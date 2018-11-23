Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Telão com preço de telinha

Black Friday: cinemas da Grande Vitória dão desconto e ingresso grátis

Promoções valem para esta sexta-feira (23)

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 17:03
. Crédito: Cinemark/Reprodução
A onda das promoções já está fazendo muita gente apertar o "F5" do teclado desde a madrugada desta sexta-feira (23), quando é celebrada a Black Friday - onde lojas e empresas colocam seus produtos a preços bastante atrativos. Mas, na Grande Vitória, também está na hora de apertar o play. É que os cinemas estão com promoções que vão de descontos na compra do ingresso até uma segunda entrada para a mesma sessão de graça.
Na rede Cinemark, que está presente no Shopping Vitória e Shopping Vila Velha, quem compra ingresso para uma sessão ganha outra entrada totalmente de graça para o mesmo filme e horário. O mesmo vai acontecer para quem comprar o combo mega de pipoca, que vai ganhar a segunda pipoca mega de qualquer sabor de graça. Para obter o benefício do ingresso, é preciso que ele seja comprado na bilheteria e a promoção não vale para as salas XD, Prime e DBOX.
Já no Kinoplex, que atende o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a promoção da Black Friday só é válida para quem adquire o ingresso pela internet. Na rede, o usuário ganha 30% de desconto na entrada, meia ou inteira, e paga apenas metade da taxa de serviço. O mall, entre os dias 23 e 25, também terá estacionamento gratuito para os clientes. 
No cinema Cinemagic Norte Sul, no Shopping Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória, a Black Friday é válida para a pré-venda de "Robin Hood: A Origem". Nesse desconto, todos os usuários poderão comprar meia-entrada para essa sessão de cinema e sem taxa de serviço.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados