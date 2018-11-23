Black Friday: cinemas da Grande Vitória dão desconto e ingresso grátis

. Crédito: Cinemark/Reprodução

A onda das promoções já está fazendo muita gente apertar o "F5" do teclado desde a madrugada desta sexta-feira (23), quando é celebrada a Black Friday - onde lojas e empresas colocam seus produtos a preços bastante atrativos. Mas, na Grande Vitória, também está na hora de apertar o play. É que os cinemas estão com promoções que vão de descontos na compra do ingresso até uma segunda entrada para a mesma sessão de graça.

Na rede Cinemark, que está presente no Shopping Vitória e Shopping Vila Velha, quem compra ingresso para uma sessão ganha outra entrada totalmente de graça para o mesmo filme e horário. O mesmo vai acontecer para quem comprar o combo mega de pipoca, que vai ganhar a segunda pipoca mega de qualquer sabor de graça. Para obter o benefício do ingresso, é preciso que ele seja comprado na bilheteria e a promoção não vale para as salas XD, Prime e DBOX.

Já no Kinoplex, que atende o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a promoção da Black Friday só é válida para quem adquire o ingresso pela internet. Na rede, o usuário ganha 30% de desconto na entrada, meia ou inteira, e paga apenas metade da taxa de serviço. O mall, entre os dias 23 e 25, também terá estacionamento gratuito para os clientes.