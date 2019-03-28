BTS lança trailer de novo álbum e líder do grupo questiona sua identidade

O grupo coreano de k-pop BTS Crédito: Reprodução

O grupo de K-Pop BTS divulgou nesta quarta-feira (27) o primeiro teaser de "Map of the Soul: Persona", novo álbum da banda, que está prestes a ser lançado.

Nas imagens divulgadas, o líder do grupo, RM (Kim Namjoon) aparece em uma sala de aula com uma série de palavras grafadas em um quadro negro, como "persona", "sombra" e "ego". Em outras cenas, o cantor aparece ao lado de um exército de robôs que copiam seus movimentos.

Ele ainda questiona sua própria identidade no vídeo: "Quem sou eu? Esta é a pergunta que eu faço por toda a minha vida. A questão que provavelmente não encontrarei resposta", diz.

O álbum estreia nas plataformas no dia 12 de abril, mas o grupo se apresenta antes em São Paulo. Serão dois shows, nos dias 25 e 26 de maio, que fazem parte da turnê "Love Yourself: Speak Yourself".