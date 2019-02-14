Bolsonaro, plumas e pedraria: as fantasias bombadas do carnaval 2019

É chegada a hora de se enfeitar para o carnaval. Neste ano, as tendências do Instagram foram um pouco largadas de lado para dar espaço aos super-heróis e aos verdadeiros memes da vida real.

Pelo ranking de buscas no Google, os brasileiros só querem saber se usar fantasias de super-heróis. Em janeiro, a fantasia mais buscada no Google foi de Mulher-Maravilha. Na segunda colocação aparece o Homem-Aranha. Nas colocações seguintes, terceira e quarta, estão as fantasias de girassol e de índia, respectivamente.

Por aqui, a procura está ligada aos memes. De máscaras de Bolsonaro e famosos a plumas de faisão e pavão, passando por pedrarias e brilhos de maquiagem, o Gazeta Online tratou de circular por points de fantasias na Capital para selecionar o que é hit nesta temporada de folia no Espírito Santo e Brasil.





Crédito: Pedro Permuy

Na Central de Aviamentos, em Monte Belo, estão bombando as máscaras dos presidentes, como conta o gerente do local, Humberto Loss. O adereço vem com o rosto de Donald Trump, dos Estados Unidos, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e do nosso Jair Bolsonaro. "A máscara de Fábio Assunção também está fazendo sucesso. Principalmente depois daquele hit que fizeram com o nome dele", relata. Cada máscara é vendida por R$ 5,50.

Nas pesquisas do Google, as buscas por "Fábio Assunção" cresceu 341% e "Jenifer", em referência à música de Gabriel Diniz, mais de 1000% nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

MUITO BRILHO

Se o brilho do glitter não fosse o bastante, quem quer estar na moda da folia em 2019 pode começar a escolher que cor de pedraria quer comprar para chamar de sua. É que as maquiagens surgem praticamente inteiras feitas à base do que está sendo chamado de pedraria geográfica. Tem esse nome porque com elas é feito um desenho geométrico que compõe o visual para o carnaval. No Armarinho Sete, no Centro de Vitória, as cartelas desse acessório saem a partir de R$ 2,50 e estão sendo muito procuradas, como conta o proprietário do espaço, Antônio Carlos Uneda.

Junto das pedras, estão fazendo muito sucesso os cílios coloridos. Mas neste ano a novidade é o cílio de led Antônio Carlos Uneda, proprietário do Armarinho Sete

De acordo com ele, os cílios de led estão tendo uma procura grande, bem como as pedrarias. As pestanas, por lá, podem ser adquiridas a partir de R$ 30, dependendo da cor e do tamanho. "No caso das de led, o aparelho já vem com uma bateria acoplada, que é encaixada na orelha, geralmente", explica. Esses adereços podem dar o acabamento necessário para tornar um visual diferente. "Todo ano as pessoas buscam algo novo. Um acessório assim pode ser uma boa pedida", completa.

Crédito: Pedro Permuy

ARCOS E PLUMAS

Na Central de Aviamentos, em Monte Belo, os cílios coloridos - e longos! - também estão saindo aos lotes, mas, desde o ano passado, a onda de enfeitar arcos tomou conta dos bailes de carnaval e bloquinhos e o local reforçou o estoque. Para 2019, os arcos podem se tornar verdadeiras estruturas com dezenas de plumas e brilhos. Mas também continuam as versões mais simples, para quem faz a linha folião discreto. No espaço que Humberto gerencia, os arcos partem de R$ 14,99 e, no Centro de Vitória, começam em R$ 10.

Esse ano vieram muitos arcos com girassóis, que são diferentes das tendências que surgiram nos últimos anos Antônio Carlos Uneda, proprietário do Armarinho Sete

A Central de Aviamentos também vende as plumas para montar arcos e adereços separadamente. Em diferentes tipos e tamanhos, cada pluma é vendida por a partir de R$ 4. Existem opções de plumas naturais, artificiais, de pavão e tingidas (quando são coloridas artificialmente para se chegar à cor desejada).

Crédito: Pedro Permuy

KITS PARA CRIANÇAS POR R$ 50

Os pequenos também têm todo o direito de curtir a folia e, como nas últimas décadas, nada melhor do kits infantis - que na Central de Aviamentos partem de R$ 50 - para compor o look das crianças. Geralmente, esses kits acompanham máscara e capa ou capa e varinha, mais comum entre as meninas, como comenta Antônio Carlos, que vende o produto no Centro de Vitória por valores que partem de R$ 90.

Segundo Humberto, fantasias de crianças completas também são queridinhas dos pais, porque não saem tão caras e dá para utilizá-las por mais de uma vez.

Crédito: Pedro Permuy

Com informações da Agência Folhapress.