Calmaria? Domingos Martins mostra que tem carnaval agitado; programação

Bloco de carnaval nas Montanhas Capixabas; Prefeitura de Domingos Martins divulga programação para 2019 Crédito: PMDM/Divulgação

Há alguns anos, quando se pensava em calmaria no Carnaval, se pensava em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, como roteiro. Porém, a cidade mostra que mudou e gosta da folia de Momo e fez uma programação especial para o carnaval deste ano. Em 2019, a folia vai rolar em Campinho, Santa Isabel, Biriricas, Melgaço, Perobas, Paraju, Pedra Azul e em São Paulo do Aracê com atrações diferentes em cada uma das localidades.

De acordo com a Prefeitura de Domingos Martins, em Campinho, a folia começa já na sexta-feira (1º) com o Esquenta de Carnaval, a partir das 20h, na área de festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt. A apresentação musical será com a Banda Kalifa e o show é uma realização do comércio local.

Para o tradicional carnaval de rua já está confirmada a Banda Campinho, que garantirá a animação dos foliões nos quatro dias do evento. A programação especial para a criançada também está garantida, com matinê todos os dias, sempre a partir das 18h.

Assim como no ano passado, a Furiosa Banda Campinho começa a tocar na Rua de Lazer e segue para a Avenida Presidente Vargas, percorrendo toda a extensão da via principal da cidade.

Fora de Campinho, as programações serão feitas pela própria comunidade, de acordo com a Prefeitura de Domingos Martins. Em cada uma dos distritos, a folia fica por conta de bandas e blocos.

PROGRAMAÇÃO

Campinho

Sexta-Feira (1º)

A partir das 20h: Esquenta de Carnaval com a Banda Kalifa

Local: Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

Realização: Comércio Local

Sábado (2)

18h às 21h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

21h à 01h: Banda Campinho  Avenida Presidente Vargas

Domingo (3)

18h às 20h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

20h à 00h: Banda Campinho  Avenida Presidente Vargas

Segunda-Feira (4)

18h às 21h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

21h à 01h: Banda Campinho  Avenida Presidente Vargas

Terça-Feira (5)

18h às 20h: Matinê com músicos locais - Área de Festas em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

20h à 00h: Banda Campinho  Avenida Presidente Vargas

Santa Isabel

Sexta-Feira (1º)

20h às 22h: Banda Campinho

22h à 01h: Trio Strada

Local: Pracinha de Santa Isabel

Biriricas

Sábado (2)

20h: Concentração do bloco 2º Carnabris, ritmistas e carro de som  Em frente ao Supermercado GGM

22h: Banda Chama no Trem  Área de lazer do campo de futebol de Biriricas

Domingo (3)

18h: Concentração do bloco 2º Carnabris, ritmistas e carro de som  Em frente ao Supermercado GGM

20h: Banda Chama no Trem  Área de lazer do campo de futebol de Biriricas

Segunda (4)

17h: Concentração do bloco 2º Carnabris para confraternização com churrasco, matinê, e marchinhas de Carnaval  Área de lazer do campo de futebol de Biriricas

Melgaço

Segunda-Feira (4) e Terça-Feira (5)

20h: Pommerchor e Pommerwegs com marchinhas de Carnaval

22h: Show com Banda Gruda Mais

Local: Rua principal de Melgaço

Perobas

Sábado (2), domingo (3) e segunda-feira (4), a partir das 20h30; Terça-Feira (5), a partir das 17h

Shows com Ernesto Mathias e Carlos Henrique

Local: Quadra de Esportes de Perobas

Entrada gratuita

Paraju

Sábado (2)

20h: Show com Mikaely Lahass

23h: Show com Banda Talentos

Domingo (3)

20h: Show com Banda Agitação

23h: Show com Banda Talentos

Segunda-Feira (4)

20h: Show com os Tradicionais Pomeranos

23h: Show com Banda Talentos

Terça-Feira (5)

15h: Concentração para o desfile

18h: Show com Léo Santos

21h: Show com Banda Talentos

Local: Quadra de esportes de Paraju

Entrada gratuita todos os dias

Pedra Azul

Sexta-Feira (1º)

17h: Saída do Bloco Algodão Doce

Local: Posto dos Morangos

Sábado (2)

19h: Show com Trio Strada

Local: Centro de Eventos Morangão

Entrada franca

Domingo (3)

19h: Show com Irmãos Valli

Local: Centro de Eventos Morangão

Entrada franca

São Paulo do Aracê (Quadrado  Final da Rota do Lagarto)

Realização: Comércio Local

Sábado (2)

15h: Rogerinho do Cavaco - Venda da Rota

18h: Banda Hey - Estacionamento da Marietta (no caminhão)

Domingo (3)

15h: Banda Plano Z - Taruíra Food Truck

18h: DJ Rafa Marques - Sunset na Cervejaria Azzurra

Segunda (4)

15h: Bloco Loucos pelo Quadrado

Terça-Feira (5)