Blocos agitam o carnaval de Norte a Sul do ES; veja a programação

O Carnaval no Espírito Santo promete um desfile de blocos e muitos shows. Desde o início do ano, a Grande Vitória é palco para os bloquinhos, pagos e de graça. Entre eles, o Bloco do Silva, que foi apresentado no início do mês no Ilha Shows e volta nos dias de folia para invadir o Centro de Vitória. Ele sai no próximo sábado (2), na Praça Costa Pereira.
A programação de blocos na Capital segue durante todos os dias da folia, se estendendo até no fim de semana seguinte. A maioria acontece no Centro Histórico. Vila Velha e Serra também terão folia de blocos. Um exemplo é o bloco Camundongos, que sai no sábado e na segunda, em Jacaraípe. Eles se encontram com o Ratazanas e fazem a folia do balneário.
Segundo o presidente do Camundongos, Antonio Miguel, o bloco deve reunir mais de 500 pessoas e a concentração acontece na Vila de Pescadores de Jacaraipe e vai depois ao encontro do Bloco Ratazanas.
Ainda na Serra, o banho de mar à fantasia de Manguinhos promete reunir diversos foliões e blocos para animar o sábado (2), a partir das 11h.
INTERIOR
O interior também terá folia. Linhares, Cachoeiro, São Mateus e até Alfredo Chaves estão com os bloquinhos prontos para invadir as ruas. Um deles é o "Mamãe Passou Foi Pimenta em Mim", que sai há nove anos no último município citado.
Eduardo Oliveira, que organiza o bloco, conta que ele sai no domingo (3), com direito a open bar para quem comprar o abadá, que sai a R$ 50. "Ano passado recebemos quase 800 foliões e, neste ano, esperamos mais de mil", relata, indicando que aumentou o espaço da festa.
Os ingressos para lá podem ser adquiridos no Espetinho do João, ao lado do Supermercado São José de Muquiçaba, ou reservado via evento do Facebook, mediante pagamento.
O Gazeta Online fez um guia com todos os blocos de rua que vão acontecer no período de carnaval no Espírito Santo.
VITÓRIA
Bloco do Bairro Goiabeiras
Quando: 02 de março, às 13h
Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras
Bloco Bleque
Quando: 2 de março, às 15h.
Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.
Regionalzinho
Quando: 02 de março, às 15h
Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro
Bloco da Oficina
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória
Bloco Afro Kizomba
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória
Bloco do Silva
Quando: 2 de março, às 20h
Onde: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Bloco Tô Baby
Quando: 03 de março, às 16h
Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi
Regional da Nair
Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.
Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro
Puta Bloco
Quando: 03 de março, às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Vai Que Gama
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro
Filhos de Xande
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro
Bloco dos Chifrudos
Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h
Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bekoo das Pretas
Quando: 04 de março, às 8h
Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa
Batuqdellas
Quando: 4 de março, às 14h
Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória
Bloco Piranha vs Machões
Quando: 5 de março, às 13h
Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur
Vira Bloco
Quando: 05 de março, das 13h Às 18h
Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.
Bloco Amigos da Onça
Quando: 5 de março, concentração às 15h.
Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.
Kustelão
Quando: 09 de março, às 14h
Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre
Bloco dos Trouxas
Quando: 9 de março, às 14h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bloco Reciclagem
Quando: 9 de março, às 16h
Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra
Bloco Prakabá
Quando: 10 de março
Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória
Bloco Te Pego lá Fora
Quando: 10 de março, às 13h
Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi
Bloco da Pelada
Quando: 10 de março, às 15h
Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina
Bloco das Piranhas
Quando: 10 de março, das 16 às 20 horas
Onde: Gurigica - Saída: Rua José Barroso
Eu Quero Ela
Quando: 10 de março, das 11 às 20 horas
Onde: Bonfim - Saída: Rua Hermínio Blackman
Bloco Seis a Um
Quando: 16 de março, às 13h
Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência
Bloco Vem pra Muquecada
Quando: 16 de março, das 14 às 18 horas
Onde: Enseada do Suá - Saída: Rua João Batista Parra
Bloco Pindura Aí
Quando: 17 de março, às 12h
Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont
Bloco Jaburu Folia
Quando: 17 de março, às 13h
Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu
FUNDÃO
Bloco do Chalopin
Quando: 4 e 5 de março, às 10h
Onde: Na Avenida Atlântica, em Praia Grande - o bloco sai da casa do Chapolin em direção a pousada Canto da Lua.
SERRA
Bloco Adrenalina
Quando: 01 de março, a partir das 19h
Onde: Jacaraípe
Mocidade Serrana
Quando: 01 de março, a partir das 18h
Onde: José de Anchieta
Banho de Mar à Fantasia
Quando: 2 de março, às 12h.
Onde: na orla de Manguinhos.
Bloco Ratazanas
Quando: o tradicional bloco sai nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, às 18h
Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.
Bloco Alegria
Quando: 3 de março, a partir das 18h
Onde: Barcelona
Bloco As Moças de Serra Dourada
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h
Onde: Serra Dourada III
Bloco Camundongo
Quando: dias 2 e 4 de março, a partir das 14h
Onde: Jacaraípe
Bloco Pega no Badalo
Quando: dias 3 e 5 de março, a partir das 16h
Onde: Feu Rosa
Bloco Leva Noiz
Quando: 3 de março, a partir das 13h
Onde: Nova Almeida
Acadêmicos de Continental
Quando: 3 de março, a partir das 19h30
Onde: Cidade Continental
Bloco Carapirinha
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 19h
Onde: Carapebus
Bloco Carretinha
Quando: 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 16h
Onde: Balneários de Carapebus
Jegue Folia e Galo da Praia
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 16h
Onde: Bicanga
Carapina Fest
Quando: 9 de março, a partir das 13h
Onde: Carapina
VILA VELHA
Baile a Fantasia
Quando: 1º de março, 22h às 3h.
Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.
Bloco Folia do Saco Roxo
Quando: 3 de março, entre 15h30 e 16h
Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.
Independentes do Balneário
Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.
Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta
BLOCO da DÊ
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Onde: Coqueiral de Itaparica
Bloco Grande Cobilândia
Quando: 03 e 05 de março, a partir das 18h
Onde: Concentração na rotatória em frente ao Irmãos Bike, em Rio Marinho
Bloco Canelinhas
Quando: 04 de março, às 10h
Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.
CARIACICA
Lambe Sal
Quando: 20 de abril (Sábado de Aleluia), a partir das 16h
Onde: Nova Brasília. Concentração na rua Vila Velha.
ALFREDO CHAVES
Mamãe Passou Pimenta em Mim
Quando: 3 de março, a partir das 14h30
Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves
DOMINGOS MARTINS
Esquenta de Carnaval com Banda Kalifa
Quando: 1 de março, a partir das 20h
Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Bloco de Santa Isabel
Quando: 1 de março, às 20h
Onde: Pracinha da Santa Isabel
Bloco de Perobas
Quando: 2, 3, e 4 de março, a partir das 20h30
Onde: Quadra de esportes de Perobas
Matinê
Quando: 2 de março, às 18h
Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Bloco de Biriricas
Quando: 2 de março, às 20h
Onde: Área de lazer do campo de futebol de Biriricas
Matinê
Quando: 3 de março, às 18h
Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Bloco da Rota do Lagarto
Quando: 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 15h
Onde: São Paulo do Aracê, no final da Rota do Lagarto
LINHARES
Bloco Tô Dentro
Quando: 3 de março, a partir das 17h
Onde: Pontal do Ipiranga
Bloco Na Lata
Quando: 2 de março, a partir das 17h, com Banda SwingAê
Onde: Concentração na Praça de Regência
Bloco Amigos da Natureza
Quando: 3 de março, a partir das 17h
Onde: Saída com o Fubica - Concentração na Praça de Regência
Encontro de Blocos de Regência
Quando: 4 de março, a partir das 17h
Onde: Saída com o Fubica - Concentração na Praça de Regência
Matinê com o Fubica
Quando: 5 de março, a partir das 16h
Onde: Praça de Regência
Fubica
Quando: 5 de março, a partir das 18h
Onde: Ruas da Vila de Regência
Bloco Comunitário
Quando: 1, 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h30
Onde: Ruas da Vila de Povoação
Fanfarra
Quando: 1, 2, 3 e 4 de março, a partir das 20h30
Onde: Ruas da Vila de Povoação
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Blocos Vem Quem Quer e Independentes do Aquidabã
Quando: 4 de março, a partir das 20h
Onde: Na avenida Beira-Rio (em frente a Praça de Fátima) até a entrada da rua Pedro Dias (em frente a ponte de pedestres Governador João Bley)
SÃO MATEUS
Guriri
Bloco do Pintinho + Bloco #Tonutei
Quando: 1 de março, a partir das 18h
Bloco Bola Preta
Quando: 1 de março, a partir das 20h
Bloco Bandinha da Ilha
Quando: 2 de março, a partir das 18h
Bloco Eternizando o Samba
Quando: 2 de março, a partir das 20h
Bloco Infantil
Quando: 3 e 4 de março, a partir das 16h - Bloco Infantil
Bloco Bola Preta
Quando: 3 de março, a partir das 18h
Bloco Nostravamus
Quando: 3 e 4 de março, às 20h
Bloco #Tonutei
Quando: 3 de março, a partir das 21h
Bloco CarnaRock
Quando: 4 de março, a partir das 18h
Bloco Bandinha da Ilha
Quando: 5 de março, a partir das 18h
Bloco do Pintinho e Convidados
Quando: 5 de março, a partir das 20h
CONCEIÇÃO DA BARRA
Bloco Pararai
Quando: 4 (com Bandauê) e 5 de março (com Jorginho Celles - ex-Sungas), a partir das 18h
Onde: na Praça da Folia
Abadás: R$ 80 (1º lote), à venda na Pousada do Sol (Conceição da Barra); Casarão (Conceição da Barra); Ana corretora (Conceição da barra); Bali Mar(Conceição da Barra); ou com promoters pelo tel.: (27) 9989.20022.
ANCHIETA
BLOCO DA SAÚDE
Quando: 01 de março, às 8h, com Banda de Marchinha AMA
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO MACACADA KIDS
Quando: dia 01 de março, às 18h
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO
Quando: 2 de março, a partir das 19h, e 3 de março, a partir das 13h30
Onde: na Praia Central (dia 2), e no balneário de Castelhanos (dia 3)
BLOCO AFRODITE
Quando: 2 e 5 de março, a partir das 17h30, com Banda de Marchinha AMA
Onde: no balneário de Castelhanos
BLOCO AI QUE PAGODE
Quando: 2 e 4 de março, a partir das 19h, com Banda de Marchinha Folia do Amor
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO KULTO PARAGUAI
Quando: 2 e 4 de março, a partir das 20h, com Banda de Marchinha Paz e Amor
Onde: na Praia Central, na sede do município
Matinê
Quando: 2, 4 e 5 de março, a partir das 20h, com Tio Papa Léguas e Simone Kid
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO DAS BICHAS
Quando: 3 de março, a partir das 15h
Onde: no Bairro Justiça II, na sede do município
BLOCO JARAGUÁ
Quando: 3 e 5 de março, a partir das 21h, com Banda de Marchinha Maestro Mauro
Onde: no Bairro Porto de Cima, na sede do município
BLOCO SACARROLHA
Quando: 1 de março, a partir das 20h, e dia 3 de março, a partir das 19h, com Banda de Marchinha Folia do Amor
Onde: no balneário de Iriri
BLOCO QUEM É QUE VAI?
Quando: 2 de março, a partir das 19h, com a Bateria Bloco do Piru
Onde: no balneário de Iriri
BLOCO SACO MURCHO
Quando: 4 de março, a partir das 19h, com Banda Anarquista
Onde: no balneário de Iriri
BLOCO DAS PIRANHAS
Quando: 5 de março, a paritr das 16h, com Bateria Bloco do Piru
Onde: no balneário de Iriri
GUARAPARI
Centro
Sábado: Das 17 às 23h, de hora em hora sai um bloco, na seguinte ordem: Vai na Fé, Guaramirim, das Misses, Sururu, Olaria 2000, Rama e Papadefus.
Domingo: Guaramirim, às 18h; das 20 às 23h, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil; e Escola Mocidade Alegre de Olaria, respectivamente.
Segunda: Vai na Fé, às 17h; Guaramirim, às 18h; das 20h à meia-noite, Beleza Negra, Olaria 2000, Sururu, Rama e Escola JK, respectivamente.
Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba.
Praia do Morro (orla)
Sábado: Marchinhas de Carnaval e bloco Concentra mas não sai, a partir de 20h
Domingo: Bateria da Escola JK e bloco Leva Eu, a partir de 20h
Segunda: Marchinhas de Carnaval, juventude de Muquiçaba, bloco Leva eu e Concentra mas não sai, a partir de 20h
Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h
PIÚMA
Central
Sexta: Leandro Berola e Bloco do Mé, na praia Central, saindo às 9h no quiosque 37
Sábado: Leandro Berola e Bloco do Mé, saindo às 20h
Domingo: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h
Segunda: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h
Terça: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h