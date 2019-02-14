Bolsonaro, plumas e pedraria: as fantasias bombadas do carnaval 2019

É chegada a hora de se enfeitar para o carnaval. Neste ano, as tendências do Instagram foram um pouco largadas de lado para dar espaço aos super-heróis e aos verdadeiros memes da vida real.
Pelo ranking de buscas no Google, os brasileiros só querem saber se usar fantasias de super-heróis. Em janeiro, a fantasia mais buscada no Google foi de Mulher-Maravilha. Na segunda colocação aparece o Homem-Aranha. Nas colocações seguintes, terceira e quarta, estão as fantasias de girassol e de índia, respectivamente.
Por aqui, a procura está ligada aos memes. De máscaras de Bolsonaro e famosos a plumas de faisão e pavão, passando por pedrarias e brilhos de maquiagem, o Gazeta Online tratou de circular por points de fantasias na Capital para selecionar o que é hit nesta temporada de folia no Espírito Santo e Brasil.
Na Central de Aviamentos, em Monte Belo, estão bombando as máscaras dos presidentes, como conta o gerente do local, Humberto Loss. O adereço vem com o rosto de Donald Trump, dos Estados Unidos, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e do nosso Jair Bolsonaro. "A máscara de Fábio Assunção também está fazendo sucesso. Principalmente depois daquele hit que fizeram com o nome dele", relata. Cada máscara é vendida por R$ 5,50.
Nas pesquisas do Google, as buscas por "Fábio Assunção" cresceu 341% e "Jenifer", em referência à música de Gabriel Diniz, mais de 1000% nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019.
MUITO BRILHO
Se o brilho do glitter não fosse o bastante, quem quer estar na moda da folia em 2019 pode começar a escolher que cor de pedraria quer comprar para chamar de sua. É que as maquiagens surgem praticamente inteiras feitas à base do que está sendo chamado de pedraria geográfica. Tem esse nome porque com elas é feito um desenho geométrico que compõe o visual para o carnaval. No Armarinho Sete, no Centro de Vitória, as cartelas desse acessório saem a partir de R$ 2,50 e estão sendo muito procuradas, como conta o proprietário do espaço, Antônio Carlos Uneda.
Junto das pedras, estão fazendo muito sucesso os cílios coloridos. Mas neste ano a novidade é o cílio de led
De acordo com ele, os cílios de led estão tendo uma procura grande, bem como as pedrarias. As pestanas, por lá, podem ser adquiridas a partir de R$ 30, dependendo da cor e do tamanho. "No caso das de led, o aparelho já vem com uma bateria acoplada, que é encaixada na orelha, geralmente", explica. Esses adereços podem dar o acabamento necessário para tornar um visual diferente. "Todo ano as pessoas buscam algo novo. Um acessório assim pode ser uma boa pedida", completa.
ARCOS E PLUMAS
Na Central de Aviamentos, em Monte Belo, os cílios coloridos - e longos! - também estão saindo aos lotes, mas, desde o ano passado, a onda de enfeitar arcos tomou conta dos bailes de carnaval e bloquinhos e o local reforçou o estoque. Para 2019, os arcos podem se tornar verdadeiras estruturas com dezenas de plumas e brilhos. Mas também continuam as versões mais simples, para quem faz a linha folião discreto. No espaço que Humberto gerencia, os arcos partem de R$ 14,99 e, no Centro de Vitória, começam em R$ 10.
Esse ano vieram muitos arcos com girassóis, que são diferentes das tendências que surgiram nos últimos anos
A Central de Aviamentos também vende as plumas para montar arcos e adereços separadamente. Em diferentes tipos e tamanhos, cada pluma é vendida por a partir de R$ 4. Existem opções de plumas naturais, artificiais, de pavão e tingidas (quando são coloridas artificialmente para se chegar à cor desejada).
KITS PARA CRIANÇAS POR R$ 50
Os pequenos também têm todo o direito de curtir a folia e, como nas últimas décadas, nada melhor do kits infantis - que na Central de Aviamentos partem de R$ 50 - para compor o look das crianças. Geralmente, esses kits acompanham máscara e capa ou capa e varinha, mais comum entre as meninas, como comenta Antônio Carlos, que vende o produto no Centro de Vitória por valores que partem de R$ 90.
Segundo Humberto, fantasias de crianças completas também são queridinhas dos pais, porque não saem tão caras e dá para utilizá-las por mais de uma vez.
Com informações da Agência Folhapress.