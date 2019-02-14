Planejamento

'BBB 19': confinados só falam de prova do líder durante festa

Ao invés de curtirem a festa, os brothers só querem saber de traçar estratégias para o jogo
Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2019 às 12:05

Crédito: TV Globo/Reprodução
A noite desta quarta-feira (14) foi de festa na casa do Big Brother Brasil. Os confinados saíram para a comemoração na parte externa da casa bastante animados, mas durante todo o dia a tensão tomou conta dos 'brothers'. 
Os participantes especulavam como deve ser a prova do líder, que acontece nesta quinta-feira. Para Carolina, a disputa será de sorte ou lógica. 
Enquanto isso, Tereza tenta saber se alguém poderá ser vetado da prova que define a liderança.
Parece que a batata da pernambucana Tereza está assando, pelo menos no que depender de algumas 'sisters'. Carolina criticou a colega em conversa com a Isabella, que depois foi se queixar da pernambucana com a Paula.
O climão só foi quebrado com uma pegadinha de Isabella, Hariany, Rízia, Gabriela, Paula e Alan com Maycon.
O 'brother' estava deitado e os colegas combinaram de gritar que o cantor Gusttavo Lima estava na casa. Maycon saiu correndo e ficou decepcionado quando viu que era brincadeira.
"Vocês são maior vacilão. Agora, estão na minha listinha", comentou. Mas não foi só ele que caiu na pegadinha. Tereza também foi para fora da casa na intenção de encontrar com o cantor e nada.
Em uma disputa acirrada, Diego foi eliminado no quarto paredão desta edição do programa na noite desta terça-feira (12), com 52,47% dos votos. Foram 60 milhões de votos. Ele disputou a permanência na casa com Alan, que teve 42,93% da preferência do público para deixar a casa, e com Isabella, que ficou com 4,60%. 
"Foi um programa muito bacana, estou orgulhoso, tentei jogar o mais limpo possível", disse ele ao sair da casa.

