-19.
Camila Cabello tem circulado pelos Estados Unidos acompanhada pelo cantor Camilo. Na última quarta-feira (14), ele lançou uma música com Shawn Mendes, chamada Kesi. Camilo já compôs para vários artistas, como Anitta, Mau y Ricky, Bad Bunny, Prince Royce, Juanes, Thalía e Lali.