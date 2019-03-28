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MÚSICA

BTS lança trailer de novo álbum e líder do grupo questiona sua identidade

'Quem sou eu? Provavelmente não encontrarei resposta', canta RM

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:43

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:43

O grupo coreano de k-pop BTS Crédito: Reprodução
O grupo de K-Pop BTS divulgou nesta quarta-feira (27) o primeiro teaser de "Map of the Soul: Persona", novo álbum da banda, que está prestes a ser lançado.
Nas imagens divulgadas, o líder do grupo, RM (Kim Namjoon) aparece em uma sala de aula com uma série de palavras grafadas em um quadro negro, como "persona", "sombra" e "ego". Em outras cenas, o cantor aparece ao lado de um exército de robôs que copiam seus movimentos.
Ele ainda questiona sua própria identidade no vídeo: "Quem sou eu? Esta é a pergunta que eu faço por toda a minha vida. A questão que provavelmente não encontrarei resposta", diz.
O álbum estreia nas plataformas no dia 12 de abril, mas o grupo se apresenta antes em São Paulo. Serão dois shows, nos dias 25 e 26 de maio, que fazem parte da turnê "Love Yourself: Speak Yourself".
O BTS também já lançou diversos outros álbuns, dentre eles, a trilogia "Love Yourself: Her" (2017), "Love Yourself: Tear" (2018) e "Love Yourself: Answer" (2018).

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