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Infantil

'Bugados' retorna com novos vilões que ameaçam segredos de gamers

Segunda temporada do programa no Gloob começa nesta segunda (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 15:54

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 15:54

Cena de 'Bugados'; da esq. para a dir.: Mig, Tyron, Glinda e a vilã Sonambulady
Cena de 'Bugados'; da esq. para a dir.: Mig, Tyron, Glinda e a vilã Sonambulady Crédito: Edu Viana/Divulgação
Novos vilões intergalácticos vão invadir a Terra e criar muitas confusões na segunda temporada da sitcom brasileira "Bugados" (Gloob), que estreia nesta segunda-feira (11), às 19h30, com 26 episódios. A série cômica aposta em um elenco jovem e mostra três personagens de um jogo de videogame que, cansados de combater alienígenas todos os dias no universo online, resolvem sair da tela e protagonizar aventuras no mundo real com a ajuda de dois irmãos jogadores.
E a segunda temporada vem ainda com mais humor e desafios para a trupe dos personagens de game Neo (Ryancarlos de Oliveira), Glinda (Isabella Casarini) e o robô Tyron (Vinicius Marinho), e dos irmãos Carol (Sienna Belle) e Mig (Gabriel Miller).
"Todos eles estão prontos para viver novas aventuras no mundo real ainda mais inusitadas e cheias de humor. Todos vão precisar lidar com outros perigos que envolvem a descoberta da identidade dos gamers", diz Flavia Costa, gerente de conteúdo dos canais Gloob e Gloobinho.
A atriz Sienna Belle, 12, afirma que haverá novos vilões para bagunçar a trama. "Teremos aventuras em dobro com a chegada de muitos vilões. Ainda teremos muitas situações que vão dar errado e bugar. Também vai ter música, sei que muita gente está esperando por isso."
Um dos vilões aos quais ela se refere é Cosmo Punk (Gabriel Wiedemann), que poderá ser visto logo no episódio de estreia. Ele foge do game Storm Kroll com o falso intuito de estabelecer a paz entre humanos e os personagens do jogo que já vivem na Terra. Mas, na verdade, ele representa uma ameaça e os cinco amigos terão que se desdobrar para garantir a estadia dos gamers do bem no mundo real.
Ao longo da temporada, os personagens precisarão desenvolver planos mirabolantes, improváveis e recheados de confusões para combater a Sonambulady (Madu Araujo), uma vilã que usará a voz a fim de pôr todos para dormir no Colégio Pirandello. Para complicar tudo, também surgirão clones, obviamente bugados, para mexer com a estrutura do colégio e confundir a todos.
O ator Vinicius Marinho adianta um pouco sobre o que poderá ser visto de seu personagem. "Tyron ainda vai falar muita coisa engraçada, vai ter invenções e atualizações estranhas", diz o interprete do robô que adora pipoca.
"Bugados" é um projeto original da Scriptonita Films com produção da Floresta Produções. A criação da série é de Luca Paiva Mello, duas vezes indicado ao Emmy Internacional, e de André Catarinacho. A direção-geral é de Fabricio Bittar.

REPERCUSSÃO

A primeira temporada de "Bugados" superou as expectativas dos produtores e da direção da sitcom. Levantamento da emissora com a Kantar Ibope mostra que a atração garantiu a liderança entre crianças de São Paulo de 4 a 11 anos. E ficou no top 3 entre as que tinham TV paga durante a exibição na mesma faixa etária. Os dados são de 21 de outubro a 25 de novembro de 2019.
A repercussão positiva também mexeu com a rotina dos atores que fazem parte da série. Segundo a atriz Sienna Belle (Carol), já está difícil de sair na rua. "Depois da estreia eu percebi que as crianças menores passaram a me reconhecer, chegavam na rua e me chamavam de 'a Carol de 'Bugados'. Me reconhecem tanto na rua quanto nas redes sociais. Isso é demais."
Parceiro de cena na pele do robô Tyron, o ator Vinicius Marinho compartilha da mesma sensação. Ele diz que agora até na escola faz sucesso. "Já na primeira temporada, o reconhecimento foi outro. Meu Instagram era fechado e quando o tornei público o número de seguidores deu um boom. Na escola, os professores falam: 'É você que está aparecendo na TV'? Acho isso muito gratificante."
E até pedidos individuais ele tem atendido por causa da fama que adquiriu. "No Instagram, os pais mandam mensagens falando que o filho vai fazer aniversário e é meu fã. Eles pedem para eu mandar um vídeo mandando parabéns."
  • "BUGADOS"
  • Quando: Estreia segunda-feira (11), às 19h30; de segunda a sexta, às 19h30
  • Onde: Canal Gloob
  • Classificação: Livre

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