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As mudanças

Bolsonaro compartilha notícia de Lei Rouanet

Ainda sem anúncios oficiais, ele usou sua página do Facebook para compartilhar o vídeo de uma reportagem feita pelo SBT

Publicado em 

11 fev 2019 às 12:19

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 12:19

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro reforçou na manhã deste domingo (11), em suas redes sociais, os novos caminhos que a Lei Rouanet deve tomar. Ainda sem anúncios oficiais, ele usou sua página do Facebook para compartilhar o vídeo de uma reportagem feita pelo SBT. Antes do vídeo, seus comentários aparecem reforçando o conteúdo da matéria:
"Possibilidades de Mudanças na Lei Rouanet:
- Redução elevada do valor do teto para um único projeto, Caixa, BB, Petrobras e BNDES vão patrocinar projetos com artistas desconhecidos - e não famosos - escolha em coordenação com o Ministério da Cidadania.

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