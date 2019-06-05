Brad Pitt é astronauta em trailer do novo filme 'Ad Astra'

Brad Pitt em 'Ad Astra' Crédito: Reprodução/YouTube

O primeiro trailer do filme "Ad Astra", produção que conta com Brad Pitt, 55, e é dirigida por James Gray ("Era uma Vez em Nova York"), foi divulgado nesta quarta-feira (5).

Nas imagens, o personagem de Pitt aparece como o astronauta Roy McBride, em órbita. O longa é uma ficção científica futurista em que Roy parte em uma viagem pelo sistema solar para tentar localizar seu pai, que desapareceu há 20 anos em uma missão a Netuno.

O filme contou com a ajuda da empresa de Brad Pitt, Plan B, na produção, que se juntou à produtora brasileira RT Features, que já trabalhou em filmes como "Frances Ha" e "A Bruxa".