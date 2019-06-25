Bruno Bevan fala sobre o sucesso de Zé Hélio em "A Dona do Pedaço"

Bruno Bevan, ator da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Globo/João Cotta

Ele chamou a atenção - e "explodiu" as redes sociais - quando apareceu como um entregador de pizza que encantou Samuel (Eriberto Leão), em "O Outro Lado do Paraíso" (2017). Lógico que era só uma questão de tempo para que Bruno Bevan (30) ganhasse uma oportunidade na Rede Globo e pudesse (enfim) desfilar o seu talento em rede nacional diariamente, para delírio das inúmeras fãs.

A brecha veio com o mesmo autor de "O Outro Lado do Paraíso", Walcyr Carrasco, que deu uma nova oportunidade ao bonitão em "A Dona do Pedaço", a trama das nove que é sucesso de audiência na TV Gazeta.

Seu personagem, Zé Hélio, é tudo o que Bevan personifica na vida real: bom moço, cheio de boas intenções, trabalhador, amoroso... um rapaz de família, o tipo de genro que a sua mãe pediu a Deus. "Sempre fui muito batalhador e corri atrás de tudo o que desejei. Sou meio como o Zé (Hélio) mesmo", conta o rapaz, em entrevista ao Gazeta Online para falar do sucesso que o filho de Eusébio (Marco Nanini) e Doroteia (Rosi Campos) vem fazendo junto ao público que acompanha a novela.

"Ele é um cara que tem todo o cuidado com quem ama, especialmente a irmã trans, Britney (Glamour Garcia). Sente um amor complicado por Josiane (Agatha Moreira), mas, na verdade, é o ponto de equilíbrio de uma família de ex-moradores de rua", pontua.

À VONTADE

Bruno Bevan, ator Crédito: Reprodução/Instragram @brunobevan

Formado em publicidade e modelo internacional desde os 19 anos - já fez campanhas em mais de dez países e para marcas como Volksawagen e Listerine, por exemplo -, o ator carioca diz que está se sentindo muito à vontade no papel, apesar da pouca experiência atrás das câmeras.

"Sempre sonhei em investir na carreira de ator. O Zé veio como uma luva para ajudar nisso. Só não sou tão aficionado em internet como ele. Leio muito e frequento as redes sociais com moderação. Não gosto de ficar preso em frente a uma tela. Prefiro a natureza, praticar esportes, especialmente o surfe. Uma paixão”, suspira, dando a receita para a forma física invejável.

25/06/2019 - Bruno Bevan, com o elenco de "A Dona do Pedaço", durante o intervalo das gravações da novela nos Estúdios Globo Crédito: Reprodução/Instragram @brunobevan

"Não sou vidrado em fazer academia. Costumo correr na praia (atualmente, mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro), me conectando com a natureza. Também não sou de contar calorias, mas procuro alimentos saudáveis. Prefiro peixes e frangos, mas não faço dieta".

Sobre o assédio que passou a receber por conta da novela, a rapaz afirmar tirar de letra. "Acho normal. É um reconhecimento do meu trabalho. Se for com respeito, não vejo problema algum", despista, dizendo ser meio tímido e estar solteiro. "Tive um relacionamento de três anos e um outro recente. Não sei se o último foi um namoro especificamente. Acredito em encontros de pessoas que se querem bem. Posso ser romântico, mas, às vezes, sou atirado. Tudo depende da pessoa e da ocasião especial".

ADMIRAÇÃO

Bruno Bevan e Glamour Garcia, atores da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Globo/João Cotta

Dizendo que a carreira como modelo contribuiu muito para a formação como ator ("tive contato com diversas culturas, o que abriu meus olhos para a pluralidade"), o rapaz afirma que contracenar com nomes como Marco Nanini e Rosi Campos é um aprendizado diário. "Observo cada postura e gesto cênico deles. O Nanini é um cara sensacional. Conversamos muito. Virou um conselheiro para a carreira e para a vida".

Adepto da luta pelos direitos LGBTQ+, Bruno Bevan destaca a importância de "A Dona do Pedaço" trazer um personagem trans, que luta por dignidade e merece respeito. "Abre os olhos da sociedade para questões pouco vistas da causa, como a inserção ao mercado de trabalho, por exemplo. A novela veio para mostrar que são pessoas normais e que desejam ter um cotidiano normal. Sou a favor de qualquer forma de amor. Sem preconceitos ou culpas", complementa.