Calmaria? Domingos Martins mostra que tem carnaval agitado; programação

Há alguns anos, quando se pensava em calmaria no Carnaval, se pensava em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, como roteiro. Porém, a cidade mostra que mudou e gosta da folia de Momo e fez uma programação especial para o carnaval deste ano. Em 2019, a folia vai rolar em Campinho, Santa Isabel, Biriricas, Melgaço, Perobas, Paraju, Pedra Azul e em São Paulo do Aracê com atrações diferentes em cada uma das localidades.
De acordo com a Prefeitura de Domingos Martins, em Campinho, a folia começa já na sexta-feira (1º) com o Esquenta de Carnaval, a partir das 20h, na área de festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt. A apresentação musical será com a Banda Kalifa e o show é uma realização do comércio local.
Para o tradicional carnaval de rua já está confirmada a Banda Campinho, que garantirá a animação dos foliões nos quatro dias do evento. A programação especial para a criançada também está garantida, com matinê todos os dias, sempre a partir das 18h.
Assim como no ano passado, a Furiosa Banda Campinho começa a tocar na Rua de Lazer e segue para a Avenida Presidente Vargas, percorrendo toda a extensão da via principal da cidade.
Fora de Campinho, as programações serão feitas pela própria comunidade, de acordo com a Prefeitura de Domingos Martins. Em cada uma dos distritos, a folia fica por conta de bandas e blocos.
PROGRAMAÇÃO
Campinho
Sexta-Feira (1º)
A partir das 20h: Esquenta de Carnaval com a Banda Kalifa
Local: Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Realização: Comércio Local
Sábado (2)
18h às 21h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
21h à 01h: Banda Campinho Avenida Presidente Vargas
Domingo (3)
18h às 20h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
20h à 00h: Banda Campinho Avenida Presidente Vargas
Segunda-Feira (4)
18h às 21h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
21h à 01h: Banda Campinho Avenida Presidente Vargas
Terça-Feira (5)
18h às 20h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
20h à 00h: Banda Campinho Avenida Presidente Vargas
Santa Isabel
Sexta-Feira (1º)
20h às 22h: Banda Campinho
22h à 01h: Trio Strada
Local: Pracinha de Santa Isabel
Biriricas
Sábado (2)
20h: Concentração do bloco 2º Carnabris, ritmistas e carro de som Em frente ao Supermercado GGM
22h: Banda Chama no Trem Área de lazer do campo de futebol de Biriricas
Domingo (3)
18h: Concentração do bloco 2º Carnabris, ritmistas e carro de som Em frente ao Supermercado GGM
20h: Banda Chama no Trem Área de lazer do campo de futebol de Biriricas
Segunda (4)
17h: Concentração do bloco 2º Carnabris para confraternização com churrasco, matinê, e marchinhas de Carnaval Área de lazer do campo de futebol de Biriricas
Melgaço
Segunda-Feira (4) e Terça-Feira (5)
20h: Pommerchor e Pommerwegs com marchinhas de Carnaval
22h: Show com Banda Gruda Mais
Local: Rua principal de Melgaço
Perobas
Sábado (2), domingo (3) e segunda-feira (4), a partir das 20h30; Terça-Feira (5), a partir das 17h
Shows com Ernesto Mathias e Carlos Henrique
Local: Quadra de Esportes de Perobas
Entrada gratuita
Paraju
Sábado (2)
20h: Show com Mikaely Lahass
23h: Show com Banda Talentos
Domingo (3)
20h: Show com Banda Agitação
23h: Show com Banda Talentos
Segunda-Feira (4)
20h: Show com os Tradicionais Pomeranos
23h: Show com Banda Talentos
Terça-Feira (5)
15h: Concentração para o desfile
18h: Show com Léo Santos
21h: Show com Banda Talentos
Local: Quadra de esportes de Paraju
Entrada gratuita todos os dias
Pedra Azul
Sexta-Feira (1º)
17h: Saída do Bloco Algodão Doce
Local: Posto dos Morangos
Sábado (2)
19h: Show com Trio Strada
Local: Centro de Eventos Morangão
Entrada franca
Domingo (3)
19h: Show com Irmãos Valli
Local: Centro de Eventos Morangão
Entrada franca
São Paulo do Aracê (Quadrado Final da Rota do Lagarto)
Realização: Comércio Local
Sábado (2)
15h: Rogerinho do Cavaco - Venda da Rota
18h: Banda Hey - Estacionamento da Marietta (no caminhão)
Domingo (3)
15h: Banda Plano Z - Taruíra Food Truck
18h: DJ Rafa Marques - Sunset na Cervejaria Azzurra
Segunda (4)
15h: Bloco Loucos pelo Quadrado
Terça-Feira (5)
17h: Orestes e Franco - Tuia