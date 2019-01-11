Cachoeiro realiza passeios guiados aos centros culturais no verão

Museu Ferroviário de Cachoeiro de Itapemirim é o ponto de partida do passeio Crédito: Divulgação

Aproveitando a temporada de verão e maior visita ao município, Cachoeiro oferece uma proposta diferenciada já que a cidade não tem praia. Neste mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) realiza o “Circuito de Verão - Doce Terra Onde Eu Nasci”, oferecendo passeios guiados aos centros culturais e pontos turísticos locais.

Os passeios serão realizados nesta sexta-feira (11) e nos dias 19 e 25 de janeiro. Os interessados em participar já podem se inscrever, gratuitamente, pelo endereço https://bit.ly/circuitodoceterra. A prefeitura disponibilizará uma van para os passeios (nos horários abaixo), que terão como ponto de partida o Museu Ferroviário Domingos Lage, no Centro.

Dentre os locais do roteiro das visitas estão o Museu Ferroviário, a Casa do Roberto Carlos e a estátua do artista, a Casa dos Braga e o Palácio Bernardino Monteiro.

"Este projeto é, para nós, um das mais importantes ações na área do Turismo. Educação Patrimonial é fundamental para cultivar as raízes e tradições que dão significado à nossa vida e desenvolve cidadãos críticos e conscientes do nosso potencial como pessoas e como munícipes. Além disso, a oferta desses passeios é uma opção de lazer para cachoeirenses e visitantes nesse período", frisa a secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

O PROJETO

O projeto visa promover a educação patrimonial e conscientizar sobre a importância do turismo no município, vai oferecer passeios guiados aos centros culturais e pontos turísticos locais.

Iniciado em 2018, o “Doce Terra Onde Eu Nasci” é uma ação permanente, tendo como público, no período de março a dezembro, os alunos das escolas das redes públicas municipal e estadual, dos 8º e 9º anos do ensino fundamental. No período de férias escolares, entretanto, o projeto não para e se dedica à sensibilização de outros grupos, como adultos, idosos e funcionários públicos.

Programação

Dias 11 e 25 (Sexta- feira)

(Manhã – 15 vagas)

9h - Recepção e visitação ao Museu Ferroviário

9h30 - Parada na estátua do Roberto Carlos

9h40 - Visita à Casa de Cultura Roberto Carlos

10h20 - Visita à Casa dos Braga

11h - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro

11h30 - Encerramento e entrega de brindes

(Tarde – 15 vagas)

13h30 - Recepção e visitação ao Museu Ferroviário

14h - Parada na estátua do Roberto Carlos

14h10 - Visita à Casa de Cultura Roberto Carlos

14h50 - Visita à Casa dos Braga

15h30 - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro

16h - Encerramento e entrega de brindes

Dia 19 (Sábado)

(Manhã – 15 vagas)

9h - Recepção e visitação ao Museu Ferroviário

9h30 - Parada na estátua do Roberto Carlos

9h40 - Visita à Casa de Cultura Roberto Carlos

10h20 - Visita à Casa dos Braga