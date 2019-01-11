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Cachoeiro realiza passeios guiados aos centros culturais no verão

Dentre os locais do roteiro das visitas estão o Museu Ferroviário, a Casa do Roberto Carlos e a estátua do artista, a Casa dos Braga e o Palácio Bernardino Monteiro.

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 15:05

Publicado em 

11 jan 2019 às 15:05
Museu Ferroviário de Cachoeiro de Itapemirim é o ponto de partida do passeio Crédito: Divulgação
Aproveitando a temporada de verão e maior visita ao município, Cachoeiro oferece uma proposta diferenciada já que a cidade não tem praia. Neste mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) realiza o “Circuito de Verão - Doce Terra Onde Eu Nasci”, oferecendo passeios guiados aos centros culturais e pontos turísticos locais.
Os passeios serão realizados nesta sexta-feira (11) e nos dias 19 e 25 de janeiro. Os interessados em participar já podem se inscrever, gratuitamente, pelo endereço https://bit.ly/circuitodoceterra. A prefeitura disponibilizará uma van para os passeios (nos horários abaixo), que terão como ponto de partida o Museu Ferroviário Domingos Lage, no Centro.
Dentre os locais do roteiro das visitas estão o Museu Ferroviário, a Casa do Roberto Carlos e a estátua do artista, a Casa dos Braga e o Palácio Bernardino Monteiro.
"Este projeto é, para nós, um das mais importantes ações na área do Turismo. Educação Patrimonial é fundamental para cultivar as raízes e tradições que dão significado à nossa vida e desenvolve cidadãos críticos e conscientes do nosso potencial como pessoas e como munícipes. Além disso, a oferta desses passeios é uma opção de lazer para cachoeirenses e visitantes nesse período", frisa a secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
O PROJETO
O projeto visa promover a educação patrimonial e conscientizar sobre a importância do turismo no município, vai oferecer passeios guiados aos centros culturais e pontos turísticos locais.
Iniciado em 2018, o “Doce Terra Onde Eu Nasci” é uma ação permanente, tendo como público, no período de março a dezembro, os alunos das escolas das redes públicas municipal e estadual, dos 8º e 9º anos do ensino fundamental. No período de férias escolares, entretanto, o projeto não para e se dedica à sensibilização de outros grupos, como adultos, idosos e funcionários públicos.
Programação
Dias 11 e 25 (Sexta- feira)
(Manhã – 15 vagas)
9h - Recepção e visitação ao Museu Ferroviário
9h30 - Parada na estátua do Roberto Carlos
9h40 - Visita à Casa de Cultura Roberto Carlos
10h20 - Visita à Casa dos Braga
11h - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro
11h30 - Encerramento e entrega de brindes
(Tarde – 15 vagas)
13h30 - Recepção e visitação ao Museu Ferroviário
14h - Parada na estátua do Roberto Carlos
14h10 - Visita à Casa de Cultura Roberto Carlos
14h50 - Visita à Casa dos Braga
15h30 - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro
16h - Encerramento e entrega de brindes
Dia 19 (Sábado)
(Manhã – 15 vagas)
9h - Recepção e visitação ao Museu Ferroviário
9h30 - Parada na estátua do Roberto Carlos
9h40 - Visita à Casa de Cultura Roberto Carlos
10h20 - Visita à Casa dos Braga
11h - Visita à Praça Jerônimo Monteiro e encerramento com brindes

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