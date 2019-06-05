Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Brad Pitt é astronauta em trailer do novo filme 'Ad Astra'

Thriller de ficção científica tem produtora brasileira

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 17:45

Publicado em 

05 jun 2019 às 17:45
Brad Pitt em 'Ad Astra' Crédito: Reprodução/YouTube
O primeiro trailer do filme "Ad Astra", produção que conta com Brad Pitt, 55, e é dirigida por James Gray ("Era uma Vez em Nova York"), foi divulgado nesta quarta-feira (5).
> Brad Pitt presenteia Jennifer Aniston com mansão milionária
Nas imagens, o personagem de Pitt aparece como o astronauta Roy McBride, em órbita. O longa é uma ficção científica futurista em que Roy parte em uma viagem pelo sistema solar para tentar localizar seu pai, que desapareceu há 20 anos em uma missão a Netuno.
O filme contou com a ajuda da empresa de Brad Pitt, Plan B, na produção, que se juntou à produtora brasileira RT Features, que já trabalhou em filmes como "Frances Ha" e "A Bruxa". 
> Brad Pitt e Gwyneth Paltrow se falam em festa de Jennifer Aniston
"Ad Astra" tem estreia marcada para o dia 20 de setembro. Também compõem o elenco Tommy Lee Jones, Ruth Negga e Donald Sutherland.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados